El líder norcoreano Kim Jong Un ordenó un confinamiento por todo el país tras confirmar el primer brote de covid-19 en su territorio desde el inicio de la pandemia, informaron el jueves los medios estatales.

Kim "llamó a todas las ciudades y municipios del país a confinar cuidadosamente sus zonas", dijo la agencia estatal KCNA. Fábricas, negocios y hogares deben ser cerrados y reorganizados para "bloquear impecablemente la extensión del malicioso virus", añadió.



De acuerdo con la agencia, Kim "aseguró que debido al alto nivel de conciencia política de la población (...) superaremos con toda seguridad la emergencia y tendremos éxito con el plan de cuarentena de urgencia".



No quedó claro cuántos contagios ha detectado Corea del Norte, con una comunicación poco transparente.



"Para que Pyongyang admita públicamente casos de ómicron, la situación de salud pública debe ser grave", dijo el profesor Leif-Eric Easley de la Universidad Ewha de Seúl.



"Pyongyang probablemente se obstine con los confinamientos, a pesar de que el fracaso de la estrategia cero covid de China sugiera que este enfoque no funciona con la variante ómicron", añadió.



Empleados de fábrica de Corea del Norte desinfectan las instalaciones. Foto: KCNA VIA KNS / AFP

País en 'emergencia máxima'

Medios de Corea del Norte informaron hoy del primer contagio de la variante ómicron del coronavirus, lo que ha llevado a declarar el estado de "emergencia máxima" en un país que no ha anunciado ningún plan de vacunación y no ha reportado una sola vacuna a la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Las autoridades locales detectaron que las muestras de personas testadas el pasado domingo en Pionyang que presentaban fiebre concuerdan con la variante ómicron, según informó la agencia de noticias estatal KCNA.



El régimen, que hasta ahora no había confirmado un solo positivo de covid, ha realizado el anuncio después de que diversos medios extranjeros afirmaran, citando fuentes locales, que el pasado lunes se había decretado un confinamiento en la capital norcoreana.

Líder norcoreano Kim Jong-un. Foto: EFE/EPA/KCNA

KCNA detalló que el politburó del Partido de los Trabajadores norcoreano celebró hoy una reunión presidida por el líder Kim Jong-un en la que "se trató el desafío de gestionar la crisis sanitaria".



El propio Kim adoptó una resolución para implementar la "emergencia máxima" en el país, que lleva cerrado a cal y canto desde 2020 para tratar de evitar la entrada del virus.

"El Politburó criticó el descuido, la laxitud, irresponsabilidad e incompetencia de los responsables del sistema de cuarentena, que no han sabido responder con acierto al creciente volumen de contagios de mutaciones del virus a nivel mundial, incluyendo en zonas aledañas a nuestro país", añadió KCNA.



Corea del Norte ha mantenido un plan muy estricto que incluye impedir que nadie entre en el país desde el exterior, reforzar vallas fronterizas, disparar a toda persona que se acerque a la divisoria o desinfectar concienzudamente las importaciones que obtiene de China.

Reunión liderada por Kim Jong Un, en la cual se tomó la decisión de confinar al país. Foto: EFE/EPA/KCNA

El régimen se ha negado a aceptar dos envíos del vacunas fabricados por AstraZeneca y Sinovac dentro del programa COVAX y es, junto con Eritrea, el único país del mundo que no ha reportado una sola inoculación a la OMS.



La falta de inmunización y los estrictos controles que activa el régimen en casos de emergencia sanitaria preocupan sobremanera a las organizaciones humanitarias por los efectos tanto a nivel sanitario como alimentario que estas estrategias puedan tener sobre la población norcoreana.

AFP y EFE

