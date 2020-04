Kim Jong Un 'está vivo y bien de salud', según Corea del Sur

El líder norcoreano Kim Jong Un está "vivo y bien" de salud, así lo aseguró un importante asesor de seguridad del presidente de Corea de Sur, Moon Jae-in, minimizando los rumores surgidos tras su ausencia de una importante ceremonia.



"Nuestra posición en el gobierno es firme", dijo el asesor especial de Moon sobre seguridad nacional, Moon Chung-in, en una entrevista con CNN el domingo. "Kim Jong Un está vivo y bien", destacó.



El funcionario dijo que Kim se encontraba en Wonsan, una ciudad turística en el este del país, desde el 13 de abril. "Hasta el momento no se han detectado movimientos sospechosos", agregó.



Las conjeturas sobre la salud de Kim se han multiplicado desde su notable ausencia en las celebraciones del 15 de abril por el natalicio de su abuelo Kim Il Sung, el fundador de Corea del Norte, que se considera el día más importante en el calendario político del país.



Kim no ha hecho una aparición pública desde que presidió una reunión del Buró Político del Partido de los Trabajadores el 11 de abril, y al día siguiente los medios estatales informaron que había inspeccionado aviones de combate en una unidad de defensa aérea.



Su ausencia en las celebraciones del 15 de abril ha desatado una serie de rumores no confirmados sobre su estado de salud, versiones descartadas por funcionarios en Seúl. "No tenemos nada que confirmar y hasta ahora no se ha detectado ningún movimiento especial dentro de Corea del Norte", señaló la oficina presidencial de Corea del Sur en un comunicado la semana pasada.



Corea del Sur ha negado que Kim tenga problemas de salud o que haya algún movimiento extraño en el país. Foto: EFE

Daily NK, un medio de comunicación en línea dirigido principalmente por desertores norcoreanos, informó hace unos días que Kim se estaba recuperando después de someterse a un procedimiento cardiovascular a principios de este mes.

El mensaje a los trabajadores

Pero el líder norcoreano envío este lunes un mensaje de agradecimiento a

un grupo de trabajadores reproducido por la propaganda estatal, aún sin aparecer en público.



Kim envió un escueto agradecimiento a través del principal diario del país, el Rodong, a aquellos que trabajan en el proyecto turístico de la península de Kalma, en la ciudad de Wonsan (costa oriental), precisamente el lugar donde imágenes por satélite han mostrado que se encuentra estacionado su tren especial.



La pieza informativa del diario arranca diciendo que Kim "ha enviado su agradecimiento a los trabajadores que han apoyado activamente con su esfuerzo la construcción del distrito turístico de Wonsan Kalma", uno de los grandes desarrollos del régimen de Pionyang, que antes de la pandemia esperaba poder inaugurar en torno a abril.



El artículo después enumera y agradece su labor a una serie de personas encargadas de supervisar la construcción, la logística o los cuidados médicos de los trabajadores, pero no menciona más detalles sobre el líder de Corea del Norte.

Según algunos medios internacionales, Kim Jong Un se habría sometido a una cirugía de corazón. Foto: AFP

Aniversario de la reunión

A la par con las declaraciones de Corea del Sur sobre la salud de Kim, tuvo lugar una conmemoración de los dos años de la primera cumbre entre Kim y Moon en la Zona Desmilitarizada que divide la península.



Seúl recordó este aniversario con una ceremonia en la estación de tren más al norte del país, en un intento de destacar su compromiso para concretar un proyecto ferroviarios transfronterizo.

Corea del Sur conmemoró dos años de la cumbre con Kim Jong Un. Foto: AFP

Pero las relaciones entre las dos Coreas se encuentran congeladas actualmente. Estados Unidos y Corea de Norte tampoco han avanzado en los últimos tiempos en sus negociaciones sobre la cuestión nuclear norcoreana.



No hubo información de ninguna conmemoración de aquella histórica cumbre en el lado norte de la península.



AFP y EFE