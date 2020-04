En medio de críticas, China corrige balance de muertes por coronavirus

La ciudad de Wuhan, foco de la pandemia de coronavirus que asola al mundo, sorprendió este viernes con una revisión de las cifras de muertos y contagios registrados en la urbe, incrementando en 1.290 -más de un 50 por ciento- el número de muertos, pero solo en 325 el de casos contabilizados.



Hasta el momento, todas las víctimas mortales contabilizadas por China engrosaban directamente el total de casos registrados, algo que, a todas luces, no ha sucedido con esta revisión y sobre lo que las autoridades chinas no han ofrecido todavía explicación.



Los casos añadidos tras la revisión deberían ser al menos iguales a las cifras de nuevos muertos, si, como hasta ahora, a quien se da por fallecido se le incluye también en los contagiados.



Sea como sea, la agencia estatal Xinhua informó este viernes que el centro municipal de control y prevención de la pandemia de Wuhan añadió 1.290 víctimas mortales a las 2.579 que se habían anunciado en la ciudad hasta el momento, hasta alcanzar un total de 3.869.



Apenas tres horas antes, la Comisión Nacional de Salud, que ofrece cada día el balance de casos y fallecimientos, no había incluido, sin embargo, en su recuento esa revisión de muertes y casos en la capital de la provincia de Hubei.



El centro de control de la municipalidad donde comenzó la pandemia anunció igualmente que el total de casos en la ciudad se elevaba tras la revisión a 50.333, tras sumarle los 325 nuevos detectados.

Las restricciones de movimiento se levantaron para los ciudadanos de Wuhan, epicentro del coronavirus en China. Foto: AFP

Las razones del desfase

En una notificación remitida a la agencia estatal, el centro de control municipal indicó que "las revisiones se han hecho de acuerdo a las leyes y regulaciones, así como al principio de ser responsables ante la historia, el pueblo y los fallecidos".



Además, señaló cuatro razones para las "discrepancias" por las que se ha tenido que hacer la revisión. La primera explica que "un creciente número de pacientes al principio de la epidemia desbordó los recursos médicos y la capacidad de admisión de las instituciones médicas" por lo que "algunos pacientes murieron en su casa sin ser tratados en los hospitales".



La segunda argumenta que durante el apogeo de la epidemia en Wuhan los hospitales operaron "más allá de sus capacidades" y el personal médico "estaba absorto por salvar y tratar a los pacientes", lo que resultó en que se informase de forma "tardía, con omisiones y de forma errónea".

El personal médico estaba absorto por salvar y tratar a los pacientes, lo que resultó en que se informase de forma tardía, con omisiones y de forma errónea

La tercera razón asegura que, debido al rápido crecimiento de los hospitales designados para tratar a los pacientes de covid-19 -incluidos provinciales, municipales, privados y centros de campaña construidos temporalmente-, "unas pocas instituciones médicas no se vincularon a la red de información epidémica y fallaron en informar de sus datos a tiempo".



Y el cuarto argumento es que la información registrada sobre los pacientes fallecidos "fue incompleta y había repeticiones y errores" en los reportes suministrados.



Lo cierto es que durante los días más críticos de la pandemia en Wuhan, el personal sanitario trabajaba en jornadas de 12 horas, sin poder comer o ir al baño por la falta de trajes protectores de recambio, y los hospitales no disponían de camas suficientes para atender a todos los enfermos por lo que mucha gente era enviada de vuelta a sus casas.

Personal médico en un hospital de Wuhan (China) atiende a un paciente contagiado con el coronavirus. Foto: AFP

'La revisión muestra respeto por las víctimas'

Según Xinhua, un funcionario del centro de control de la epidemia le dijo a los medios que un grupo de tratamiento de datos sobre la enfermedad fue establecido a finales de marzo.



Este grupo utilizó información de sistemas en línea y "recopiló toda la información de todos los lugares relacionados" con la epidemia para "asegurar que los hechos sobre cada caso son precisos y que cada número es objetivo y correcto", según ese funcionario, citado de forma anónima por la agencia estatal.



"Lo que queda detrás de la epidemia son las vidas y la salud de las personas, así como la credibilidad del gobierno", dijo el mismo empleado, quien añadió que la "oportuna" revisión de los números, entre otras cosas, muestra respeto para cada vida".

'No hay nada oculto'

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Zhao Lijian recalcó que

China tiene "una responsabilidad ante la historia, ante el pueblo y ante los fallecidos" para asegurar que los números son precisos.



"Los trabajadores médicos en algunos centros pueden haber estado preocupados en salvar vidas y haber dado información tardía, inexacta o errónea, pero nunca ha habido una ocultación, nosotros no permitimos ocultaciones", afirmó Zhao.



Las rumores sobre que el número de víctimas en China y especialmente en Wuhan y la provincia de Hubei podría ser mayor del anunciado tomaron fuerza en EE. UU. El presidente de EE. UU., Donald Trump, se preguntó incluso el pasado miércoles si alguien se creía "realmente" las cifras de víctimas mortales ofrecidas por

China.

El nuevo coronavirus habría brotado de un laboratorio en Wuhan debido a un error involuntario

Además, según Fox News, el nuevo coronavirus habría brotado de un laboratorio en Wuhan debido a un error involuntario.



Pero no solo hay comentarios en EE. UU. En una entrevista con el Financial Times, el presidente francés, Emmanuel Macron, también estimó que había zonas oscuras en la gestión china y que "hay cosas que sucedieron que no sabemos".



En la misma línea, el ministro británico de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, aseguró que habría que "hacer preguntas complicadas sobre la aparición del virus y sobre por qué no pudo ser frenado a tiempo".



EFE y AFP