Coronavirus: matrimonio dejó a novio fallecido y más de 100 infectados

Esa es una de las recomendaciones principales para evitar la rápida propagación del nuevo coronavirus, el cual, de todas formas, ya está en casi todos los rincones de la Tierra. Hace poco llegó, incluso, a una de las zonas más distantes del desierto del Sahara.



La exigencia del distanciamiento físico se convierte en una necesidad durante estos tiempos.

Un lamentable suceso en India reveló la letalidad masiva del virus: una boda celebrada en ese país terminó en tragedia luego de que el novio falleciera a causa de la covid-19 y un centenar de invitados resultaran contagiados.



El novio falleció a los pocos días de decir ‘Acepto’ en el altar.

Un novio con tos y fiebre

El pasado 15 de junio, un joven, de 26 años, vistió de gala para concretar su matrimonio. Días atrás, según la ‘AFP’, tuvo síntomas 'gripales', y algo de fiebre, tos y diarrea. Sin embargo, y a pesar de que para esa fecha el riesgo de contraer coronavirus era casi inminente en la gran mayoría de países del mundo (el virus salió de China, aproximadamente, a mediados de febrero), decidió seguir adelante con su ceremonia.



La agencia citada asegura que más de 400 personas asistieron a la boda.



Raj Kishor Chaudhary, jefe médico de Patna, capital de Bihar (el estado de India en donde se llevaron a cabo las mortales nupcias), le aseguro a la 'AFP' que, hasta la fecha, más de 110 asistentes al matrimonio han sido diagnosticados con coronavirus.



“Todas las demás personas fueron puestas en aislamiento”, afirmó, refiriéndose a las otras 300 que tuvieron contacto con el novio en la ceremonia.



El seguimiento del ciclo de contagios se dio, lamentablemente, a raíz de dos ritos ‘masivos’: el matrimonio y, días después, el funeral del novio.

Investigación en las familias

Las autoridades sanitarias de India llevaron a cabo una investigación en las dos familias, tanto la de la novia como la del novio. Particularmente, ninguno dio positivo. Apenas el novio tenía el contagio.



Sin embargo, según la 'AFP' y los medios locales, no fue posible asegurar si el novio fue el detonante de los contagios. Tras su fallecimiento y su funeral, el cuerpo fue incinerado y no hubo tiempo para realizar los exámenes correspondientes.



En este momento hay una serie de carpas con las que se busca cerrar lo mayor posible el cerco epidemiológico. En estos sitios se llevan a cabo, a diario, múltiples pruebas no solo para los asistentes a la boda y el funeral, sino para los familiares, amigos y conocidos de estos.

Viajar para casarse

Chaudhary le aseguró a la 'AFP' que el joven esposo, ingeniero informático, trabajaba en Guargaon, cerca de Nueva Delhi. De ese sitio llegó a Bihar con diarrea y fiebre, apenas una semana antes de su matrimonio. Fue hospitalizado por unos días y volvió a su hogar para preparar lo que sería uno de los momentos más felices de su vida. Una celebración que terminó en tragedia.

A las bodas en India, según normas de las autoridades, solo pueden asistir 50 personas y a los funerales, 20. En otros países, como en Colombia, las medidas son un poco más estrictas, llegando, incluso, a realizar servicios funerarios de velación en plataformas digitales (zoom, por ejemplo).



Hasta este 3 de julio, India registra más de 17.000 decesos por el nuevo coronavirus y más de 580.000 contagios.

