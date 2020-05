Contagiados con coronavirus no infectarían después de 11 días: estudio

Los científicos continúan descubriendo aspectos sobre el nuevo coronavirus que ya deja más de 5,5 millones de infectados y más de 340 mil muertos a nivel global.



Un nuevo estudio reveló que los pacientes con este virus dejarían de infectar 11 días después de contraer la enfermedad, incluso si siguen dando positivo en las pruebas.



Investigadores de Singapur examinaron a 73 pacientes locales y se basaron en datos acumulados desde el comienzo de la pandemia. Los resultados fueron publicados el pasado 23 de mayo en un documento conjunto del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas y la Academia de Medicina del país asiático.



Las principales conclusiones apuntan a que el coronavirus "no podía aislarse o cultivarse después del día 11 del contagio".



"El período infeccioso en individuos sintomáticos puede comenzar alrededor de dos días antes del inicio de los síntomas y persiste durante aproximadamente 7-10 días después del inicio de los síntomas", se agregó.



Dos semanas después del inicio del contagio los pacientes aún pueden dar positivo, pero los especialistas apuntan a que las pruebas detectarían fragmentos del virus que ya no son viables para propagar la infección, según informó la agencia de noticias 'Reuters'.



"La replicación viral activa cae rápidamente después de la primera semana, y no se encontró un virus viable después de la segunda semana de enfermedad", explicaron.



El estudio también hace referencia a una investigación que se realizó en Alemania, en la que se estudiaron a nueve pacientes y se concluyó que el desprendimiento viral de la garganta y los pulmones era muy alto en la primera semana, pero terminaba al octavo día.



Según 'Reuters', estos hallazgos podrían cambiar los criterios actuales de los hospitales sobre cuándo dar de alta a los pacientes infectados.



