El plan de India para reactivar un país 1.300 millones de habitantes

India arrancó este lunes la primera fase de desescalada del mayor confinamiento en la historia del país. Se trata de un regreso paulatino a la relativa normalidad de sus 1.300 millones de habitantes tras más de dos meses de estrictas medidas para contener la covid-19.

Pero el país enfrenta a dos retos: ser uno de los países con mayor población en el mundo y que su curva de contagios aún no ha disminuido. Pero este lunes el país dio vía libre a restaurantes, centros comerciales y templos para retomar actividades.



Actualmente, India es el quinto país del mundo con más contagios por coronavirus con más de 270.000 casos (por encima están: Estados Unidos, Brasil, Rusia y el Reino Unido).



Sin embargo, su cifra de fallecidos es relativamente baja comparada con otros países: alrededor de 7.500 decesos. De hecho, su cifra de fallecidos por cada millón de habitantes es de menos de 1.



Incluso, en algunas calles el tráfico y las cotidianas imágenes de cientos de personas se volvieron a ver a través de medios internacionales. ¿En qué consiste el plan de reapertura de india?

¿De qué se trata la fase 1?

El país permitió este lunes la reapertura de centros comerciales, templos y restaurantes, en la primera de las tres fases previstas para la reactivación total de una maltrecha economía muy afectada por el estricto confinamiento, que comenzó el pasado 25 de marzo.



Gran parte de la población india acató las directrices para el proceso de desescalada propuesto por el Gobierno del primer ministro, Narendra Modi. Como ejemplo se puede citar a Nueva Delhi, que revivió parte de la habitual efervescencia de la capital, con el regreso de los atascos en carreteras y de un tímido ajetreo en las calles.



Frente a los centros comerciales comenzaron a formarse desde la mañana pequeñas filas de compradores que desde ahora deben pasar por un breve proceso que incluye la medición de la temperatura, el registro de los datos personales, y el paso por los "túneles de desinfección", pequeños cubículos que rocían de pies a cabeza con desinfectantes a los visitantes.

India ser convirtió este lunes en el quinto país con más casos de coronavirus. Foto: Jerome Favre. EFE

Un lento regreso

"La mayoría de las tiendas siguen cerradas, muchos por problemas con el transporte de los trabajadores, y muchos porque no han completado los requerimientos sanitarios", explicó a Efe el gerente de una de las tiendas de un centro comercial en el este capitalino.



Aunque el regreso de los clientes ha sido muy lento durante las primeras horas de la desescalada, lo comercios esperan que en los próximos días la gente vaya recuperando la confianza y se aventure a salir a la calle, dijo el vendedor, que pidió el anonimato.



Esta nación conservadora y muy religiosa ha visto también hoy el regreso de parte de la normalidad con la reapertura de los templos, a los que comienzan a volver los creyentes pese a las medidas de seguridad que les prohíben tocar las imágenes de sus dioses, los textos sagrados, o compartir alimentos, una costumbre extendida en los recintos de oración de este país de mayoría hindú.



"Todos deben seguir el protocolo y las pautas de salud. Las máscaras y el distanciamiento social son imprescindibles", recordaba en Twitter el jefe de gobierno del estado occidental de Rajasthan, Ashok Gehlot, tras el inicio de "la fase de flexibilización".



Si bien los consumidores no se lanzaron a las calles, desde las tiendas y restaurantes vivían con entusiasmo el regreso paulatino a la normalidad, como en el popular barrio de Shaheen Bagh, en el sur de Nueva Delhi.



"No hay mucha gente por aquí, han vuelto a sus pueblos de origen, así que por el momento el negocio está bastante lento. (Pero) ahora que el confinamiento ha sido retirado, la gente volverá y espero que el negocio también retome", dijo a Efe Mohammad Faisal, dueño de uno de los restaurantes.



El intento de la India por reactivar su economía ocurre pese a que la nación aumenta con rapidez el número de casos y muertes, con una curva de afectados todavía ascendente.

El desempleo causado por el coronavirus es alqo que los emprendedores de negocios sociales pueden abordar. En la imagen, trabajadores en la India, de regreso a sus estados de origen. Foto: AFP

Cifras en aumento

Solo este domingo las autoridades indias informaban de un nuevo récord en el registro de casos confirmados en un solo día, con 9.983 infectados.



Con este ascenso, la India es desde este lunes el quinto país más afectado por la pandemia en cuanto a número de casos, con un margen estrecho con el Reino Unido, el cuarto con más contagios.



Esta lista está encabezada por Estados Unidos y seguida por Brasil y Rusia. Sin embargo, la tasa de mortalidad a causa de la covid-19 es mucho más baja en comparación con esas naciones.



Estos números llevaron a algunos estados del país asiático a proseguir con el confinamiento total pese a las recomendaciones del Gobierno central, como en el caso del nororiental Mizoram.



Al inicio oficial hoy de la primera fase de la desescalada en la India, le habían precedido algunas medidas de relajación la semana pasada, como la libre circulación de personas y bienes, y la reapertura de algunas tiendas.



En todo el país, la entrada en la segunda fase, aún sin fecha, supondrá la reapertura de centros educativos y la tercera la reanudación de los vuelos internacionales, el desplazamiento en metro, la apertura de cines, gimnasios, centros culturales y estadios deportivos con gran asistencia de público.

