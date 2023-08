En los últimos días, China ha sido azotada por las fuertes lluvias, lo que ha causado que los niveles de los ríos del noreste del país aumenten, perjudicando a miles de personas.



(Siga leyendo: Video: el impactante momento en el que hombre en China es rescatado en una inundación).

De esta forma, en la mañana del pasado 3 de agosto, se conoció el derrumbe de una autopista del norte de China, el cual cayó tras las "inundaciones repentinas provocadas por las intensas lluvias", según el medio Associated Press News.



La infraestructura, ubicada exactamente en la autopista Harbin-Mudanjiang, en la provincia de Heilongjiang, se derrumbó alrededor de las 08:50 a. m, según las autoridades de tránsito.

(Además: China en máxima alerta: Lluvias han dejado al menos 20 muertos y 19 desaparecidos).

Tras la caída, se conoció un video, por parte de la cuenta de Twitter del medio UHN Plus, grabado por la cámara de un vehículo que se encontraba transitando por la autopista, en el que muestra el momento en el que un carro no logra visualizar la grieta y cae dentro de esta. Hasta el momento no se conoce si hubo víctimas mortales.

🇨🇳 | IMPACTANTE: Un conductor en China cayó en una enorme grieta que se abrió en una autopista debido a las intensas lluvias que azotan al país. pic.twitter.com/qfd7sNZDa0 — UHN Plus (@UHN_Plus) August 3, 2023

Dado el suceso, medios locales del país asiático confirmaron que, después de conocerse el hecho, las autoridades crearon una misión rescate, por lo que tuvieron que cerrar la carretera.



Finalmente, la Agencia Meteorológica dijo que "la capital, Pekín, registró su récord de lluvias, en al menos 140 años, en los últimos días debido al azote de los restos del tifón Doksuri", según AP News, lo que ha causado que miles de personas estén siendo afectadas.

Más noticias en EL TIEMPO

China planea restringir uso de móviles a los menores de 18 a máximo de dos horas al día

Vladimir Putin planea visitar China en octubre: ¿cuáles son las razones?

El impresionante arsenal atómico que Kim Jong-un muestra a China y Rusia en visita

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS