Cinco misterios que rodean a Corea del Norte, Kim Jong un y su poderosa familia

¿Cuántos años tiene realmente Kimg Jong un, el líder supremo de Corea del Norte? ¿En realidad tiene serios quebrantos de salud que pueden poner en riesgo su mandato? ¿Cuántos hijos tiene Kim realmente? ¿Podría una mujer, si Jong un llega a faltar, ser la líder suprema del país?

Estos son algunas de las preguntas más recurrentes que los servicios inteligencia occidentales se hacen cuando intentan entender qué pasa realmente en Corea del Norte, un país que le pone los pelos de punta al mundo con sus ensayos balísticos y lanzamientos de misiles.

Y es que poco se sabe sobre lo que realmente ocurre dentro de las fronteras norcoreanas, más allá de lo que informan los medios estatales. Sus ciudadanos tienen una nula comunicación con el mundo exterior. No en vano, la prensa extranjera suele referirse a esta aislada nación como el país más hermético del mundo.

Por esto, analistas, expertos e historiadores han venido recabando en los últimos años datos para intentar trazar una suerte de “croquis” de Corea del Norte que sirvan para entender los misterios que rodean a este país.

1. La única dinastía comunista hereditaria del mundo

Para desentrañar los misterios de Corea del Norte hay que entender que el país se rige por un sistema dinástico.

La figura de Kim il-Sung, el abuelo de Kim Jong un, es clave para los norcoreanos. Tras su ascenso en 1948, el régimen diseñó una fuerte adoración a su imagen y los miembros de su dinastía. Se estima que en Corea del Norte hay 500 estatuas de Kim Il-sung. Sus herederos son, precisamente, quienes tienen el derecho a gobernar el país.

Tras la muerte de Kim il-sung en 1994, ascendió al poder Kim Jong-il, su hijo. Jong-il es padre de Kim Jong un, el actual líder del país.

Jong-il gobernó hasta 2011, cuando su hijo llegó al poder por el mandato. El padre de Jong-ung falleció a los 69 años de un infarto tras estar al frente durante 17 años de la única dinastía comunista hereditaria del mundo.

kim jong un Foto:AFP Compartir

2. La salud del líder supremo, el secreto mejor guardado

Al tener este sistema dinástico tan arraigado, la figura de Kim Jong un es fundamental para el funcionamiento de su país. Por eso, cualquier cosa que pase con él puede comprometer la sucesión en el país.

Es por esto que durante los últimos años se ha especulado mucho sobre su estado de salud. Las suspicacias vienen por informaciones que muchas veces recaban los servicios de inteligencia y los informantes anónimos las cuales indican que el líder del régimen tendría problemas de corazón y respiración.

De hecho, en el año 2020 se ausentó durante varias semanas de actos públicos en el país. Según la prensa extranjera, Kim Jong un se sometió a una cirugía por complicaciones.

Después de esa sorpresiva ausencia, se publicó un artículo en el Daily NK, un medio de comunicación digital que es editado en Corea del Sur por desertores de Corea del Norte, quienes tienen gran cantidad de contactos en el régimen de su país.

La publicación sostenía que Kim Jong Un "se sometió recientemente a un procedimiento cardiovascular". Entre los motivos que habría tenido el líder autoritario para hacerse este tipo de intervención estarían "el tabaquismo, la obesidad y el sobreesfuerzo", según informó el Daily NK.

Aunque aún es joven –se dice que tiene unos 40 años, ya que tampoco se sabe a ciencia cierta en qué año nació- su sobrepeso y las versiones de que fuma con frecuencia alientan estos rumores.

“¿Va a vivir una larga vida? Lo dudo. Se ve en su forma de caminar, por ejemplo, suele tambalearse mucho (…). Entonces, sí, hay preocupaciones de salud, pero la cuestión es que esa es una variable que no podemos precisar”, explica a este diario el profesor japonés Tosh Minohara, presidente del Instituto de Investigación de Asuntos del Indo-Pacífico (RIIPA) y experto en diplomacia, política, seguridad y relaciones bilaterales.

Kim Jong-un Foto:EFE/GOVERNMENT OF PRIMORSKY KRAI Compartir

3. La familia de Kim Jong un, el hermético círculo que lo rodea

Por todo esto es clave saber quién sucederá a Kim Jong un cuando falte. De momento, se conoce que Kim tiene una hija, llamada Kim Ju Ae, la cual todavía está muy pequeña como para ser nombrada heredera, en especial a un país con profundas tradiciones machistas que privilegia a los hombres.

Kim Ju Ae es todavía una adolescente y muchos creen que aún está muy joven para ser designada heredera. Pero los altos mandos del ejército se arrodillan ante ella, supervisa ejercicios militares y los medios oficiales usan títulos honoríficos para referirse a la que un día podría convertirse en sucesora de su padre, el líder norcoreano Kim Jong Un.

Aunque los analistas la consideraban hasta ahora como el equivalente de una "princesa" norcoreana, Kim Ju Ae cambió de estatus cuando apareció por primera en 2022 junto a su padre durante el lanzamiento de un misil balístico intercontinental.

Los medios oficiales nunca la han identificado por su nombre, pero la inteligencia surcoreana dice que se trata de Ju Ae, hija de Kim y de su esposa, la excantante y primera dama Ri Sol Ju, que se cree que se casaron en 2009.

Se creía que era la segunda hija del líder pero el año pasado Corea del Sur dijo que "no podía confirmar con certeza" que realmente exista otro hijo mayor.

Tampoco se sabe exactamente cuántos años tiene aunque en 2013, cuando visitó Corea del Norte, el exjugador de la NBA Dennis Rodman aseguró haber visto a una hija bebé de Kim llamada Ju Ae.

A propósito, Minohara explicó que aún es un misterio para los servicios de inteligencia si, en efecto, Kim tiene un hijo (hombre) al cual pueda designar como su sucesor, según las tradiciones. Oficialmente esto no está confirmado, pero muchos creen que puede tener un hijo varón en las sombras para protegerlo y evitar algún tipo de traición que lo termine sacando del poder.

Fotografía cedida por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), muestra al líder norcoreano Kim Jong-un supervisando un ejercicio de vuelo de pilotos de combate de la unidad 1017 de la Fuerza Aérea de Ejército Popular Coreano. Foto:Efe Compartir

4. ¿Una mujer puede gobernar Corea del Norte?

Es por esto que medios occidentales se han estado preguntando con intensidad quién podría ser un posible reemplazo en su misma familia.

Su hermana, Kim Yo-jong, encargada de la propaganda norcoreana, ha resaltado durante estos últimos años como un posible nombre. La prensa la describe como una mujer severa, intransigente y sumamente leal a su hermano.

Pese a este papel que han elevado los medios recientemente sobre Yo-jong, Minahara, sin embargo, asegura que los mismos analistas de inteligencia surcoreanos no creen que esta sea una posibilidad real.

“Todos los expertos coreanos te dirán que ella no tiene poder. Ella es la jefa de propaganda, pero nadie le tiene lealtad. Ya sabes, Kim confía en ella porque no lo va a apuñalar por la espalda. Pero la verdad ella no será la próxima Kim Jong-un”, puntualiza Minohara.

En el papel no hay nada que impida que una mujer tome el poder en Corea del Norte, a pesar de que su parlamento muestra que la gran mayoría de sus miembros son hombres mayores.

La Constitución dice que "a las mujeres se les otorga un estatus social y derechos iguales a los de los hombres". Aun así, algunos analistas no creen que Kim Yo-jong pueda dominar a los generales del país que comandan el programa de armas nucleares, que para muchos en Pionyang representa el principal garante de la protección contra una guerra de Estados Unidos por el cambio de régimen.

Pero de acuerdo con Ra Jong-yil, exsubdirector del Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur, es más probable que el país esté dirigido por una junta militar que por Kim Yo-jong. "Es casi impensable tener una mujer líder en Corea del Norte", en parte debido a su "patriarcado único basado en el confucianismo", dijo Lee Byong-chul, un exasesor presidencial de Corea del Sur en temas de seguridad nacional que ahora es profesor en el Instituto de Estudios del Lejano Oriente en Seúl.

Preguntado sobre si ella podría controlar a los "viejos generales varones" sin la influencia de su hermano, vio que era más probable que su tío Kim Pyong Il o el jefe de estado nominal Choe Ryong Hae se hicieran cargo.

La imagen muestra al líder norcoreano, Kim Jong-un (d), y su hermana menor Kim Yo-jong (i). Foto:Efe Compartir

5. ¿Y qué pasa si Kim Jong un muere antes de que la sucesión se decante?

Los analistas no pueden predecir si Kim llegará a morir pronto. “Pero siempre debemos tener cuidado con esa posibilidad”, dice Minohara. Lo cierto es que el experto cree que, si ocurre en un futuro cercano, y la sucesión norcoreana no está definida, “los chinos cruzarán la frontera” e intervendrán porque Pekín “no va a querer un gobierno pro-estadounidense justo al otro lado de su frontera”.

“Esto complicaría mucho más las cosas si Kim llegara a faltar, y el panorama no conduciría a una península de Corea más estable. La dinámica cambiaría y el peligro seguiría siendo el mismo”.