Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, envió un nuevo comunicado a Corea del Sur advirtiendo de que no es "el enemigo principal" de su país, pero que el régimen no dudará en responder con armas nucleares si Seúl lleva a cabo un ataque preventivo.



El texto de Kim sigue a otro que publicó el domingo y en el que la vicedirectora de propaganda norcoreana cargó contra el ministro de Defensa sureño, Suh Wook, por hablar la capacidad de Seúl para atacar Corea del Norte de manera preventiva si detecta el lanzamiento de un misil dirigido al Sur.

El Ministerio de Unificación surcoreano respondió instando a Pionyang a no incrementar la tensión regional y a retornar al diálogo.



"Ya hemos aclarado que Corea del Sur no es nuestro principal enemigo. En otras palabras, significa que a menos que el ejército de Corea del Sur emprenda alguna acción militar contra nuestro estado, no será considerado como objetivo nuestro ataque", replicó hoy Kim en el comunicado que publica la agencia KCNA.



La hermana de Kim Jong-un aseguró que Pionyang se opone a la guerra y que si ambas Coreas luchan la península "sufrirá un desastre como el de hace medio siglo que puede ser incluso más terrible, sin importar cuál de los dos lados gane o pierda".



A su vez, dijo que si el Sur opta "por una acción militar como un 'ataque preventivo'" entonces "se convertirá en objetivo" y que el ejército sureño "tendrá que encarar un destino miserable que básicamente se reduce a la destrucción total y la ruina".

"Esto no es solo una amenaza. Es una explicación detallada de nuestra reacción ante una posible acción militar imprudente de Corea del Sur y sus consecuencias", advirtió Kim, que insistió en que hablar de "ataque preventivo" contra un "estado que tiene armas nucleares" como lo hizo Suh es propio del "ensueño" y la "histeria de un lunático".



Corea del Norte, que permanece totalmente aislada por la pandemia y sin visos de abrirse pronto al diálogo, aprobó en enero de 2021 un plan de modernización armamentística que está detrás del reciente incremento de ensayos de proyectiles (12 desde que empezó el año, una cifra récord).



Además de lanzar la pasada semana su primer misil intercontinental desde 2017, al cual el Sur respondió con el lanzamiento de sus propios misiles, imágenes por satélite apuntan a que el régimen podría probar pronto un misil balístico lanzado desde submarino (SLBM) y volver a detonar un dispositivo atómico por primera vez en cinco años.