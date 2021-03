Condena en caso de asesinato masivo en el mar

Un tribunal de distrito de Taiwán condenó a un capitán de un barco pesquero de China a 26 años de prisión, después de que fuera declarado culpable de ordenar la muerte de cuatro hombres en el mar en 2012.

Wang Fengyu, de 43 años, fue condenado por homicidio y por violaciones de la Ley de Control de Armas, Municiones y Cuchillos, dijo la oficina del fiscal.

El asesinato tuvo lugar a bordo del palangrero Ping Shin No. 101 registrado en Kaohsiung, cuando operaba en el Océano Índico frente a la costa de Somalia el 29 de septiembre de 2012.

El video de los asesinatos en 2012 que muestra la masacre sistemática de al menos cuatro hombres en el Océano Índico, ha estado circulando en los rincones más oscuros de Internet durante más de siete años. Las autoridades se enteraron de los asesinatos solo cuando el video apareció en un teléfono celular dejado en un taxi en Fiji en 2014.

Wang Fengyu afirmó en ese momento que fue en defensa propia, pero el tribunal dictaminó que él ordenó a dos guardias de seguridad privada marítima de Pakistán a bordo del Ping Shin No. 101, que dispararan y mataran a cuatro presuntos piratas somalíes a pesar de que ya no representaban una amenaza.

Wang, un nativo de Zhejiang, fue contratado en 2011 por una empresa de Kaohsiung llamada Ping Shin Fishery Co. Ltd, para servir como capitán interino del barco pesquero taiwanés.

El Ping Shin 101 estaba pescando en el Océano Índico en 2012, a unas 370 millas al sureste de la capital somalí de Mogadiscio cuando, junto con el Chun I No. 217 registrado en Kaohsiung y otros dos barcos pesqueros no identificados, fueron atacados por un barco pirata con cuatro tripulantes, según fiscales taiwaneses.

Después, dos marineros a bordo del Ping Shin 101, le dijeron al investigador privado Karsten Von Hoesslin en entrevistas grabadas en video, que cuando su capitán recibió una alerta por radio de que un barco cercano había sido atacado por piratas, no estaba claro qué barco estaba siendo atacado. Hubo gritos de ida y vuelta, dijeron los testigos. Los supuestos piratas, en un bote más pequeño, parecían desarmados.

Los guardias de seguridad del Ping Shin 101 abrieron fuego y los hombres del bote saltaron al agua. Algunos comenzaron a gritar que no eran una amenaza: "¡No somalí!" y un marinero les oyó decir: "¡No piratas!"

Aunque los piratas no tenían forma de defenderse, Wang ordenó a los dos guardias de seguridad que dispararan y mataran a los cuatro hombres en el agua. El asesinato atrajo la atención internacional después de que apareció en la portada de The New York Times y se convirtiera en un símbolo de la anarquía y la violencia en el mar.

"Dado que el acusado trabajó durante años en alta mar, sin jurisdicción estatal y sin ninguna garantía de seguridad, tuvo que permanecer siempre en alerta máxima, especialmente en lugares frecuentados por piratas", dijeron documentos judiciales taiwaneses sobre el crimen. "El acusado creía que las víctimas eran piratas, y la matanza se hizo para protegerse a sí mismo, a su tripulación y al producto en el barco, en lugar de conflictos personales, disputas monetarias o diferencias ideológicas".

En el video, la orden de filmar se hizo en mandarín fluido. Se escucha al capitán dando instrucciones en mandarín con acento de China continental a la tripulación, a través de un altavoz, mientras se disparaban 40 rondas de munición real. Al final del video, varios marineros posaron frente a la cámara para selfies de celebración.

En Pingxin 101, Wang y un tripulante llamado "Tío" podían hablar mandarín con fluidez. Solo Wang tenía la autoridad a bordo para ordenar el tiroteo. Un tripulante vietnamita que presenció el hecho, y que los fiscales identificaron solo por su apellido, Tao, testificó durante el juicio que la voz en el video sonaba como la de Wang.

Los cuatro hombres desarmados en el agua fueron asesinados a tiros uno por uno y el video muestra que el agua se pone roja a su alrededor.

Los fiscales dicen que pasaron un tiempo tratando de rastrear el barco, pero el capitán nunca se presentó para ser interrogado, por lo que se emitió una orden de arresto el 28 de diciembre de 2018.

Wang fue arrestado el 22 de agosto de 2020 después de que el barco del que estaba a cargo, el Indian Star con bandera de Seychelles, atracara en el puerto de Kaohsiung.

El viernes, el panel de tres jueces dictaminó que el asesinato de los hombres desarmados mostraba que claramente no tenía respeto por la vida humana. Wang tiene derecho a apelar el fallo.

En los últimos doce meses, la flota pesquera de Taiwán ha sido objeto de críticas por parte de defensores del medio ambiente, así como de funcionarios del gobierno de EE. UU. En marzo de 2020, Greenpeace publicó un informe que identificó a las embarcaciones y empresas taiwanesas como algunos de los peores infractores de violaciones laborales y de tráfico de personas en las pesquerías. También encontraron prácticas de pesca ilegales generalizadas, incluido el aleteo de tiburones y los transbordos ilegales.

En septiembre de 2020, el Departamento de Trabajo de EE. UU. incluyó el pescado capturado en Taiwán en su lista de productos producidos por trabajo infantil o trabajo forzoso. En enero de 2020, Fong Chun Formosa Fishery, una empresa con sede en Taiwán vinculada a la pesca ilegal y las infracciones laborales, adquirió Bumble Bee, un importante proveedor de atún para los consumidores estadounidenses.

IAN URBINA

Para El Tiempo