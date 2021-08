Por fracturas de cuello, clausuran la montaña rusa más rápida del mundo

Desde diciembre de 2020, cuatro personas han sufrido fracturas de cuello o espalda después de haberse montado en la montaña rusa más rápida del mundo: la Do-Dodonpa, ubicada en el parque de atracciones Fuji-Q Highland en la ciudad japonesa Fuiyoshida.



(Lea también: ¡Qué susto! Mujer se topa con serpiente, de 3 metros, en pleno supermercado).

Medios locales informaron que las autoridades declararon el cierre definitivo tras el último accidente en esta atracción que se dio el pasado 20 de agosto. El Gobierno japonés ha dicho que se supende la montaña rusa mientras se identifica la causa de los percances y se elabora un plan para evitar que estos se repitan.



Las autoridades también han dicho que las personas afectadas han necesitado una recuperación completa de entre uno y tres meses. Por su parte, el gobierno está promulgando una guía administrativa y el 21 de agosto realizará una inspección en el sitio basada en las disposiciones de la Ley de Normas de Construcción.



La montaña rusa se renovó en 2017 y se ha hecho popular por su rapidez. Esta acelera a 180 kilómetros por hora en 1,56 segundos en una distancia de 69 metros desde el punto de partida. La estructura alcanza los 49 metros del suelo y el diámetro de su bucle de 39,7 metros la convierte en una de las más grandes del mundo.



(Además: Indignación por muerte de niño de cinco años víctima de maltrato en Bogotá).



Fuji-Q Highland dice que la carga física para los usuarios es alta y les advierte que deben sentarse en la posición adecuada. Una mujer de unos 30 años que se subió a la montaña rusa en diciembre de 2020 informó de una lesión, pero también dijo que "podría haberse inclinado hacia adelante durante el viaje".



No se encontró ningún problema con la maquinaria, y debido a que no se pudo confirmar ninguna conexión entre ella y la lesión, el parque no informó del caso al gobierno de la prefectura.

Más noticias

El hombre que le pide matrimonio cada semana a su esposa con Alzheimer

Airbnb dará alojamiento a 20.000 afganos en todo el mundo

Capturan a hombre que había recibido cinco dosis de la vacuna anticovid

Tendencias EL TIEMPO