Covid-19 como arma política y alianzas para la seguridad hemisférica

En la América Latina, China es el socio comercial número uno de Brasil, además de Panamá, Chile, y México. Pero para Joseph Humire, director general del Centro para una Sociedad Libre y Segura en Washington D.C, hay otros aspectos menos conocidos como el militar y el de seguridad, que serían del interés de régimen de Xi Jinping.

A manera de ejemplo señala la base Satellite Lauch and Tracking en Argentina (Neuquén) bajo control del Ministerio de Defensa chino; y otra, en Venezuela (estado Guárico)



Humire habló con el EL TIEMPO, sobre la actuación de China durante la pandemia del covid 19.



“Hay que entender que, con la falta de información de China para el público, lo único que queda son teorías de conspiración. Para empezar a diferenciar entre la realidad y teorías de conspiración haremos un breve recuento de lo que sabemos del origen de este virus desde diciembre 2019 hasta febrero 2020, un periodo de dos meses, cuando el mundo se despertó y se dio cuenta que tenemos un nuevo coronavirus”, dijo Humire, y mencionó las siguientes fechas y acontecimientos:



El 1 de diciembre, cuando muchos casos de neumonía empiezan a crecer en la provincia de Hubei, sin saber el origen. Surge el primer caso conocido de un hombre en sus 70 que estaba recuperando de un stroke.



El 15 de diciembre, según un estudio del New England Journal of Medicine (que salió el 29-enero), se comprobó transmisión humano-a-humano en esta fecha.



El 30 de diciembre, el doctor Li Wenliang suena la alarma sobre un nuevo coronavirus, solo para ser arrestado el 1 de enero 2020. Él muere el próximo mes el 7 de febrero.



El 31 de diciembre, cuando Taiwán informa a OMS sobre la posible transmisión del virus de humano a humano. Wuhan confirma 27 casos de neumonía.



Ya el 1 de enero, oficiales cierran Huanan Seafood Market y la policía de Wuhan detiene a 8 trabajadores médicos que compartieron aspectos del virus en el internet (ahora conocido como el “Wuhan 8”)



Luego, el 4 de enero, la OMS tuvo una reunión con China sobre el nuevo coronavirus. El mismo día EE. UU. ofreció mandar un equipo médico a China para ayudar con la investigación. Fue rechazada por el gobierno de China.



El 12 de enero, China comparte el código genético del virus con OMS. Al día siguiente, el 13 de enero, Tailandia confirma su primer caso de covid-19.



El 14 de enero, la OMS tiene su famoso tweet diciendo que no hay evidencias de transmisión de humano a humano por el covid-19.



El 15 de enero , China firma la fase uno del acuerdo comercial con EE. UU. pero incluyendo una clausura que dice que pueden renegociar en caso “de un desastre natural u otro evento imprescindible” como una pandemia.



El 16 de enero, Japón confirma su primer caso de covid-19.



El 20 de enero, China admite que hay transmisión de humano a humano, antes del viaje de Xi Jinping a Davos donde habla por primera vez públicamente sobre el virus. Esta fecha también es cuando China empieza su campaña de desinformación acusando a EE. UU. de ser el origen del virus.



El 21 de enero, tnemos el primer caso confirmado del virus en EE. UU. en el estado de Washington por la costa occidental del país.



A finales de mes, el 30 de enero, el presidente Trump prohíbe el ingreso de vuelos de China a Estados Unidos.



"Esto son los hechos. No son teorías. Esto es la realidad. Un estudio reciente hecho en la Universidad de South Hampton en la Inglaterra dice que si China hubiera avisado solo 3 semanas antes (del 20 de enero) sobre el virus, si China hubiera avisado al principio de enero en vez de a finales del mes, tendríamos 95% menos casos en el mundo", asegura el director general del Centro para una Sociedad Libre y Segura en Washington D.C.

Llama la atención que los casos comenzaron concentrados en determinados países como Italia, España e Irán. ¿Se podría hablar de una contaminación selectiva del covid 19?

No podría decir que fue una contaminación selectiva porque no hay, que yo sepa, evidencia de eso. Pero sí creo que China vio una gran oportunidad para aprovecharse de sus alianzas políticas con los gobiernos de Italia, España e Irán.



Desde marzo de 2019, Italia firmo varios acuerdos con China y, fue el primer país europeo en formar parte del Belt and Road Initiative.



La conexión con España es más histórica, fue el primer país de la U.E en relacionarse con China después de Tiananmen Square (1989) pero, más recientemente el gobierno de Pedro Sánchez se ha alineado con China desde 2018. Irán vende petróleo a China y es un socio estratégico de primera línea.



Entonces, lo que sí creo, es que China utilizó estas alianzas políticas para ganar tiempo con el fin de propagar su falsa propaganda, de que China es la solución al covid-19, y no el origen del problema.



Por eso actuaron tan rápido en esos países, porque querían controlar la propaganda antes que EE. UU. y el resto del mundo occidental tuviese suficiente conocimiento del virus.

¿Dentro de esa propaganda de China a la que usted se refiere, ha estado el ofrecer ayuda internacional con médicos chinos y suministros sanitarios?

Sí, que China era el país que nos podía salvar.

¿Y los médicos cubanos enviados a Italia y a España, México, Brasil, Argentina, Honduras y Perú hasta a Angola?

Su socio principal en esta tarea es el régimen comunista de Cuba. Una piedra angular de la política exterior y la economía de exportación de Cuba es la Brigada Médica Internacional Henry Reeve, que ha sido una de las herramientas de poder blando más efectivas del régimen comunista.



Fundada por el difunto dictador cubano Fidel Castro y actualmente desplegado en más de 60 países diferentes. Ha estado recaudando más del 30% de los ingresos totales de exportación de Cuba. Estas misiones médicas también establecen una red internacional que fortalece la presencia de inteligencia cubana.



En Italia, después que China mandó dos delegaciones de médicos a Roma y Milán - Cuba mandó 52 efectivos de la brigada médica, el 22 de marzo al distrito italiano de Lombardía.



El equipo médico cubano y chino también se extendió a España donde el 30 de marzo, poco después de que el Ministro de Salud de España Salvador Illa, anunciara la compra de $467 millones en suministros médicos de China, fueron enviados 39 médicos cubanos a la vecina Andorra. Pero, además, el envío de un fabricante chino incluyó pruebas covid-19 de "resultado rápido" que estaban defectuosas y tuvieron que ser devueltas.



Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el hemisferio occidental comenzó a despertar ante quizás la peor pandemia en un siglo.

Sí, pero EE. UU no solicita ayuda médica de China o Cuba, entonces, ¿cuál para usted fue el objetivo de China?

Lo económico.

Y de América Latina, ¿Colombia y Chile son objetivos?

Sí, si los comunistas globales rompen la confianza de la economía chilena y la seguridad ciudadana de Colombia, en su perspectiva, acaban con el modelo democrático capitalista. Un reto grande para China a nivel mundial.

Usted me declaró en el 2016 que dentro del plan establecido por el régimen de Maduro las infiltraciones de contrainteligencia, a través de las inmensas migraciones era un objetivo. ¿Ese objetivo se cumplió?

Si claro, eso aprendimos con el último episodio del Operación Gedeón. De los 60 militares venezolanos en el exilio involucrados en la operación se puede decir que por lo menos un tercio de ellos (1/3) eran militares con fuertes vínculos con el régimen de Maduro o que anteriormente tenían puestos claves en el SEBIN o DGCIM.



Un ejemplo es el Capitán Antonio José Sequea que es muy cercano a Diosdado Cabello.



Parece como si cuando presidente Guaidó hizo su llamada a las FANB (empezando 23-febrero en Cúcuta) a abandonar el régimen, Maduro mandó oficiales de contrainteligencia para responder esa llamada. Dentro los refugiados se vieron varios casos en Ecuador, Colombia, Bolivia, etc. donde hubo refugiados o migrantes venezolanos involucrados en disturbios en esos países. En Chile, nunca se comprobó que hubo venezolanos involucrados en las manifestaciones violentos del año pasado, pero si se sospechó.

Habiéndose convertido al territorio venezolano durante 20 años en cabeza de playa para cumplir objetivos por parte de distintos gobiernos totalitarios y organizaciones terroristas para penetrar a la América y atacar a los EE. UU., a través de la guerra asimétrica, ¿cómo vería una coalición internacional para poner fin al grave riesgo de seguridad en el hemisferio?

En las fuerzas armadas se dice que, inteligencia maneja operaciones. Si quieres tener operaciones exitosas necesitas tener buena inteligencia. Entonces todo empieza con tener buena inteligencia dentro un marco de una alianza internacional.



Cualquier coalición internacional debe tener un grupo pequeño de países que empiecen a coordinar acciones de inteligencia para entender mejor la naturaleza, intenciones, y capacidades de Rusia, China y Irán en Venezuela y América Latina.



Por lo tanto, esa coalición internacional debería incluir países y gobiernos que están luchando contra esos poderes globales, como Israel vs. Irán, Taiwán vs. China, Polonia vs. Rusia - por ejemplo. Esos tres países, Israel, Taiwán, y Polonia tienen mucho para compartir con países como Colombia, Brasil, Chile, y otros que están comprometidos con ayudar al pueblo venezolano en derrocar al régimen de Maduro y resolver la crisis venezolana que ha afectado tanto a sus países y pueblos.



Esta guerra asimétrica en Venezuela se gana cuando China sea deslegitimada, Rusia sea neutralizada, e Irán sea desenmascarado por toda Latinoamérica.



Mientras, más países de la región firman acuerdos con China, compran armas a Rusia, y permiten presencia iraní - nunca vamos a salir del régimen de Maduro y el pueblo venezolano estará más lejos de su libertad.



