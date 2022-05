Con una población sin vacunarse y sin la opción de tratamientos antivirales, Corea del Norte lidia con una fuerte ola de contagios de covid que ya alcanzaba los 1,5 millones de casos positivos. Por meses el cierre de fronteras mantuvo a ese país libre de la enfermedad, pero en 72 horas los contagios se han disparado.



Su única salida ha sido la de ordenarle a la ciudadanía el uso de medicina tradicional, remedios caseros, para tratar de contener la enfermedad, mientras ha rechazado el apoyo internacional.Tres claves para entender la explosión de casos de covid-19 en Corea del Norte

Según informes internacionales, Corea del Norte rechazó la oferta de tres millones de dosis que le hizo China el año pasado; tampoco quiso aceptar vacunas ofrecidas por el mecanismo Covax y no ha respondido la oferta de su vecino Corea del Sur tanto de vacunas como de apoyo médico.



Corea del Norte: ¿cómo está su sistema de salud para afrontar el covid-19?



Desertores de Corea del Norte consultados por la BBC revelaron que no existen medicamentos ni tratamientos y que sólo es posible acceder a ellos si se logran comprar a amigos del régimen y personas cercanas al líder norcoreano.

Remedios caseros para el covid

Kim Jong Un ordena cuarentena total por ola de covid en Corea del Norte



Las autoridades norcoreanas han pedido a la población que aplique ciertas modalidades de medicina tradicional para combatir el covid.



A través del periódico del partido de gobierno, el régimen de Kim Jong Un les recomendó a los pobladores:



Tomar bebidas calientes. Los que no tienen un cuadro de síntomas graves deben beber té de jengibre con hojas de sauce. Si bien esta bebida ayuda a la hidratación y combate la tos o el dolor de garganta, en realidad no es un tratamiento efectivo contra el virus.



Beber agua con sal. En medios estatales se recomienda hacer gárgaras de agua salada en la mañana y en la noche como medida de prevención. El régimen ordenó el envío de mas de mil toneladas de sal a Pyongyang para preparar una solución antiséptica. Dice la BBC que si bien los enjuagues podrían ayudar a contener el virus, al infectarse una persona no son para nada efectivos para contener los contagios.



Analgésicos y antibióticos. También han recomendado a la gente tomar ibuprofeno, amoxicilina y azitromicina, medicamentos que no controlan el contagio ni evitan casos graves de covid, según estudios mundiales al respecto.