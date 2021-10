Corea del Norte dispara misil antiaéreo antes de reunión de la ONU

Corea del Norte disparó con éxito un nuevo misil antiaéreo, indicaron medios estatales el viernes, mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se prepara para reunirse en respuesta a la reciente ola de pruebas de armamento por parte del país.



(Además: Corea del Norte sube la apuesta al probar su primer misil hipersónico)

El misil antiaéreo tenía un "notable rendimiento de combate" e incluía controles de doble timón y otras nuevas tecnologías, dijo la KCNA, la agencia oficial de noticias de

Corea del Norte.



Una foto del periódico oficial Rodong Sinmun mostraba el misil ascendiendo hacia el cielo desde un vehículo de lanzamiento el jueves.



En septiembre el país lanzó lo que dijo ser un misil de crucero de largo alcance, y a principios de esta semana probó lo que describió como un vehículo hipersónico de deslizamiento, que según el ejército de Corea del Sur parecía estar en las primeras etapas de desarrollo.



El miércoles, el líder del Norte, Kim Jong Un, tachó de "truco mezquino" las repetidas ofertas de Washington de mantener conversaciones sin condiciones previas, y acusó a la administración del presidente Joe Biden de continuar la "política hostil" de sus predecesores.



El ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo que no podía confirmar el último lanzamiento.



Los misiles antiaéreos son mucho más pequeños que los misiles balísticos que el Norte tiene prohibido desarrollar en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y son más difíciles de detectar desde lejos.



Pyongyang está sometido a múltiples sanciones internacionales por sus programas de armamento, que han progresado rápidamente bajo el mandato de Kim, incluyendo misiles capaces de alcanzar todo el territorio continental de Estados Unidos, su test nuclear más potente hasta la fecha.



(Lea aquí: Corea del Norte vuelve a operar centros clave de su programa nuclear: OIEA)

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un. Foto: Efe

Reunión del Consejo de Seguridad

El Consejo de Seguridad de la ONU discutió el viernes acerca de las últimas pruebas de misiles realizadas por Corea del Norte, sin poder llegar a un acuerdo sobre una declaración conjunta como quería Francia, informaron fuentes diplomáticas.



La reunión a puertas cerradas duró poco más de una hora y fue solicitada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido.



Su objetivo era examinar el lanzamiento por Pyongyang, esta semana, de un misil presentado como hipersónico por los norcoreanos.



El jueves Corea del Norte dijo que había probado con éxito un misil antiaéreo "recientemente desarrollado". "Francia quería un comunicado de prensa, pero Rusia y China dijeron que ahora no era el momento, que se necesitaba tiempo para analizar la situación", dijo bajo condición de anonimato un diplomático de un país miembro

del Consejo.



La misión diplomática francesa no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.



Desde 2017, año en el que la administración de Donald Trump hizo que el Consejo adoptara por unanimidad tres series de fuertes sanciones económicas contra

Corea del Norte luego de que Pyongyang realizara pruebas nucleares y de misiles, el Consejo de Seguridad nunca ha encontrado una posición común.



China y Rusia han pedido varias veces, pero sin éxito, un levantamiento parcial de las sanciones, mientras que la nueva administración de Joe Biden aún no ha concretado, ocho meses después de asumir el cargo, una estrategia clara hacia Corea del Norte.AFP

