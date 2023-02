El pasado martes se vivió un hecho histórico en Corea del Sur: por primera vez un tribunal dictaminó que el seguro de salud del gobierno debería ofrecer cobertura conyugal a las parejas del mismo sexo.



En otras palabras, es la primera vez que se reconocen los beneficios legales para este colectivo en el país.

Aunque el matrimonio y las uniones civiles entre personas del mismo sexo no están permitidos en Corea del Sur, el fallo es un hito importante en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+.



El fallo fue motivado por la demanda presentada por So Seong-uk, quien contrajo matrimonio con Kim Yong-min en el año 2019. Meses después de la boda, la agencia de seguros de salud aceptó la solicitud de Kim de incluir a So como su dependiente, basándose en el mismo fundamento que se aplica a parejas heterosexuales en unión de hecho para otorgarles beneficios conyugales.



Cabe recordar que, según las leyes de Corea del Sur, un dependiente está exento de realizar pagos de seguro de salud si su cónyuge cumple con ciertas condiciones laborales.



No obstante, en 2021, la entidad retiró a So Seong-uk su condición de dependiente de su pareja, Kim Yong-min. Fue en ese momento cuando decidió iniciar una demanda reclamando igualdad de derechos.

La pareja se reunió con la prensa en Seoul High School de Seúl, Corea del Sur. Foto: EFE

Rápidamente la historia se hizo viral en la región, especialmente porque el primer tribunal que consideró caso falló a favor de la agencia, argumentando que las uniones entre personas del mismo sexo no pueden considerarse lo mismo que las uniones heterosexuales. Es decir, no los reconoció como cónyuges.



Sin embargo, So apeló el proceso hasta que el pasado martes 21 de febrero la corte de apelaciones revocó el fallo.

En una conferencia de prensa posterior al fallo, la pareja agradeció a quienes apoyaron la causa. Incluso, Kim dijo entre lágrimas que "nuestro amor ganó y está ganando".



"Cuando conocí a Seong-uk por primera vez hace diez años, no pudimos encontrar ninguna expresión oficial para describir nuestra relación. Hoy, por fin, nuestra relación está reconocida en el ordenamiento jurídico", dijo con la voz entrecortada.



Kim destacó que el logro obtenido es solamente uno de los múltiples derechos que se aseguran a través de un matrimonio legal, y pidió la legalización del matrimonio entre personas del mismo género.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS