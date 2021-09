En septiembre de 2001, los afganos veían a EE. UU. como un país lejano

El 11 de septiembre de 2001, cuando los aviones desviados por Al Qaeda se estrellaron contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono en Washington, Afganistán vivía su propia tragedia, bajo el yugo de la organización yihadista.



Dos días antes, el grupo había asesinado a Ahmed Shá Masud, héroe de la resistencia durante la invasión de la Unión Soviética en los años 1980 y contra los talibanes una década más tarde, en su valle natal del Panshir (noreste).



Los afganos aún intentaban asimilar la muerte del carismático comandante Masud cuando los atentados en Estados Unidos se disponían a cambiar el curso de la historia de su país. Y eso que algunos de ellos no cayeron en la cuenta inmediatamente.



"Esa noche, escuché las noticias (...) hablaban de un ataque contra Estados Unidos", cuenta a la AFP Abdul Rahman, un exfuncionario entonces veinteañero. "No presté atención porque en la radio siempre hablaban de atentados y de guerra", añade.



Al cabo de unos días, los afganos se enteraron de que Al Qaeda y su líder, Osama bin Laden, quien vivía escondido en su propio país, habían organizado los atentados. Los estadounidenses culparon a los talibanes, en el poder desde 1996, de haber protegido a Al Qaeda.



"No pensé que Estados Unidos atacaría Afganistán en represalia" por lo ocurrido, recuerda Abdul Rahman. "Para mí, Estados Unidos era muy lejano".

'Ocupación inaceptable¡

Abdul Samad, un bibliotecario de Kandahar (sur), recuerda haber visto a personas alrededor de un quiosco, mirando en la prensa fotos de las torres gemelas del World Trade Center en llamas.



"Era casi dos días después" de los ataques, recuerda este hombre, que estima que el atentado desembocó en una "ocupación inaceptable". Frente a la negativa de los talibanes a entregarles a Bin Laden, Estados Unidos invadió Afganistán al frente de una coalición y en pocas semanas derrocó al régimen islamista.



"Buscaron una excusa para venir a Afganistán. Era una excusa para ocupar esta tierra", acusa Abdul Samad. Qiyamudin, un cerrajero de Kandahar, creía que la intervención de Estados Unidos pondría fin a más de dos décadas de guerra, pero pronto se dio cuenta de que se equivocaba.



Al principio, "la gente era optimista y los refugiados de otros países, como Pakistán e Irán, regresaron", explica. "No sabían que íbamos a tener más problemas". Estados Unidos y la Otán "armaron un lío viniendo aquí", protesta.



Después de su caída, los talibanes se pasaron a la insurgencia y multiplicaron los atentados y ataques contra las fuerzas extranjeras y afganas, causando la muerte de decenas de miles de personas.



AFP