Corea del Norte confirmó este viernes su primer fallecimiento debido al covid-19 y declaró que la "fiebre" se propagaba de forma "explosiva" en todo el país, que tiene uno de los peores sistemas de salud del mundo, y una población no vacunada.



El sistema de salud es oficialmente uno de los peores del mundo, clasificado 193º sobre 195 países, según la encuesta de la universidad Johns Hopkins en 2021.



Según las autoridades, los cuidados de salud son gratuitos para todos, pero las oenegés afirman que la población debe desde hace tiempo pagar los servicios médicos esenciales, generalmente en cigarrillos o alcohol.



Familias de pacientes deben comprar medicamentos en el mercado negro y los médicos se ven obligados a practicar cuidados clandestinos para ganarse la vida, según Sokeel Park, del organismo Liberty in North Korea.



No hay hospitales con unidades de cuidados intensivos en zonas rurales o pequeñas ciudades, donde viven la mayoría de los 25 millones de norcoreanos, afirma el investigador Choi Jung-hun, que antes de ser tránsfuga trabajó como médico en Corea del Norte.

Autoridades sanitarias de Corea del Norte. Foto: KIM Won Jin / AFP

¿Cómo vive la población?

Se sabe muy poco de la salud de la población, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en 2018 que las enfermedades no transmisibles como la diabetes son responsables del 84 % de los fallecimientos en Corea del Norte.



Ahn Chan-il, un tránsfuga convertido en investigador, declaró que la mala salud, en especial debido a la malnutrición, convierten a Corea del Norte en muy vulnerable al covid-19. "La mayoría de los norcoreanos sufre de malnutrición crónica", reitera Lina Yoon, investigadora para Human Rights Watch.



Corea del Norte cerró sus fronteras hace dos años, interrumpiendo sus intercambios comerciales, suspendiendo vuelos y ordenando disparar contra cualquier persona que atravesara ilegalmente la frontera desde China.



Pyongyang dice que ello le ha permitido mantener a raya al virus, pero no ha aprovechado para vacunar a su población. El año pasado rechazó una oferta de tres millones de dosis de vacuna china, al afirmar que debían darse a los "países que más lo necesitan".



También rehusó la vacuna AstraZeneca propuesta en el marco del programa Covax de la OMS. Según la OMS, Corea del Norte y Eritrea son los únicos países que no han lanzado una campaña de vacunación.

¿Tienen medios?

Los medios estatales declararon esta semana que Corea del Norte había utilizado un "análisis de genes" para diagnosticar a los pacientes enfermos de covid, pero los expertos afirman que las capacidades de test del país son muy limitadas.



El país tampoco dispone de centros de cuarentena, ni de material para almacenar en frío vacunas ARNm.



El precario sistema de salud norcoreano impediría tratar a las personas que sufren efectos secundarios de las vacunas, lo que podría explicar el rechazo a la donación de vacunas, según los expertos. Se piensa además que la malnutrición afecta la calidad de la respuesta inmunitaria de un individuo a la vacunación.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante un desfile militar este sábado. Foto: AFP

China, Corea del Sur y la OMS han ofrecido inmediatamente su apoyo. El nuevo gobierno de Seúl se declaró dispuesto a enviar vacunas.



Pero el régimen de Kim Jong Un, que llevó a cabo disparos de ensayo de tres misiles balísticos prohibidos horas después del anuncio de los primeros casos de covid, no parece desear ayuda internacional. Los expertos opinan, no obstante, que no le quedará otra opción que aceptar esa ayuda.



Además, al anunciar públicamente en los medios internacionales que se enfrenta a una masiva epidemia, el régimen de Pyongyang envía "un mensaje indirecto según el cual en el futuro podría pedir una ayuda en materia de vacunas a Estados Unidos o a organizaciones internacionales" según Yang Moo-jin, profesor en la universidad de estudios norcoreanos.

