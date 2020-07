China habría escondido virus similar al coronavirus desde el 2012

En agosto de 2012 un equipo de científicos viajó a China para analizar una misteriosa enfermedad que había surgido en una mina de cobre abandonada. Actualmente, ocho años después de este suceso, se descubrió que el virus que encontraron tiene un 96% de semejanza con el SARS-CoV-2.



La mina que hallaron, ubicada en Tongguan, en el suroeste de China, estaba llena de murciélagos. El tipo de coronavirus que encontraron allí dejó enfermos a seis trabajadores de la mina.



Tres de ellos sufrieron de fiebre, tos y neumonía, síntomas que son similares a los de la covid-19. Cuatro de los seis dieron positivo para coronavirus y los otros dos fallecieron antes de tomarse la prueba. Así lo hizo saber la profunda investigación que dio a conocer el periódico ‘The Sunday Times’.

(Le puede interesar: ‘Surgen pruebas de que el coronavirus se transmite por el aire’: OMS).



Los científicos llegaron al lugar en 2012 para tomar muestras de las heces de los animales que estaban en todo el suelo de la mina y las guardaron en el Instituto de Virología de Wuhan, la ciudad que es señalada como el origen del nuevo coronavirus.



En el informe, el diario británico afirma que China no publicó abiertamente los datos que tenían sobre el virus aún cuando estos son claves en la búsqueda del origen de la actual pandemia. El hallazgo salió a la luz por la tesis de un médico que trabajaba en el área de urgencias del hospital en el que fueron asistidos los mineros contagiados.

Video Los detalles de la nueva extensión del aislamiento preventivo

La investigación fue publicada el 4 de julio, poco antes de que la Organización Mundial para la Salud (OMS) iniciara un estudio en China para descubrir el origen del nuevo coronavirus. De acuerdo con ‘The Sunday Times’, fuentes del laboratorio en Wuhan se negaron a comentar los motivos por los que han ocultado el tema y lo calificaron como un ‘apagón mediático’.



Este es un debate que ha crecido en los últimos meses, pues varios países han exigido la investigación de China. Presidentes como Donald Trump han afirmado que el país asiático oculta información sobre el virus.



Una de las preguntas que busca responder la OMS es si el coronavirus podría haberse escapado del Instituto de Virología de Wuhan, ya que se ha especulado que durante un largo tiempo allí se hicieron experimentos de alto riesgo.



(Le puede interesar: El presentador de 'Día a Día' Carlos Calero tiene coronavirus).

La investigación, informa 'The Sunday Times', muestra que en 2012 Reino Unido y Estados Unidos criticaron a China por realizar procedimientos para aumentar la capacidad de infección y propagación del coronavirus buscando entender los efectos que podría generar una pandemia.



En ese momento los países cuestionaron las investigaciones por el riesgo que representaba hacer un virus más contagioso. También, aseguraron que en el país asiático había agujeros de seguridad y transparencia por ser un régimen ‘hermético’ que no generaba confianza.



(Le puede interesar: Muere de coronavirus pensionado organizador de marchas anticuarentena).



Las indagaciones, a su vez, mostraron que en los últimos años varios científicos han recolectado muestras de coronavirus en regiones apartadas de China y estas han sido utilizadas en diferentes laboratorios.



El medio británico también expuso que el gigante asiático ha mantenido estas investigaciones en secreto y todos los trabajos académicos al respecto han sido enviados a un comité que tiene conexión directa con el Gobierno. Es allí donde se decide si pueden o no ser publicados.

Desde Pekín se han rechazado las afirmaciones del presidente Donald Trump e, incluso, se ha castigado a Australia con impuestos por exigir investigaciones.



El 7 de julio la OMS anunció que los científicos que van para China a hacer las indagaciones sobre la pandemia ya se están preparando. El principal objetivo es comprobar si el virus efectivamente pasó de animales a humanos.

Tendencias EL TIEMPO