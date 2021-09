Unos 300 niños sin acompañantes han sido evacuados de Afganistán

Muchos niños quedaron separados de sus familias por el caos que se vive en Afganistán tras la toma del poder por los talibanes y centenares de éstos han sido evacuados no acompañados desde ese país, indicó este martes la ONU.



La agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, afirmó que entre ésta y sus socios contabilizaron unos 300 niños separados de sus familiares y evacuados sin compañía desde el 14 de agosto.



"Se prevé que este número aumente tras los esfuerzos de identificación en curso", señaló en un comunicado la directora general de UNICEF, Henrietta Fore, quien expresa su preocupación por su bienestar y seguridad.



La agencia explicó que muchos niños quedaron aislados de sus familias cuando decenas de miles de personas se trasladaron masivamente hacia el aeropuerto de Kabul, en un intento desesperado por abandonar este país antes de que las fuerzas estadounidenses completaran su retirada, a fines de agosto.



Niños refugiados afganos juegan en un espacio interior cerca de un centro de alojamiento para refugiados afganos en Catar. Foto: KARIM JAAFAR / AF

Durante los últimos días, Estados Unidos transportó por vía aérea a más de 123.000 personas desde el aeropuerto de la capital afgana, incluidos ciudadanos estadounidenses e intérpretes que apoyaron a sus fuerzas, por lo que eran considerados prioritarios para obtener un visado especial de inmigración al país norteamericano.



Algunos niños no acompañados fueron evacuados en vuelos hacia Alemania,

Catar y otros países, indicó UNICEF. "No me quiero imaginar lo mucho que debieron asustarse esos niños al encontrarse de golpe sin sus familiares en medio de la crisis caótica en el aeropuerto, o al ser embarcados en un vuelo de evacuación", destacó Fore.



Además señaló que los niños separados son muy vulnerables. "Resulta vital identificarlos rápidamente y que estén a salvo durante los procedimientos de búsqueda y reunificación familiar", añadió, enfatizando que "todas las partes deben priorizar el interés supremo de los niños y protegerlos de abusos, negligencia o violencia".



Niños refugiados afganos juegan en un patio de recreo cerca de su alojamiento -una residencia de Catar para la Copa Mundial de la FIFA 2022- transformada en un alojamiento para refugiados afganos Foto: KARIM JAAFAR / AF

Actualmente, UNICEF brinda apoyo técnico a los gobiernos que han acogido a niños evacuados y ayuda a registrar a aquellos que no están acompañados, para localizar a sus familias e intentar reunirlos.



Esta agencia de las Naciones Unidas hace hincapié en la importancia de proporcionar temporalmente a todos estos niños separados y/o no acompañados "cuidados especiales y seguros" en tanto se realizan las tareas mencionadas.



Además de señalar la necesidad de reunificarlos, destaca la de brindarles un entorno familiar en los países de acogida, así como permitirles quedarse con adultos de confianza si partieron junto a ellos.

AFP

