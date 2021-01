OMS iniciaría investigación sobre el origen del nuevo coronavirus

El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) -encargado de investigar el origen del nuevo coronavirus y que debía llegar a China la semana pasada- comenzará su misión el jueves, anunció este lunes el ministerio de Salud chino.



Es una visita muy delicada para China, interesada en descartar toda responsabilidad en la epidemia que ha causado más de 1,9 millones de muertos en el mundo.



La llegada estaba programada para la semana pasada pero fue cancelada en el último minuto porque el equipo no había conseguido todas las autorizaciones necesarias.



"El equipo de expertos de la OMS (...) viajará a China a partir del 14 de enero para realizar inspecciones. Harán investigaciones conjuntas con científicos chinos sobre los orígenes del covid-19", indicó en un breve comunicado el ministerio.



China no aportó detalles sobre el desarrollo de la visita, pero los investigadores tendrán que cumplir una cuarentena al llegar al territorio chino.



La semana pasada, el director de la OMS había lamentado que los investigadores no hubieran podido ir aún a China.



Las autoridades chinas dieron luz verde a la misión de la OMS en el día en que se cumple el aniversario del anuncio del primer muerto causado por el nuevo coronavirus.



Desde entonces, China logró prácticamente erradicar la enfermedad de su territorio.



Las autoridades chinas ponen en duda en forma recurrente que el virus se haya originado en China.



Al principio habían dicho que había surgido en un mercado de la ciudad de Wuhan, epicentro de la epidemia en China, donde se vendían animales vivos.



Pero Pekín no pudo impedir que el presidente estadounidense Donald Trump acusara regularmente a China de haber "expandido el virus chino en el planeta", incluso de haberlo dejado escapar de un laboratorio de virología de Wuhan, la ciudad del centro del país de donde partió la pandemia a fines de 2019.



El tema es muy sensible para el gobierno chino, que a fines de diciembre condenó a cuatro años de cárcel a una periodista ciudadana, Zhang Zhan, que había cubierto la cuarentena en Wuhan.



AFP