Corea del Norte se disculpa por matar a funcionario surcoreano

El líder norcoreano, Kim Jong-un, se disculpó después de que su ejército fusilara a un funcionario surcoreano junto a la frontera marítima entre los dos países, informó hoy la oficina presidencial sureña.



Pionyang envió una notificación formal en la que dice que Kim "lamenta mucho" el "decepcionar" al presidente surcoreano, Moon Jae-in, y a otros surcoreanos en relación a este suceso, dijo en rueda de prensa Suh Hoon, director de seguridad nacional de la oficina presidencial.



En la nota el régimen informa también a Seúl sobre su investigación del caso y en ese sentido asegura que las tropas, tal y como indica su protocolo de actuación, realizaron diez disparos de advertencia al detectar la presencia ilegal del hombre en aguas norcoreanas, explicó Suh.



El texto asegura además que los soldados norteños quemaron el "material flotante" al que se agarraba el hombre cuando iba a la deriva y no su cadáver, tal y como dijo Seúl.



Suh dijo a su vez que, pese al mal momento que viven las relaciones entre ambas Coreas, recientemente Moon y Kim intercambiaron correspondencia, aunque no detalló el contenido de los mensajes.



El funcionario surcoreano, de 47 años e identificado solo como "A", desapareció el pasado lunes, cuando trabaja en un buque del Ministerio de Pesca junto a la tensa frontera marítima occidental, en el Mar Amarillo (llamado "Mar del Este" en ambas Coreas).



Según el ejército sureño, sus sistemas de vigilancia captaron como una patrulla marítima norcoreana encontró al día siguiente al hombre flotando a la deriva en sus aguas territoriales.



Al parecer dejaron al hombre en el agua y los soldados, cubiertos con máscaras antigás, lo interrogaron desde la cubierta.



Horas después lo ejecutaron a tiros e incineraron su cadáver, tras rociarlo con combustible, según contó Seúl -que cree que el procedimiento respondió a las medidas anti-Covid que está implementando Corea del Norte- al reportar por primera vez lo sucedido.



Hoy mismo, miembros del comité parlamentario surcoreano de Defensa explicaron a distintos medios locales que, al parecer, la intención inicial de las tropas norcoreanas fue la de rescatar al hombre remolcándolo con un cable.



Los parlamentarios explicaron que la inteligencia a la que han tenido acceso muestra que el cable se rompió y que el barco perdió entonces de vista al funcionario durante un par de horas. Detallaron que cuando la patrulla lo volvió a hallar, las órdenes al parecer cambiaron y fue entonces cuando los soldados optaron por dispararle.



Moon Jae-in y Kim Jong. Foto: AFP

Una curiosa carta

El líder norcoreano, Kim Jong-un, deseó "buena salud y felicidad" al pueblo surcoreano en una carta recientemente enviada al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, informó hoy la oficina presidencial en Seúl.



Kim escribió diciendo que piensa mucho en "la gran carga" que soporta Moon en la lucha contra la covid-19 (Corea del Norte asegura que aún no ha detectado un solo positivo en su territorio) y que comprende "dificultad, presión y esfuerzos" del presidente surcoreano.



"Una vez más, deseo de corazón que los compatriotas surcoreanos puedan mantener su buena salud y felicidad", escribió Kim, según reveló la oficina presidencial. La carta, fechada el 12 de septiembre, fue en respuesta a una misiva enviada cuatro días antes por Moon, según reveló el director de seguridad nacional de la oficina presidencial, Suh Hoon, en rueda de prensa.



En su carta, Moon señaló que ambos países están encarando "grandes desafíos", desde el coronavirus a los tifones que han golpeado la península en el último mes, y lamentó que ambos vecinos, que técnicamente siguen en guerra, no puedan ayudarse en estas circunstancias.



Ha sido el propio Moon el que ha ordenado hacer este viernes publico el contenido de las cartas, un día después de que el ejército sureño confirmara que tropas norcoreanas mataron a tiros a un funcionario del Sur en la frontera marítima entre ambos países.



Además de revelar el contenido de las cartas, Seúl indicó que Kim ha enviado una nota disculpándose por este último suceso en la que se aseguraba que las tropas norcoreanas aplicaron los protocolos establecidos cuando se detecta la presencia ilegal de alguien en aguas norcoreanas.



El incidente amenaza con incrementar la tensión en la península, donde las relaciones bilaterales no atraviesan su mejor momento.



Desde el fracaso de la cumbre de Hanói entre Pionyang y Washington en febrero de 2019, el régimen ha endurecido su postura con Seúl y en junio destruyó la oficina de enlace intercoreano en su territorio en protesta por el envío de propaganda por parte de activistas desde el Sur.



Pionyang también dijo entonces que da por cortadas las líneas de comunicación transfronterizas, algo que al menos el intercambio epistolar viene a desmentir parcialmente.



EFE