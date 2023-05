Corea del Norte intentó poner en órbita este miércoles un satélite espía, desatando alarmas en Corea del Sur y Japón. El hecho causó además una ola de críticas de varias naciones alrededor del mundo.



A pesar de esto, el sexto intento del país norcoreano de llevar un satélite espía al espacio terminó estrellado en el mar, luego de que el cohete que lo transportaba cayera sin alcanzar su objetivo a causa de un fallo técnico.



Sin embargo, las declaraciones de Kim Jong Un de continuar con sus intentos de llevar un aparato destinado al reconocimiento militar siembran un ambiente de tensión en el panorama internacional y la seguridad de los demás países.



¿Qué se sabe de este satélite y qué han dicho las otras naciones ante esto? Le contamos.

El sexto intento de llevar satélites al espacio

El de este miércoles ha sido el sexto intento de lanzamiento de un satélite realizado por el régimen norcoreano, aunque en este caso se trataría del primer aparato específicamente destinado al reconocimiento militar.



Pionyang realizó cinco intentos previos para poner en órbita satélites de observación terrestre dentro del programa Kwangmyongsong ("Estrella brillante"), aunque solo dos lograron con éxito su despliegue espacial, sin que ninguna autoridad haya confirmado que los aparatos realmente están operativos.



Corea del Norte ha sido acusada en varias ocasiones de que estos lanzamientos se tratan en realidad de ensayos encubiertos de tecnología de misiles balísticos. Sin embargo, el país siempre se ha defendido argumentando su derecho a desarrollar su industria aeroespacial.

Muestra el objeto rescatado en el mar por el ejército surcoreano que se presume es parte del satélite espía militar de Corea del Norte que se ha estrelado este miércoles, 31 de mayo. Foto: EFE.

El proyectil "desapareció rápidamente de los radares antes de alcanzar el punto de llegada previsto", señaló el ejército surcoreano citado por la agencia Yonhap. Seúl publicó imágenes de los restos del satélite y su lanzador que afirman haber recuperado del Mar Amarillo, a 200 km de la isla de Eocheong.



Estas imágenes muestran una gran estructura metálica en forma de cilindro con algunos tubos y cables en su extremo.

El lanzamiento del satélite espía norcoreano termina en fracaso



Corea del Norte anunció este miércoles que el lanzamiento de su satélite espía terminó en fracaso después que la segunda etapa del cohete que lo llevara a bordo fallara. pic.twitter.com/HdaKDfhg3a — RT en Español (@ActualidadRT) May 31, 2023

"A partir de los restos recuperados, los expertos podrán hacerse una idea de las capacidades de Corea del Norte", dijo a la AFP el analista estadounidense Ankit Panda. Estados Unidos condenó "firmemente" el lanzamiento del satélite y advirtió que "incrementa las tensiones" en la región.



El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a Corea del Norte que pusiera fin a "tales actos" y regresara a la mesa de negociaciones. "Cualquier lanzamiento con tecnología de misiles balísticos es contrario a las resoluciones del Consejo de Seguridad", afirmó en un comunicado.



Kim Jong-un y pruebas balísticas en Corea del Norte. Foto: EFE

Pánico y confusión tras el disparo del satélite

El disparo, ocurrido a primera hora del miércoles, causó confusión en Japón y Seúl. En la capital surcoreana sonaron las sirenas y la alcaldía envió a todos los teléfonos móviles una alerta de "emergencia crítica" a las 6:41 de la mañana.



La alerta, en la que se instaba a todos los ciudadanos a prepararse a una evacuación, dando prioridad a los "niños y ancianos", fue anulada poco después. El ministerio del Interior dijo que fue enviada por error.



El ejército surcoreano, citado por Yonhap, señaló que el área metropolitana de Seúl no estuvo amenazada por el cohete.

El disparo del misil llevó a Japón a emitir una advertencia. Foto: AFP

"Estaba llevando a mis dos hijos pequeños a un aparcamiento subterráneo", dijo a la AFP un padre de 37 años, que se dijo "indignado" por el error. También se emitió una alerta de misil en el departamento japonés de Okinawa (sur), a través del cual se llamó a la población a refugiarse. Pero se levantó 30 minutos después.



Pyongyang había anunciado el martes su intención de poner en órbita, entre el 31 de mayo al 11 de junio, un satélite espía para "hacer frente a las peligrosas acciones militares de Estados Unidos y sus vasallos".



Su comentario fue una referencia a los ejercicios militares conjuntos de Washington y Seúl en las cercanías de la península coreana, que Pyongyang considera como ensayos para una invasión.



La Administración Nacional de Desarrollo Aeroespacial norcoreana atribuyó el fallo del lanzamiento a "la baja confiabilidad y estabilidad del nuevo sistema de motor aplicado al Chollima-1, y el carácter inestable del combustible empleado".



La entidad dijo que investigaría a fondo los "serios defectos" revelados en el lanzamiento del satélite y que lo intentaría de nuevo "lo antes posible".

Transmisión de noticias con imágenes de archivo de una prueba de misiles de Corea del Norte. Foto: AFP

Condena internacional

Japón y Corea del Sur no fueron los únicos alarmados con el disparo del dispositivo militar. La ONU, Estados Unidos, Australia e incluso la Unión Europea condenaron la acción de Corea del Norte.



"El continuo y total desprecio por parte de la RPDC de sus obligaciones en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU amenaza la paz y la seguridad internacionales y regionales", denunció un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que dirige Josep Borrell.



Ahora , añadió, es "fundamental que todos los miembros de las Naciones Unidas, especialmente los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, hablen y demuestren que tales acciones nunca serán aceptadas".



Entre tanto, los 27 países de la UE reclamaron a Pyongyang que "cese todas las acciones que aumentan las tensiones y, en su lugar, elija el camino del diálogo con las partes principales".

🇰🇵 FALLA SATÉLITE NORCOREANO 🇰🇵



🇰🇵 Corea del Norte fracasa en lanzamiento de satélite.

🇰🇷 Seúl activa por error sus sirenas antiaéreas.

🇯🇵 Japón levantó orden de evacuación de isla Okinawa.

🇰🇵 Corea del Norte volverá a intentar lanzamiento del satélite



🇰🇵 | COBERTURA CONTINUA. pic.twitter.com/KFX73U7uR9 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 31, 2023

Este supuesto lanzamiento espacial involucraba tecnologías relacionadas directamente con el programa de misiles balísticos intercontinentales de la República Popular Democrática de Corea (RPDC)", dijo en un comunicado uno de los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno, Adam Hodge.



En su comunicado, la Casa Blanca aseguró que el presidente estadounidense, Joe Biden, se encuentra monitorizando la situación junto a su equipo de seguridad nacional.



Además, animó a otros países a condenar el lanzamiento y llamó a las autoridades norcoreanas a "cesar sus provocaciones" y participar en un diálogo diplomático para rebajar la tensión.

🇰🇷🇰🇵 | Sirenas antiaéreas sonaron más temprano en Seúl en Corea del Sur después de que Corea del Norte lanzara un artefacto la mañana del miércoles.pic.twitter.com/J9BzWavzX8 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 30, 2023

"Australia está profundamente preocupada por el uso de tecnología de misiles balísticos por parte de Corea del Norte que amenaza a nuestra región y socava la seguridad mundial", indicó por su parte la ministra australiana de Asuntos Exteriores, Penny Wong.



"Instamos a Corea del Norte a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, volver al diálogo y priorizar el bienestar de su pueblo", remarcó la canciller en un breve mensaje a través de las redes sociales.



Japón condenó también el lanzamiento que dijo viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Corea del Norte seguirá intentando llegar al espacio

Debido a que los cohetes de largo alcance y los lanzadores espaciales comparten la misma tecnología, analistas consideran que desarrollar la capacidad de enviar un satélite a la órbita daría a Pyongyang la cobertura para probar los prohibidos misiles balísticos intercontinentales (ICBM).



El fracaso del miércoles sólo debe considerarse como un revés temporal para el líder norcoreano, Kim Jong Un, que seguirá desarrollando sus programas nuclear y de satélites, según los expertos.



Facebook Twitter Linkedin

El líder Kim Jong Un y su hija supervisan el lanzamiento del misil Hwasong-17. Foto: AFP

"Sabemos que la determinación de Kim no termina con esta reciente actividad", declaró a la AFP Soo Kim, ex analista de la CIA. Añadió que el lanzamiento podría ser un "presagio de mayores provocaciones, incluida una prueba nuclear".



Tras el rompimiento del diálogo con Washington sobre el programa nuclear norcoreano en 2019, Pyongyang ha intensificado el desarrollo de su programa nuclear, con una serie de pruebas de armas, incluido el lanzamiento de varios ICBM.



Desde 1998, Pyongyang ha lanzado cinco satélites, tres de los cuales fallaron inmediatamente y dos parecen haber alcanzado la órbita, aunque nunca se han detectado independientemente sus señales, lo que podría deberse a una disfunción.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO