La agencia de noticias estatal norcoreana (KCNA) informó este lunes que los recientes lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte fueron ejercicios "nucleares tácticos" vigilados personalmente por el líder Kim Jong-un.

"Las unidades del Ejército Popular Coreano a cargo de la utilización de armas nucleares tácticas organizaron ejercicios militares del 25 de septiembre al 9 de octubre para verificar y evaluar la capacidad de disuasión y contraataque nuclear del país, lo que constituye una advertencia severa para los enemigos", publicó KCNA.



En las últimas semanas Corea del Sur, Japón, y Estados Unidos intensificaron los ejercicios navales combinados, entre ellos, la llegada de su portaaviones de propulsión nuclear USS Ronald Reagan.



Esto enfureció a Kim Jong-un, quién considera estas maniobras como el ensayo de una invasión y justificó con ello sus lanzamientos de misiles.



Según la KCNA, la oleada de ensayos recientes fue una respuesta a las maniobras de los tres países.

Facebook Twitter Linkedin

Analistas sugieren que los sistemas de lanzamiento de los misiles están movilizados, esto debido la forma en que Pyongyang realizó su presentación. Foto: EFE

En cuanto a la respuesta del norte, Pyongyang disparó un misil balístico de alcance intermedio sobre Japón, mientras autoridades y analistas dicen que ya completó los preparativos para una nueva prueba nuclear.



La afirmación norcoreana de que sus lanzamientos de misiles son una "respuesta" a los ejercicios estadounidenses y surcoreanos es parte de "una conocida dinámica de espiral en la península coreana", señaló el analista Ankit Panda.



"Me preocupa que esto sea el inicio de una dinámica peligrosa en la península coreana, donde tenemos dos Estados en una áspera rivalidad y cada uno enfrenta incentivos fuertes para disparar primero en una crisis seria", advirtió.

Jong-un descarta diálogo con enemigos

No hay contenido para el diálogo con el enemigo FACEBOOK

TWITTER

El líder norcoreano, Kim Jong- un, dijo que "no hay contenido para el diálogo con el enemigo" y que "no sienten la necesidad de hacerlo", según recogieron este lunes medios estatales, tras el reciente aumento de las tensiones en la península coreana.



"Los enemigos siguen hablando de diálogo y negociación mientras nos amenazan militarmente, pero nosotros no tenemos contenido para el diálogo y no sentimos la necesidad de hacerlo", dijo Kim en declaraciones publicadas este lunes por la agencia estatal KCNA.



(Huracán Julia: el balance que deja su paso por los países de Centroamérica)

Facebook Twitter Linkedin

El líder de Corea del Norte, Kim Jon-un, supervisó la prueba balística. Foto: EFE/EPA/KCNA

El líder norcoreano afirmó que "deben enviar acciones más poderosas y decididas, así como una señal más clara a los enemigos que escalan la situación regional involucrando a sus enormes fuerzas armadas".



Kim añadió que "se encuentran vigilando con rigor la situación de seguridad en la península coreana y las maniobras militares de los enemigos", así como también estarían preparados para "tomar con firmeza contramedidas militares si es necesario".



Por su parte, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol dijo este lunes que la península de Corea y el noreste de Asia se enfrentan a una situación de seguridad 'grave'.



"Es importante reconocer la grave realidad de seguridad en la Península de Corea y en el noreste de Asia y prepararse adecuadamente", dijo Yoon, donde añadió que "proteger la vida y la seguridad de las personas no es una cuestión de palabras, sino un problema de la vida real".

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de AFP y EFE

Más noticias