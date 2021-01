Detectan covid-19 en helados comercializados en China

China reportó que detectó rastros de covid-19 en un helado producido en el este del país, lo que generó que se debiera retirar del mercado los paquetes con el mismo lote, según informó el Gobierno.

Por ahora, no se han registrado infectados por comer el producto. No obstante, la compañía Daqiaodao Food Co., Ltd., en Tianjin, cerca de Beijing, fue aislada y se realizaron pruebas a sus empleados para reconocer si contrajeron el virus.



(Además: Así ha avanzado la pandemia un año después del primer muerto en China).



Se estima que son más de 29.000 los paquetes del lote que fue detectado con una de las variantes del coronavirus, aunque estas no se habían vendido. Adicionalmente, las autoridades rastrearon alrededor de 390 paquetes que ya habían sido comercializados en Tianjin, y se dio aviso a las autoridades de otras partes sobre los envíos a sus zonas.



Los ingredientes incluían leche en polvo de Nueva Zelanda y suero en polvo de Ucrania, según explicaron los expertos, que aún intentan localizar cómo ocurrió el contagio de los productos.



Ante la situación, el Gobierno chino insinuó que el covid-19, detectado por primera vez a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan, llegó del exterior y destacó también el hallazgo de coronavirus en pescado y otros alimentos importados, no obstante el escepticismo de científicos extranjeros.



(Lea aquí: ¡Atención! El mundo supera los 2 millones de muertos por covid-19).



La OMS y China podrían haber actuado más rápido al inicio de la epidemia del covid-19, según conclusiones de expertos independientes encargados de evaluar la respuesta mundial y para quienes la propagación del virus se vio beneficiada por una "epidemia en gran parte ocultada".



En su segundo informe, que debe ser presentado el martes durante una reunión de la Organización Mundial de la Salud, este panel de expertos subraya que "al referirse a la cronología inicial de la primera fase de la epidemia, se constata que habría sido posible actuar más rápido sobre la base de las primeras señales".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

En otras noticias

- ¿Por qué Sao Paulo se adelantó a vacunación contra el covid en Brasil?



- ¿Cómo funciona el servicio militar a distancia creado en Suiza?



- ¿Por qué la vacunación contra el covid-19 es lenta en América Latina?