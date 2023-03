El origen del covid-19 sigue siendo una incógnita para los científicos a nivel mundial. Hasta el momento se manejan dos grandes teorías: que la pandemia de covid-19 se originó en un laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan (China) y que el virus se transmitió a los humanos desde un animal.



Pero un informe conocido esta semana por varias revistas científicas parece darle sustento a la versión de que el virus fue transmitido por animales salvajes, concretamente por los perros mapache.

La información la dieron a conocer esta semana la revista científica The Atlantic y el New York Times, basados en nuevo análisis de muestras recogidas en enero de 2020 en el mercado de mariscos de Huanan, en el centro de Wuhan, donde surgieron muchos de los primeros casos de covid-19.



Según The Atlantic, "un nuevo análisis de las secuencias genéticas recolectadas del mercado muestra que los perros mapache que se venden ilegalmente en el lugar podrían haber portado y posiblemente propagado el virus a fines de 2019".

Se trata de un indicio claro de que los mamíferos, que al parecer se vendían vivos en el mercado de alimentos y se sabe que son sensibles a los coronavirus, estaban infectados, según Dominic Dwyer, virólogo médico y especialista en enfermedades infecciosas.

No fue un virus que escapó de un laboratorio. Un nuevo análisis genético de muestras del mercado de Wuhan muestra que los perros mapache que se vendían ilegalmente podrían haber iniciado la pandemia de COVID-19 cuando el virus saltó de animales a humanos. https://t.co/syK9b7JAjT — Alejandro Macias (@doctormacias) March 17, 2023

El estudio

Según la revista Science, los científicos chinos recolectaron muestras ambientales del mercado de mariscos, en donde se habían producido una serie de casos de covid-19 en los primeros momentos de la transmisión del virus. En ese lugar, además de mariscos, se vendían animales vivos para consumo humano.

El material se recogió en una zona del mercado donde se sabía que se habían producido casos, dijo el experto Dominic Dwyer en una entrevista el viernes.



Los datos genómicos de las muestras tomadas en el mercado fueron enviados la semana pasada por científicos chinos a GISAID, un consorcio científico mundial que mantiene una base de datos de secuencias de coronavirus.



Pese a que fueron eliminados días después, algunos científicos alcanzaron a descargar y analizar los datos, entre ellos la científica francesa Florence Débarre.

Facebook Twitter Linkedin

Una mujer camina frente al mercado mayorista de mariscos de Huanan, que fue cerrado y donde las autoridades de salud dicen que se originó la enfermedad respiratoria en la ciudad de Wuhan. Foto: AFP

"El análisis presentado al panel de la OMS esta semana ahora sugiere que algunas muestras positivas de coronavirus recolectadas contenían ADN o ARN de perros mapaches, civetas y otros mamíferos que ahora se sabe que son altamente susceptibles al SARS-CoV-2", señala Science.



Los investigadores concluyeron el año pasado en el borrador de un estudio que no había indicios de animales infectados, pero otros científicos no chinos que analizaron los mismos datos descubrieron que varias muestras del mercado que dieron positivo en el SARS-CoV-2 también tenían material genético animal, gran parte del cual coincidía con el perro mapache común, informó Atlantic.

"Todavía no se sabe cómo llegó a un perro mapache ni cómo llegó a un humano, pero es una prueba circunstancial importante", dijo Dwyer, profesor clínico de medicina en la Universidad de Sydney.



Los nuevos hallazgos hacen avanzar los esfuerzos por descifrar la historia de la creación del contagio de covid, que se han visto frustrados por un juego de culpas geopolíticas.

Facebook Twitter Linkedin

Hospitales de Wuhan durante el inicio de la pandemia. Foto: AFP

Algunos grupos, como el Departamento de Energía de EE. UU. y la Oficina Federal de Investigación, apoyan la hipótesis de que el SARS-CoV-2 se originó en un laboratorio chino. Los últimos datos inclinan el peso de las pruebas firmemente a favor de un origen animal, afirmó Dwyer.

No obstante, un científico que ha estudiado la génesis de la pandemia en China, los nuevos datos que relacionan el covid-19 con los perros mapache de un mercado húmedo de Wuhan aportan "importantes pruebas incrementales" que apoyan la hipótesis de que el virus se originó en la fauna salvaje.

El llamado de la OMS

Justamente este viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un enésimo llamamiento para que China comparta toda la información científica que pueda ser útil para determinar el origen de la pandemia de la covid-19, tras conocerse que tiene resultados genéticos y moleculares, sobre el mercado de animales que fue el primer lugar del que se sospechó, que se ha guardado.



La información, procedente del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de China, fue subida en enero a una plataforma científica de acceso abierto y descubierta por expertos europeos que la analizaron y comunicaron sus resultados a la OMS, pero desde entonces todos esos datos han sido eliminados de ella.

Facebook Twitter Linkedin

Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la OMS Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

La OMS indicó que apenas supo de esto (hace cinco días) pidió a las autoridades chinas que pusieran a disposición la información, lo que todavía no ha sucedido.



Aclaró que estos datos no permiten sacar una conclusión definitiva sobre cómo empezó la pandemia, pero constituyen "una pieza importante para acercarnos a una respuesta".



Los científicos occidentales que pudieron descargar y trabajar con la información de China hicieron una presentación de sus hallazgos a un grupo de expertos de la OMS dedicado a establecer el origen de nuevos patógenos, incluido el causante de la covid-19.

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en una conferencia de prensa virtual que "esta información pudo y debió ser compartida hace tres años" y reiteró su pedido a China para que actúe con transparencia.



Por ahora, la información indirecta que ha recibido la organización corresponde a pruebas genéticas y moleculares de muestras recogidas en el mercado de alimentos y animales de Wuhan en enero de 2020 y que dieron positivo al virus SARS-CoV-2.



"Hemos pedido directamente al CDC de China que ponga a disposición de la comunidad internacional esta información . Cualquier información que haya, cualquier dato que exista, sea de China o de otro país, debe ser compartido", indicó por su parte la responsable técnica de la lucha contra la pandemia en la OMS, Maria Van Kherkove.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Efe y Bloomberg