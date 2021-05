Corea del Sur pone la mira en Colombia para la pospandemia del covid

Corea del Sur y Colombia han sido ejemplo de una alta y profunda cooperación reflejada en la celebración del 60.º aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos entre ambos países el próximo año.

En plena crisis mundial por la pandemia del covid-19, esta cooperación se ha cimentado con una serie de proyectos que buscan propender la lucha conjunta de la emergencia sanitaria.



A propósito de su reciente visita a Colombia, el viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Jong Kun Choi, habló con EL TIEMPO sobre el impulso tecnológico y digital sostenible y el control epidemiológico que buscan ejecutar en Colombia.



¿Qué puede esperar Colombia con relación a las ayudas de Corea del Sur?



Un verdadero amigo es alguien que ayuda cuando se está en una adversidad. Considerando la importancia que tiene Colombia para Corea del Sur y la historia que nos une a ambas naciones, creemos que la cooperación bilateral será de mutuo beneficio para ambos pueblos.



En la reunión que sostuve con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la canciller Claudia Blum les comenté tres ideas claves para lograr este reto: lucha contra el covid-19 a través de una prevención epidemiológica, el fortalecimiento del desarrollo digital y el impulso a las nuevas industrias sostenibles del futuro, y, finalmente, la protección del medioambiente.



Desde ya estamos preparándonos para la era poscovid y, en ese sentido, el Gobierno de Colombia tiene unos proyectos en desarrollo, como la política de Gobierno digital y el mejoramiento de los canales de trasparencia.



(Además: Gobierno ultima detalles de la visita de Duque a Corea del Sur)



Sin embargo, consideramos que es importante agregar la optimización de la digitalización a estos y otros proyectos.



A esto se suma la posibilidad de poder potenciar las tecnologías que impliquen inteligencia artificial, que están muy vinculadas con asuntos medioambientales. A mi juicio, Colombia tiene una biodiversidad incomparable con la de otros países, por lo que una combinación entre la tecnología con la que cuenta Corea del Sur y los recursos ‘verdes’ de Colombia podría llevarnos a una recuperación medioambiental y sostenible en el futuro.



La prevención epidemiológica, la digitalización y la protección medioambiental son los factores decisivos para lograr un desarrollo sostenible de cara a las relaciones bilaterales de los próximos 60 años.

Facebook Twitter Linkedin

La aceleración de la vacunación contra el covid es clave para la estabilidad económica de Colombia. Foto: Agencia Kronos

¿Y en cuanto al covid-19?



El Gobierno de Corea designó a Colombia como uno de los países prioritarios para la asistencia en programas que favorezcan la lucha contra el covid-19. Deseamos llevar adelante muchos proyectos de cooperación en el sector salud.



En esta era de pandemia tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. La prevención epidemiológica contra el covid-19 en Colombia es muy importante para nosotros porque si la pandemia no se gestiona de buena manera en el país, eso significa que no vamos a poder desarrollar todos los proyectos de cooperación que tenemos en mente. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo, ese es nuestro pensamiento.



Los testeos, los insumos como tapabocas, oxígeno y medicamentos, así como las vacunas no deben ser monopolizados por ciertos países, sino que deben ser considerados bienes públicos. Cuando exista una distribución de los insumos equitativa y justa entre todos los países, sabremos que podemos decir que superamos el covid-19.



Por eso, la cooperación en estos tiempos es sumamente importante.

Nosotros esperamos que por medio del mecanismo Covax (programa de Naciones Unidas) se logre una distribución rápida y efectiva de las vacunas. Pero, entretanto, si ambos países cooperamos, estoy seguro de que podremos presentarnos como un modelo para el mundo.



Además, vamos a impulsar un programa de intercambio de conocimientos con Colombia para compartirle nuestras experiencias dentro de la Ocde, grupo del cual ahora hace parte este país y en donde precisamente tiene el reto de ser uno de los líderes de los proyectos de cooperación para el desarrollo.

Facebook Twitter Linkedin

El aguacate Hass es uno de los productos que Colombia exporta a Corea del Sur. Foto: John Jairo Bonilla

Luego de casi seis meses de trabajo conjunto, Corea del Sur permitió la admisibilidad del aguacate hass colombiano, siendo uno de los tres países asiáticos más relevantes para esta industria. ¿Cómo divisa el impulso agrícola necesario para Colombia no solo en tiempos de pospandemia sino de posconflicto?



Colombia tiene muchos recursos agrícolas y alimentarios y Corea cuenta con conocimientos profundos para poder acelerar y mejorar la productividad agrícola, lo que nos permite hablar del potencial con el que contamos para una cooperación ‘verde’ que sea interdependiente y complementaria.



Ahora bien, también tenemos otros sectores que considerar, como el de la infraestructura. Las ciudades de Medellín y Bogotá están planeando proyectos de movilidad, como el metro y el tren ligero, así como la construcción de una Ptar, todos enmarcados dentro de la sostenibilidad medioambiental. Aquí lo que buscamos es tener una cooperación en lo que denominamos el impulso a la infraestructura verde.



Y en el ámbito educativo…



Precisamente, ese es uno de los puntos que considero que se deben fortalecer porque el intercambio humano es clave para nuestros intereses mutuos. Necesitamos mejorar la cooperación en el sector educativo y estamos abiertos a compartir, no solo nuestras tecnologías, sino nuestros conocimientos a los colombianos que quieran visitar Corea del Sur.



Corea ha enfrentado una dinámica conflictiva y de propensión de la paz. ¿Cómo encuentra a Colombia ante el reto de la implementación de los acuerdos de paz en medio de una crisis como la del coronavirus?



Esa es una pregunta ciertamente difícil. Las experiencias al respecto que tiene Corea nos demuestran que las políticas en seguridad nacional, defensa y diplomacia deben ser pensadas para las personas, porque si estas políticas se desarrollan en contravía de los intereses de la población, la seguridad nacional se ve seriamente comprometida.



Nosotros impulsamos el proceso de paz en la península coreana principalmente para asegurar la vida de cada uno de los ciudadanos que la conforman. Aunque sea un acuerdo político reciente, si no se garantiza una estabilidad, en el sentido social y humano, tendría poco sentido hacerlo.



Un acuerdo político es incompleto si no garantiza la vida de cada ciudadano tanto en su seguridad física como en su capacidad para mantenerse económicamente.



Los ciudadanos tienen derecho a exigir la paz y la estabilidad a sus dirigentes, así como el Gobierno tiene la obligación de suplir esas demandas. Esa es nuestra creencia y a eso invitamos. Corea va en esa dirección, por lo que somos conscientes del reto que implica lograrlo.



(Lea aquí: Corea del Norte: hermana de Kim Jong-Un lanza advertencia a EE. UU.)



Justamente, en diciembre, se celebrará en Seúl una reunión ministerial de mantenimiento de la paz de los países integrantes de Naciones Unidas, a la que están invitados la ministra de Relaciones Exteriores y el ministro de Defensa de Colombia. Sería muy bueno que Colombia nos comparta las experiencias de la implementación de los acuerdos de paz a la comunidad internacional.



Además, venimos de conmemorar el 70.º aniversario de la guerra de Corea, en la que participaron colombianos…

​

Esto tiene un gran significado porque Colombia envió a jóvenes colombianos para que lucharan en un país desconocido. Para recompensar y devolver el apoyo que recibimos, buscamos en primera medida es asegurar la paz en la península coreana como una forma de retribuir el sacrificio realizado por los soldados colombianos hace 70 años.



Por otro lado, el año que viene se conmemora el 60.º aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos entre ambos países, lo que significa la solidez de nuestras relaciones y que se enmarcan en el deseo de ambos gobiernos por superar la crisis por la pandemia del covid-19. El Gobierno de Corea del Sur tiene un firme compromiso y voluntad para seguir fortaleciendo esta relación bilateral.

Facebook Twitter Linkedin

Corea del Sur espera acompañar a Colombia en la implementación de tecnología en distintos ámbitos, especialmente el de la agricultura. Foto: Hands Free Hectare

A fines de mayo, Corea del Sur será el país anfitrión de la Cumbre P4G. ¿Cuál es la apuesta en este sentido?



El asunto del cambio climático es nuestra responsabilidad con las próximas generaciones y por ello la cooperación internacional es sustancial. Ahora, cuando vemos el liderazgo en este asunto de potencias como China y Estados Unidos, eso nos permite encarrilarnos hacia objetivos ejecutables.



Este año será Corea del Sur quien lidere la Cumbre P4G, en la cual buscamos trazar los compromisos para lograr el carbono neutro, con miras a lograr una recuperación medioambiental inclusiva. Además, Colombia será anfitrión de la cumbre el próximo año, lo que es bastante significativo porque demuestra que los países de renta media están cumpliendo su rol. Y el presidente Iván Duque pronunciará un discurso en la Cumbre del P4G de este año.



¿Desde Corea ejercen algún control sobre el desastre de la central nuclear de Fukushima en Japón?

​

Seguimos este caso de cerca y con total seriedad. El océano es uno, el mar Pacífico es uno y el Gobierno japonés descargará 1’200.000 toneladas de aguas contaminadas radioactivas a este océano, sobre lo que hemos expresado nuestra profunda preocupación.



Instamos a Japón a que comparta la información y los datos científicos relacionados con este proceso, así como a mantener una constante consulta durante toda la operación.



¿Considera que la diplomacia cultural servirá de puente entre ambas naciones?



Ya tenemos suficientes recursos culturales entre ambos países, el reto ahora es cómo podemos conectarnos. Primero, debe haber un intercambio en las visitas mutuas de las personas entre países.



Si no hubiera estallado la pandemia, seguramente numerosos coreanos habrían visitado Colombia, la gran mayoría la reconocen por la obra literaria Cien años de soledad. Asimismo, el k-pop es reconocido a nivel mundial.



Estoy convencido de que una apertura no debe ser interiorista. Esperemos que el año que viene, cuando celebremos nuestro 60.º aniversario de relaciones bilaterales, la situación por el covid-19 esté más controlada y podamos dinamizar el intercambio cultural.



También estamos impulsando la visita del señor presidente a Corea del Sur y habrá muchas delegaciones de carácter técnico de Corea que visitarán Colombia para impulsar los sectores de los que hemos hablado.



Esperamos poder iniciar un nuevo ciclo de cooperación que siente las bases para nuestras relaciones de los próximos 60 años.



STEPHANY ECHAVARRÍA

Subeditora de Internacional

EL TIEMPO

Le puede interesar

- Multitudinario concierto sin tapabocas en Wuhan, epicentro del covid

- Presidente de Filipinas ordena arrestar a quien use mal el tapabocas

- Así es la poderosa nave ARC que Corea del Sur le transfirió a Colombia