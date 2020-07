Empresario indio compró un costoso tapabocas de oro

India es uno de los países más afectados del mundo por el nuevo coronavirus. Según datos entregados por la universidad Johns Hopkins, después de Estados Unidos, Brasil y Rusia, esta es una de las naciones con mayor cantidad de contagios.

Hasta el momento registra cerca de 650.000 infectados y reporta más de 18.500 muertes por esa misma causa. En los últimos días tuvieron un pico de casos diarios, pues el pasado 3 de julio llegaron a su máximo histórico, registrando más de 22.000 nuevos contagios.



Las medidas de confinamiento han golpeado su economía y han provocado un rápido deterioro en las condiciones de las poblaciones más vulnerables del país.



Entre otras decisiones que se han tomado para contrarrestar la expansión del virus, el gobierno indio decretó el uso obligatorio de tapabocas en lugares públicos. Aunque para algunos este implemento puede ser difícil de conseguir, para otros es una oportunidad de utilizarlo como un accesorio de lujo.



En las últimas horas se hizo viral la historia de Shankar Kurhade, un empresario oriundo de la ciudad de Pune (India) que decidió comprar un tapabocas de oro hecho a su medida.

"Es una pequeña máscara con orificios diminutos que me permiten respirar", le dijo el hombre a 'AFP'. "No estoy seguro de que pueda ser efectivo para protegerme del coronavirus, pero para eso estoy tomando otras precauciones", señaló.



Kurhade, de 49 años, sostuvo que tiene un gusto particular por el oro. Además del tapabocas, cuando sale a la calle también porta brazaletes y anillos adornados con el metal precioso, según reporta 'AFP'.



Tiene una empresa, dedicada a la construcción de cobertizos industriales y suficiente dinero para invertir en un elemento de protección personal que le costó 289.000 rupias, es decir, más de 14 millones de pesos colombianos.



Aunque para algunas personas, este puede ser un lujo innecesario, Kurhade lo porta orgulloso siempre que está fuera de su vivienda. "La gente se asombra cuando me ve usando el tapabocas de oro en los mercados. Algunos me piden 'selfies'", relató el empresario.

