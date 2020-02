Coronavirus ‘contagia’ relaciones políticas chinas con otros países

Advertencias de Estados Unidos y otros países para no viajar a China, cierre de las fronteras de Rusia, Mongolia y Nepal con el gigante asiático, suspensión del trámite de pasaportes en Vietnam a chinos y de vuelos de grandes aerolíneas, prohibición temporal de ingreso en varias partes del mundo a personas que vienen de China o el veto a que ciudadanos que hayan estado en ese país viajen en crucero son algunas de las medidas que se están adoptando por el temor al coronavirus.

Pekín, enfrascado en una reciente guerra comercial con Washington, criticó a su contraparte por iniciar las restricciones contra los ciudadanos chinos a raíz de la epidemia y la acusó de “crear pánico”.



El Gobierno estadounidense “fue el primero en evacuar al personal de su consulado en Wuhan, en mencionar la retirada parcial de su personal en la embajada y en imponer una prohibición de entrada en el territorio a los visitantes chinos”, señaló Hua Chunying, una portavoz de la diplomacia china.



“No ha cesado de crear y sembrar el pánico, lo que da un muy mal ejemplo”, declaró durante una conversación en la red social china WeChat.



Washington prohibió la entrada en territorio estadounidense de todos los no residentes procedentes de China y recomendó a sus ciudadanos no viajar al país asiático o abandonarlo si están allí.



Esta medida afecta a numerosos chinos y extranjeros, que se encuentran imposibilitados de volver a sus trabajos, universidad o hacer turismo en EE. UU. “El Gobierno estadounidense no nos ha dado, por ahora, ninguna ayuda sustancial”, dijo Hua, quien agregó que, por el contrario, China ha recibido insumos médicos de diez países.



China necesita urgentemente mascarillas y otros insumos médicos, como gafas y trajes de protección, para enfrentar la epidemia del nuevo coronavirus, precisó Hua.

La epidemia en China ya causó la muerte de 425 personas (64 solo este lunes) y una en Filipinas, y 20.400 contagiados.

EE. UU. se reafirma

Las autoridades sanitarias de EE. UU. , donde hay 11 casos del virus, defendieron este lunes su decisión de cerrar las fronteras a los viajeros que recientemente fueron a China y anunciaron que preparan nuevas evacuaciones de sus ciudadanos retenidos en la provincia de Hubei.



“La situación no tiene precedentes, estamos tomando medidas proactivas”, dijo Nancy Messonnier, directora de enfermedades respiratorias en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. “Hace unas semanas había 41 casos en China, esta mañana había 17.000, es decir, 17.000 casos con el nuevo coronavirus, contra el cual la población no tiene inmunidad”, dijo. “En situaciones como estas, los hechos científicos deben estar por encima de las demás consideraciones”, dijo la médica.

A pesar de que el largo festivo de Año Nuevo en China terminó el domingo, la zona financiera de Pekín estuvo casi desocupada este lunes. Foto: AFP

Desde el domingo, a cualquier viajero no estadounidense que haya visitado China en los últimos 14 días se le niega la entrada a EE. UU. Los estadounidenses que hayan visitado Hubei, epicentro de la epidemia, en los últimos 14 días son puestos en cuarentena por 14 días. Las restricciones no se aplican a Hong Kong ni Macao.



El presidente de EE. UU., Donald Trump, defendió el domingo su decisión de vetar la entrada a EE. UU. a los extranjeros procedentes de China para evitar que se propague el coronavirus, mientras la Casa Blanca lamentaba que Pekín no haya aceptado hasta ahora la ayuda de Washington ante la crisis.



“Básicamente, hemos echado el cierre para que no entre desde China”, dijo Trump. “Les hemos ofrecido una ayuda tremenda (a China), somos los mejores del mundo para eso. Pero no podemos tener a miles de personas entrando (al país) que podrían tener este problema, el coronavirus”, añadió el mandatario por Twitter.

Discriminación

Tras concluir el domingo las largas vacaciones del Nuevo Año Lunar, las plantas retoman su producción y funcionan a un 70 por ciento de su capacidad.



Frente al sistema hospitalario desbordado, Wuhan recibió este lunes a los primeros enfermos en un nuevo hospital construido en 10 días, dijo el Diario del Pueblo.

En China continental (sin contar a Hong Kong ni Macao) ya hay más muertos que los 349 que le provocó la epidemia de síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) en 2002-2003.



El SRAS, que contagió a unas 5.300 personas en varios países, dejó 774 muertos, en su mayoría en Hong Kong.

PEKÍN (AFP - EFE)