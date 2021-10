Atención: Corea del Norte lanza misil desde un submarino

El ejército surcoreano ha informado que Corea del Norte disparó un misil balístico al mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas) durante una prueba que supone su quinto test de armamento en menos de dos meses.

Tras reportar en primera instancia que Pionyang había lanzado proyectiles "no identificados", el ejército de Corea del sur indicó en un comunicado que se trató de "un misil balístico no identificado al mar del Este desde las cercanías de Sinpo, provincia de Hamgyong del Sur, en torno a las 10.17 horas (1.17 GMT)".



Sinpo es el lugar donde Corea del Norte tiene su centro de desarrollo de sumergibles, lo que puede implicar que el régimen norcoreano haya probado un nuevo misil balístico para submarinos (SLBM, por sus siglas en inglés) de la clase Pukguksong.



Por su parte, el primer ministro nipón, Fumio Kishida, dijo en una conferencia de prensa en la ciudad de Fukushima que Tokio detectó el lanzamiento de, al parecer, dos misiles balísticos y no uno.



No es la primera vez que el lanzamiento de un nuevo tipo de arma norcoreana complica las labores de detección de Seúl y Tokio.



Pocos minutos después de conocerse la prueba la oficina presidencial surcoreana informó que se ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación.



El ensayo norcoreano tuvo lugar el mismo día en que se inauguró en Seúl la feria internacional para la industria aeroespacial y de defensa ADEX y con la directora de inteligencia nacional estadounidense, Avril Haines, visitando la capital.



Haines tiene previsto reunirse con sus homólogos surcoreano y japonés, Park Jie-won y Hiroaki Takizawa, para discutir la situación en la península coreana.

Redacción EL TIEMPO

*Con información de EFE