Shanghái Disneyland cierra tras detectar un caso de covid-19

El parque de diversiones Shanghái Disneyland cerró el lunes tras detectar un caso de covid-19, en una señal de cómo las autoridades chinas pretenden erradicar el virus antes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín.



China había reducido la mayoría de sus contagios locales a lo largo de la pandemia, pero un pequeño brote reciente puso a prueba la determinación de Pekín de eliminar el virus mientras otros países se abren. El lunes se reportaron 92 contagios en el país de 1.400 millones de habitantes, el nivel más alto desde septiembre.



Shanghái Disneyland cerró luego de que una mujer que visitaba el parque dio positivo al volver a su casa en una provincia vecina, informó la prensa estatal. Disneyland dijo que permanecería cerrado al menos lunes y martes para "dar seguimiento a los requisitos de control y prevención pandémicos".



El parque comenzó el domingo a realizar pruebas de covid-19 a todos los visitantes antes de salir del recinto. Cerca de 34.000 personas fueron testeadas hasta la mañana del lunes, dijo el municipio de Shangái.



Imágenes de la televisión estatal mostraron a los trabajadores de salud con trajes de protección dentro de Disneyland, mientras los visitantes con mascarilla esperaban bajo los fuegos artificiales del castillo del parque.



En tanto, el recién abierto parque de Universal Studios de Pekín dijo el sábado que detectó contactos cercanos de personas infectadas entre los visitantes del fin de semana anterior. Todo el personal del parque temático dio negativo a las pruebas de covid y no se detectaron rastros del virus en el sitio, señaló el parque.



Las autoridades chinas no han dado señales de aflojar su estricta política de cero covid. Pekín será sede de los Juegos de Invierno en febrero, y las autoridades han dicho que erradicar el virus es su mayor desafío en la preparación.



Actualmente hay 6 millones de personas confinadas, especialmente en el norte de China. Mi Feng, portavoz de la Comisión Nacional de Salud, dijo el sábado en conferencia de prensa que las autoridades mantendrán la "prohibición estricta de que personas en comunidades confinadas dejen sus casas". Pekín impuso el sábado nuevas medidas de control, como el cierre de los cines en un distrito.



AFP