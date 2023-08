Este jueves, la prensa española comenzó a especular sobre la posible visita del actor Rodolfo Sancho a su hijo Daniel Sancho, confeso asesino del médico colombiano Edwin Arrieta, hoy detenido en Tailandia a la espera del inicio del juicio.



Quien transmitió la información fue 'El programa del verano', del canal Telecinco, que informó que Rodolfo Sancho dejó su residencia en la isla de Fuerteventura, en Canarias, y que está en los preparativos para desplazarse a Tailandia.



"El periplo de Silvia Bronchalo (madre de Daniel) está llegando a su fin, y el de Rodolfo Sancho está cada vez más cercano. Dejó Fuerteventura y se encuentra actualmente en la península, realizando visitas familiares como paso previo a su inminente viaje a Tailandia", afirmó al respecto el reportero Jorge Luque en el citado programa.

Foto de la prisión de Koh Samui y Daniel Sancho Foto: EFE / Captura de pantalla 'Código 10'

Daniel Sancho está recluido en la prisión de Koh Samui y, según medios españoles, recibe la visita diaria de su madre Silvia Bronchalo, quien llegó a Tailandia la semana pasada luego de que Sancho cumplió el aislamiento de 10 días decretado en esa nación asiática por cuenta del covid-19.



Lo cierto es que por el momento no se ha confirmado si el reconocido actor español emprenderá camino a Tailandia para visitar a su hijo en prisión. De hecho, hace unos días la vocera de la familia Sancho afirmó que Rodolfo no tenía planes de viajar a ese país pronto.



Según la portavoz, citada por la revista española Semana, "Rodolfo Sancho debía resolver asuntos en el país, posiblemente relacionados con la defensa de su hijo en el juicio".



La policía tailandesa busca la pena de muerte para Daniel Sancho, acusado de asesinato premeditado y ocultamiento de pruebas en la muerte del galeno Edwin Arrieta. Pero la familia del colombiano afirmó este lunes que no pedirá la pena capital debido a sus creencias religiosas y que, al contrario, solicitará a la justicia imponer la cadena perpetua al joven español.



¿Cómo va el proceso en Tailandia?

Mientras tanto, este jueves se conoció que la falta de algunos resultados de las pruebas de ADN está dificultando la entrega a la Fiscalía del informe policial sobre el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano.



La comisaría de la isla de Phangan, al sur de Tailandia y donde tuvo lugar el crimen el 2 de agosto, ha recibido "algunos resultados de las pruebas de ADN, pero no todos", según aseguró uno de los agentes a cargo de la investigación sin ofrecer más detalles.

Foto de referencia de prueba de ADN Foto: Larry Downing / Reuters

El agente afirmó que en consecuencia "no se puede" entregar el informe policial a la Fiscalía el viernes, como había anticipado el lunes en una entrevista con Efe Surachate Hakparn, número dos de la Policía de Tailandia y quien supervisa el caso contra el español.



Surachate, conocido como "Big Joke", afirmó que ya tenían " pruebas suficientes" y que esperaba que se enviara el informe a la Fiscalía esta semana, de modo que el juicio podría comenzar a partir de entre tres y seis meses.



El agente de Phangan justificó este jueves que se han enviado "muchas" pruebas a analizar, sin especificar cuántas.



Según un documento policial, entre ellas hay prendas de ropa, ocho partes humanas además de bolsas de plástico de color negro y verde donde se encontraron restos humanos, y que fueron enviadas para analizar al Instituto de Medicina Forense de Bangkok, entre otros centros especializados.

Entre las pruebas incriminatorias contra Sancho, la Policía tailandesa asegura disponer de imágenes de CCTV que muestran al joven comprando cuchillos y bolsas de basura negras y verdes en una tienda de la isla el 1.° de agosto, un día antes del crimen.



La investigación policial es supervisada por el mediático "Big Joke", y en ella han llegado a participar unas 30 personas, entre agentes, investigadores, médicos forenses y buzos, que ayudan a buscar en el mar los restos de Arrieta no hallados todavía.



La Policía dispone de 84 días para la investigación, a partir del 7 de agosto, y la Fiscalía aún podría hacer uso de ese periodo si el informe policial se presenta antes de la fecha límite para estudiar el caso y, en caso de necesitarlo, solicitar más pruebas.



El plazo arrancó cuando Sancho ingresó en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui el 7 de agosto, donde se prevé que permanezca hasta el juicio, aunque después, dependiendo de la condena, podría ser trasladado a un penal con mayores medidas de seguridad.



Sancho es acusado por la Policía de asesinato premeditado, después de que él mismo confesó haber matado y descuartizado a Arrieta cuando fue interrogado en la comisaría de Koh Phangan el 5 de agosto.



Sancho y Arrieta, que se conocieron en 2022 a través de Instagram, habían quedado en Koh Phangan el 2 de agosto, día en el que tuvo lugar en un hotel reservado por el español junto a la playa de Salad el asesinato y descuartizamiento del cirujano, cuyos restos fueron esparcidos por varios lugares de la isla y el mar.

