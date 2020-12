Hermana de Kim Jong-un ataca a ministra surcoreana por el covid-19

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, tildó a la jefa de la diplomacia surcoreana de "insolente" por dudar que Corea del Norte está libre de coronavirus, como asegura Pyongyang, informó la prensa oficial este miércoles.



(Lea aquí: Contagiados de covid-19 estarían muriendo de hambre en Corea del Norte)

Corea del Norte cerró sus fronteras en enero, aislándose del mundo exterior en un intento de evitar los contagios e insiste en que no se registra ningún caso. El líder norcoreano lo reiteró en octubre con ocasión de un gigantesco desfile militar.



Los expertos consideran que es poco probable que el país se haya librado del coronavirus, dado que surgió inicialmente en la vecina China, su principal socio comercial y donante.



La ministra de Relaciones Exteriores surcoreana, Kang Kyung-wha, dijo en un foro en Baréin que es "difícil de creer" que Corea del Norte no registre casos, antes de agregar que Pyongyang no reacciona a las ofertas de ayuda de Seúl para hacer frente a la pandemia.

De hecho, la pandemia "hace de Corea del Norte más Corea del Norte, más cerrada, en un proceso de decisión vertical donde hay muy poco debate sobre las medidas para hacer frente al covid-19", dijo Kang.



(Lea también: Nuevo misil de Corea del Norte, una amenaza para EE. UU.)



"Todas las señales indican que el régimen está muy centrado en controlar la enfermedad que dice no tener", añadió la ministra.



Kim, principal asesora de líder norcoreano, condenó las declaraciones de Kang en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias este miércoles, en el que la acusa de tratar de empeorar las ya tensas relaciones entre los dos vecinos.



"Se puede ver por las insolentes declaraciones que ha hecho sin tener en cuenta las consecuencias que está dispuesta a enfriar todavía más la relaciones entre el norte y el sur de Corea (...) Nunca olvidaremos sus palabras y quizá tendrá que pagar caro por ello", dijo Kim.

El líder norcoreano, Kim Jong-un. Foto: AFP

Las negociaciones entre Pyongyang con Washington y Seúl se encuentran en punto muerto tras el fracaso de la cumbre de 2019 en Hanói entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y Kim sobre las concesiones del norte a cambio de que se levanten las sanciones.



(Además: Los mensajes de Kim Jong-un y otros líderes a Trump tras contagiarse)



En junio, Pyongyang destruyó la oficina de enlace con el sur en su lado de

la frontera, que había pagado Seúl, alegando que no está interesado en negociar.



El norte todavía no comenta la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ni la prensa oficial informa de ello. El presidente electo calificó a Kim Jong-un de "matón".



El comunicado de Kim Yo Jong coincide con la visita a Seúl del vicesecretario de Estado estadounidense, Stephen Biegun, quien lideró las negociaciones sobre la desnuclearización del norte en la administración de Trump.



AFP

