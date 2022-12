La navidad es una de las festividades más esperadas y celebradas en el año en todo el mundo. Sin embargo, no se celebra igualmente en los distintos rincones del globo. Existen diferencias dependiendo de la cultura, origen y religión de las naciones del mundo y sus habitantes.



En Rusia, aproximadamente en el siglo XVIII, el zar Pedro el Grande llevó a Rusia el árbol de Navidad y varias tradiciones más, luego de un viaje por Europa. Desde entonces la celebración ha cambiado a lo largo del tiempo.



La Navidad en Rusia se celebra según el calendario juliano, que tiene una diferencia de 13 días respecto al calendario que se usa en gran parte de occidente, el gregoriano.

El viejito regordete que viste de rojo y sombrero no es Papá Noél, o Santa Claus; se le conoce como Ded Moroz (abuelo del frío) y vaja junto a su nieta, Snegúrochka (Dama del frío). No se mueve impulsado por renos y no vive en el Polo Norte, sino que viaja con sus fieles corceles y, oficialmente por decreto del alcalde, vive desde hace 10 años en la ciudad de Veliki Ustiug, a casi un kilómetro de la capital, Moscú.



Ahora bien, Noche Vieja no es el mismo día como para el resto del mundo occidental, Ded Moroz viaja a repartir regalos el 7 de enero y no el 25 de diciembre como estamos acostumbrados. Para los rusos, esa fecha no es más que un día laboral como cualquier otro.

Existen también una disputa entre dos festividades, la navidad original o 'nacimiento' por su nombre en español, y el Novi God, conocido como el año nuevo soviético.



Ambas son muy similares; se celebran decorando un árbol en los hogares, una mesa en la que familiares y amigos se reúnen con platos de comida y regalos por montones.



La diferencia es en la fecha, el Novi God se celebra el 1 de enero, mientras la navidad del 'nacimento' se celebra el 7 de enero.





El Novi God tiene un origen diferente. Se convirtió en una de las festividades más grandes durante la época soviética, los comunistas crearon unas navidades ateas, que las hicieron coincidir con el año nuevo. A pesar de esto, en los recientes años, la navidad instaurada hace 300 años ha cobrado más relevancia para cada vez más personas.



Según un decreto de 2005, Rusia se sume en unas vacaciones de diez días de duración que comienzan con el año nuevo.



Los cristianos no consumen carne por 40 días, consumen un dulce banquete hecho a base de nueces y miel y asisten a iglesias. Y Moscú queda desalojada por el viaje que las personas hacen hacia los pueblos y regiones alejadas de la urbe.

