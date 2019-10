Corea del Norte 'no desea' diálogo si EE. UU. no deja política hostil

Corea del Norte afirmó este domingo que "no desea" proseguir con las discusiones sobre su programa nuclear si Estados Unidos no avanza para poner punto final a sus "políticas hostiles", informó la agencia oficial norcoreana, KCNA, citando un comunicado del ministerio de Exteriores de Pyongyang.

Las discusiones en Suecia siguieron a meses de estancamiento tras una reunión en febrero entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el presidente estadounidense Donald Trump.

Corea del Norte se alejó de las conversaciones en Suecia, que tuvieron lugar después de la desafiante prueba de Pyongyang de un misil balístico lanzado desde el mar el miércoles, diciendo que estaba decepcionada por la falta de soluciones "nuevas y creativas" ofrecidas por Washington.



Pyongyang "no desea mantener unas negociaciones tan desagradables como estas si Estados Unidos no toma medidas prácticas para terminar con sus políticas hostiles", indicó un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano, en un comunicado divulgado por KCNA, un día después de que los diálogos en Suecia se saldaran en fracaso.



Por su parte, Washington calificó las conversaciones como "buenas", diciendo que los comentarios de Corea del Norte no reflejaban el contenido o el espíritu de la discusión que duró ocho horas y media.



Estados Unidos aceptó la invitación de Suecia para reanudar las conversaciones dentro de dos semanas, dijo la portavoz del departamento de estado, Morgan Ortagus.



Trump y Kim adoptaron un documento vagamente redactado sobre la "desnuclearización completa de la península de Corea" en su primera cumbre en junio del año pasado, pero desde entonces se ha avanzado poco.



SEÚL (COREA DEL SUR)

AFP