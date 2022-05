Corea del Norte reportó este lunes 8 nuevas muertes aparentemente ligadas a la covid, por lo que suma ya 50 fallecidos desde que confirmó el primer positivo el pasado jueves, y el líder Kim Jong-un pidió mejorar la distribución de medicinas ante la avalancha de casos.



El país, que no ha administrado ni una sola vacuna, detectó ayer unos 392.920 casos potenciales, informó este lunes la agencia KCNA, por lo que son ya más de 1,21 millones los posibles contagios detectados (apenas hay capacidad para testar) desde que la variante ómicron comenzó a propagarse, al parecer, a finales de abril.



De esos 1,21 millones, más de 648.000 se han recuperado y algo menos de 565.000 están bajo tratamiento, detalló KCNA, que también informó de una reunión

del politburó celebrada en la víspera en Pionyang y presidida por Kim Jong-un.



Kim Jong-un mencionó que la orden de emergencia para liberar y suministrar las reservas estatales de medicinas a las farmacias de manera ininterrumpida aún no se está implementando, "criticó duramente" a los funcionarios a cargo de la operación y cargó contra la fiscalía por no "ejercer la supervisión legal" del mencionado proceso.



La situación preocupa por lo contagioso que ha demostrado ser la variante de ómicron detectada y por el hecho de que el país, que ordenó la semana pasada confinar "cada ciudad y condado", rechazó en 2021 la donación de casi cinco millones de vacunas y no tiene aún un plan nacional de inoculación. Pionyang no ha hecho ningún llamamiento público al envío de ayuda, incluyendo vacunas, aunque la agencia surcoreana de noticias Yonhap informó, citando fuentes cercanas al asunto, de que Corea del Norte habría solicitado apoyo a China a través de canales diplomáticos.

Imagen de archivo de un hospital de Corea del Norte, tomada en 2021. Foto: KCNA VIA KNS / AFP

En Corea del Sur, donde el Gobierno propondrá conversaciones al régimen esta misma semana para tratar el envío de ayuda humanitaria, el nuevo presidente, Yoon Suk-yeol, insistió hoy en que Seúl está dispuesto a brindar todo tipo de apoyo.



"Si las autoridades de Corea del Norte aceptan, no escatimaremos ningún ayuda necesaria, como medicamentos, incluidas vacunas contra la covid, equipos médicos y personal sanitario", dijo Yoon durante su primera comparecencia parlamentaria como jefe de Gobierno.



Se desconoce si el régimen, que ha realizado un número récord de pruebas de misiles este año y estaría preparando un nuevo test nuclear, aceptaría ayuda del Sur en un momento en el que el diálogo intercoreano es prácticamente inexistente.



El envío de ayuda humanitaria promete ser uno de los temas que tratarán Yoon y el presidente estadounidense, Joe Biden, cuando se reúnan en Seúl este próximo sábado.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe

