Contagiados de covid-19 estarían muriendo de hambre en Corea del Norte

Testimonios de activistas advierten que en Corea del Norte estarían manteniendo a los contagiados de covid-19 en ‘campos de cuarentena’ en los que no solo estarían muriendo por la enfermedad, sino también de hambre.

Tim Peters, quien es un defensor de los derechos humanos cristiano que brinda suministros médicos por medio de su ONG para que los norcoreanos sean atendidos, dijo a el ‘South China Morning Post’ que esos lugares (ubicados cerca de la frontera con China) no son abastecidos con la dotación necesaria por el gobierno norcoreano.



“Depende de las familias de los ciudadanos en cuarentena ir al borde de los campamentos y llevar alimentos para mantenerlos vivos, además de cualquier ayuda relacionada con la salud que puedan reunir”, dijo Peters.



También aseguró que muchas familias optan por comprar medicamentos en los mercados de Jangmadang (mercado negro de Corea del Sur) o hacer remedios caseros a base de hierbas recogidas en las laderas de las montañas.



"Mis fuentes indican que muchos ya han muerto en estos campos, no solo por la pandemia sino también por el hambre y causas relacionadas", concluyó Peters, citado por el medio chino.



Hasta el momento, estas serias acusaciones no han sido confirmadas por los medios de comunicación surcoreanos.

El líder norcoreano Kim Jong-Un. Foto: AFP

‘South China Morning’ también le dio voz al pastor David Lee, otro activista en favor de los derechos humanos que trabaja con desertores norcoreanos en Seúl (capital surcoreana).



Lee dijo que quienes tienen síntomas de covid-19, que es conocida como “la enfermedad fantasma” en Corea del Norte, son obligados a encerrarse en sus hogares y a morir allí.



“Son forzados a aislarse, o son recluidos en sus hogares sin comida u otro apoyo. Son abandonados a la muerte”, afirmó Lee, quien, además, denunció que no hay “kits de prueba adecuados” para contener la propagación del virus en el país.



Explicó que los ciudadanos norcoreanos residentes en Seúl obtuvieron esta información por medio de familiares que aún se encuentran en el país gobernado por Kim Jong-Un.

En Corea del Norte, oficialmente, 'no hay casos de coronavirus'. Foto: AFP

Por su parte, las autoridades de Corea del Norte señalan que aún no hay personas infectadas con el nuevo coronavirus en ese país, uno de los pocos en el mundo que afirma no contar con casos positivos.



Mientras tanto, la agencia ‘Yonhap’ reportó que Corea del Norte habría minado la frontera con China para impedir la propagación del virus.



Esta información fue brindada por el servicio de inteligencia surcoreano en un informe que fue filtrado a la prensa por el diputado surcoreano Ha Tae-keung. El expediente constata que: “El Norte cerró las fronteras y colocó explosivos en los tramos con China”.



Pero, por ahora, la prensa de Corea del Sur no ha publicado otras pruebas que confirmen esta información.



