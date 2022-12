Asia es el gran protagonista del siglo XXI y la fuerza de gravitación de tal hecho histórico se expresa con nitidez en elementos de alta incidencia mundial: la participación en el producto y en el comercio a escala global, además de su incidencia demográfica con cerca del 60 por ciento de la población planetaria en su territorio, específicamente en cuatro países asiáticos (Bangladesh, China, India y Paquistán).



Estos factores apuntan a que esta región producirá la mitad del crecimiento de habitantes previstos para 2050.



(Lea también: El poder de las calles / Análisis de Mauricio Vargas).

Buena parte de las tendencias geopolíticas adquieren materialidad en Asia; países como Japón, India, China, Turquía e Indonesia son decisivos en la estructura del G20. Allí también están 40 de las mayores megalópolis del planeta, caracterizadas por su diversidad étnica y cultural, la mudanza de la riqueza (shifting wealth) hacia oriente, a la vez de una pobreza agobiante que ofrece escenarios inquietantes en países densamente habitados y desiguales.



(Lea también: El pequeño país cuya economía ha crecido este año gracias a la guerra en Ucrania)



La variedad de recursos naturales con epicentros hídricos como los Himalayas, profundos impactos en materia de deterioro de la biosfera y problemas climáticos, los múltiples conflictos religiosos, las manifestaciones de etnonacionalismo, los flujos migratorios, los enormes logros en materia educativa y tecnológica, las fuertes tendencias autocráticas en el orden político y las dificultades en materia de derechos humanos, los avances de las mujeres en contraste con la subsistencia de formas opresivas inadmisibles a la luz de principios universales, la gravedad de los problemas sanitarios, las epidemias y desastres naturales, la complejidad de las relaciones entre la sociedad y el mundo salvaje, son todos ellos elementos que dan cuenta de ese papel decisivo que convierte al gran continente en ineludible destino para Colombia e imprescindible componente de nuestra política exterior.

Facebook Twitter Linkedin

África es el tercer continente más extenso, tras Asia y América. Foto: iStock

África por su parte, pasará de tener 1.206 millones de habitantes en el presente, a 2.508 millones en 2050 y unos 4.387 millones en 2100. Courrier International, el semanario que selecciona y traduce más de 1.500 fuentes de prestigio en el mundo entero, ha dedicado buena parte de sus ediciones del último lustro a los emprendimientos de base tecnológica en los barrios populares de las ciudades de África Occidental.



The Economist también ha publicado múltiples informes. Causa impresión entre ellos aquel que lleva por título ‘El laboratorio de la revolución tecnológica’, que habla sobre las aplicaciones de la tecnología de drones en la distribución de medicamentos, así como de las aplicaciones de alto contenido social en la telefonía móvil y en el sistema de comercialización, a esto se le suman los pagos y nanocréditos sobre la plataforma de telefonía celular. Este último hoy es utilizado por millones de microempresarios y decenas de miles de agricultores de cacao, café y algodón en numerosos países.

Según el prestigioso magazine británico, los empresarios africanos “ya no se contentan con copiar o adaptar, sino que desarrollan sus propias innovaciones interpretando las necesidades locales”.

Y Le Monde convocó a la clase dirigente europea, hace ya seis años en la ciudad de Abidján en Costa de Marfil, al Seminario ‘África, Futuro del Mundo’.



Respetuosamente me reafirmo en mi planteamiento de hace dos años aquí en A fondo: Colombia necesita una cirugía intraocular que corrija esa corta visión que afecta a nuestros líderes, y también requiere del tónico espiritual de los misioneros de la academia que nos han mostrado la otra cara de Asia, África y Oceanía, la del desarrollo tecnológico, la innovación y la inclusión social.



(Le sugerimos: Crisis en Perú: Pedro Castillo, detenido tras disolver el Congreso)



En virtud de lo anterior cobra gran importancia el comunicado de los miembros de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (Aladaa), Nodo Colombia y de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales (Redintercol), en el que manifiestan su interés por participar de las conversaciones que se han convocado en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.



Con independencia plena, los académicos resaltan el momento histórico del país en la evolución hacia una sociedad con mayor equidad en las oportunidades sociales y mejor conexión con el mundo.



No obstante, en un nítido mensaje al Presidente de la República, al conjunto del gabinete ministerial y a la Dirección del Departamento Nacional de Planeación, manifiestan que al hacer una lectura detallada del documento, recientemente compartido por el Gobierno Nacional, se conocen las bases para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’. En estas han encontrado con desconcierto que no existe referencia alguna a estrategias o acciones en torno a esfuerzos que promuevan el desarrollo y fortalecimiento de los lazos de Colombia con los países de Asia y África.



(Le puede interesar: Pueblo de Estados Unidos elige a joven de 18 años como su alcalde)



Los académicos señalan que es evidente el rezago histórico de Colombia en la integración con estos continentes que representan, según su calificada opinión, un alto costo de oportunidad en la diversificación de socios comerciales, la atracción de inversión extranjera, los espacios para los empresarios colombianos en transferencia tecnológica y mercados y nuevos horizontes educativos para nuestra juventud.

Facebook Twitter Linkedin

Asia es el continente más grande y poblado de la Tierra. Con cerca de 44.58 millones de km². Foto: Igor Galo

Con muy buena documentación, la academia, como parte de la nación, aporta datos incontrastables. En la región asiática, hacia 2030, habitarán 2.400 millones de personas de la nueva clase media con gran poder de compra según lo reporta el Banco Mundial. Hacia allí deben mirar nuestra política comercial y, su hermana inseparable, nuestra política de reindustrialización sostenible. África, por su parte, será el continente con la mayor atracción de inversión extranjera y el dividendo demográfico más grande de la tierra.



Las peticiones de Aladaa y la Red Intercol son muy concretas: incorporar elementos de inserción internacional dentro del Plan de Desarrollo, así en el eje 4 de ‘Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática’, se podrá contar con las contribuciones de países como Corea del Sur, Japón, India y China; en términos de bioeconomía, sociedad del conocimiento e innovación. Además, la relación con las economías asiáticas permite conformar agendas de diálogo, intercambio y cooperación.



En cuanto al financiamiento, siempre que Colombia aguce su capacidad negociadora como parte de la nueva tarea de la política exterior, es posible lograr avances con la banca asiática en conectografía con programas de corredores económicos, conectividad física, vías secundarias, ferrocarriles, túneles, entre otros.



Sobre la relación con África, nuestra reindustrialización puede hallar espacios de mérito en cadenas agroalimentarias. Así lo enseñan las avanzadas comerciales.

En las esferas del microfinanciamiento y el nanocrédito soportado en plataformas donde India y sus inversiones en África son vanguardia, nuestro esfuerzo de formalización y desarrollo integral de la economía popular asimilará experiencias y ofrecerá asistencia desde el Sena y otras agencias.

En turismo sostenible, compromiso nítido del gobierno Petro, aprovechando el claro criterio bajo el cual se han designado los embajadores para las misiones en África, los académicos detectan valiosas experiencias en países como Sudáfrica, Namibia, Kenia y Tanzania. Y claro, como es reconocido internacionalmente, el continente africano cuenta con un potencial para contribuir al eje de la ‘paz total’ a través de las experiencias de posconflicto en países como Sudáfrica, Ghana, Kenia y el Congo.

Soy uno de los firmantes del comunicado en comento. Mis lustros de estudio sobre Asia, Eurasia y América Latina son el cimiento que nos permite recomendar con fundadas razones la puesta en la mira de la aproximación sugerida.



Aunque en política exterior no se pueden desconocer los logros acumulados y siempre hay aspectos positivos a rescatar, en el caso del gobierno que ha tomado las riendas del país, será necesario introducir rectificaciones y construir nuevas líneas de actuación, algunas ya señalan logros visibles, tales como la reapertura con Venezuela, las manifestaciones en los escenarios multilaterales, el replanteamiento de la política internacional frente a las drogas y la cooperación con Estados Unidos por la defensa del Amazonas, esa esquina planetaria que alberga la quinta parte del agua dulce del mundo.



(Además: Luisito Comunica mostró cómo son los barrios pobres en Qatar)



Conviene reiterar ahora el aserto fundamental: Colombia debe tener una política internacional multidireccional con pertenencia múltiple, alta capacidad negociadora, participación ciudadana, comprometida en la sostenibilidad planetaria, con un rediseñado panamericanismo y proyección a los demás continentes, profundizando los esfuerzos que inició en la última década para forjar una relación de consolidación con Europa, compromiso creciente hacia logros tangibles con Asia y avance sistemático en sus relaciones con África y Oceanía.



Desde luego, el tema latinoamericano y la cuestión migratoria tienen prioridad.

La modificación de la actuación frente a Venezuela, buscando el restablecimiento de canales del tipo de los enviados especiales y la atención consular a los ciudadanos y favoreciendo dentro del respeto a la soberanía de los dos países. Se trata de procesos negociados que permitan la superación de las problemáticas en cada país, las cuales están a la orden del día en la política exterior. El arranque de la rectificación ha sido notable.

Facebook Twitter Linkedin

Se insta a que Colombia lidere en la nueva geografía del mundo, Foto: Cancillería

Me identifico con los conceptos de multialineación. La política exterior de Colombia debe empoderarse en la nueva geografía del mundo, elevando su capacidad negociadora con las grandes potencias tradicionales y emergentes, reconociendo convergencias sin subordinación y manejando una comprensión amplia sin rotulaciones, cargas ideológicas, dogmatismos económicos y una honda conciencia de sus propias posibilidades.



También comparto la visión de una participación activa de Colombia en el ámbito multilateral, con liderazgo propositivo frente a temas como la arquitectura financiera global, la lucha inteligente contra el cambio climático en procura de la descarbonización, la gestión global ante las grandes amenazas sanitarias y la forja de acuerdos para regular el uso de la analítica de datos sin menoscabo de la defensa de la libertad individual, la construcción de acuerdos innovadores frente al asunto de las drogas, las migraciones y la paz global.



Observo una gran coincidencia en la reivindicación de la reciprocidad y el beneficio mutuo en la política comercial. Si hay capacidad, real capacidad negociadora, el fiel de estas decisiones será el beneficio recíproco y el progreso del sector productivo nacional bajo preceptos de transformación productiva, innovación y desarrollo tecnológico.

El mandato: la política industrial y la política comercial son dos alas de un mismo pájaro.

Y es ahí donde los ajustes institucionales son decisivos. Ya lo afirmamos: las estrechas relaciones entre las carteras de Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y Turismo son uno de los ejes en la gestión pública moderna.



Las misiones diplomáticas han de ser objeto de ajustes, con embajadas compactas, podemos ampliar la red y tener un servicio exterior de mayor rendimiento. Los cuadros políticos de la Cancillería deben ser del más alto nivel: diplomáticos calificados y competitivos. Las relaciones interinstitucionales de las entidades participantes en el servicio exterior precisan armonía y sinergia. La Cancillería y ProColombia deben ser hermanas siamesas si queremos responder por los desafíos que nos plantea el pobre desempeño exportador y la crisis de la oferta exportable. Un Ministerio de Relaciones Exteriores que plante nuevamente la bandera nacional en el panorama geográfico del mundo.



JUAN ALFREDO PINTOExembajador en India y Turquía. Miembro de Aladaa y Red Asia*