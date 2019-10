El tuit que mandó a un bloguero ruso a la cárcel por cinco años

Un tribunal de Moscú confirmó el viernes en apelación la pena de cinco años de cárcel a un bloguero por haber publicado un tuit donde sugería atacar a los hijos de policías en Rusia.

Vladislav Sinitsa, de 30 años, publicó a finales de julio un mensaje en Twitter en el que pedía "actos ilegales de naturaleza violenta contra los hijos de las fuerzas de seguridad", según investigadores rusos.



El mensaje fue publicado en plena ola de manifestaciones contra la supresión de candidatos de la oposición en las elecciones locales de Moscú, el 8 de septiembre, en las que los candidatos pro-Kremlin registraron un revés.



El 5 de agosto pasado fue detenido y el 3 de septiembre fue condenado por "incitación al odio", en virtud de una controvertida ley de lucha contra "el extremismo".

Luego, un día, el hijo del valiente defensor del orden no vuelve de la escuela. Y, en su lugar, reciben por correo un CD con una 'snuff movie' grabada FACEBOOK

TWITTER

El tuit en cuestión instaba a "estudiar la geolocalización" de las fotos de los familiares de los policías a través en internet y aseguró que tal vez un día uno de sus niños no regresaría de la escuela, pero que sus padres recibiría una grabación violenta.



"Luego, un día, el hijo del valiente defensor del orden no vuelve de la escuela. Y, en su lugar, reciben por correo un CD con una 'snuff movie' grabada", se leía en el trino hecho bajo el seudónimo de 'Max Steklov'. Un 'snuff movie' es un video con imágenes de asesinatos o de extrema violencia contra personas, posiblemente reales.



Durante el examen de su apelación, Vladislav Sinitsa defendió su inocencia en nombre de la libertad de expresión.



Aunque reconoció que se trataba de una "provocación grosera", según él, no deseaba incitar a nadie a actuar violentamente y afirmó que su mensaje tampoco iba dirigido a nadie en concreto.



AFP