Desde hace dos semanas y media, la movilidad en el centro de Pekín (China) está restringida. Los estrictos controles de seguridad y la logística rigurosa comenzaron para la celebración del Día Nacional, el 1 de octubre, y se han extendido hasta este domingo, cuando se da inicio al XX Congreso Nacional del Partido Comunista (PCCh). El evento ocurre cada cinco años en el Gran Palacio del Pueblo. Los ojos del mundo están puestos sobre él.



(Lea también: China: ¿qué es y cómo funciona el Congreso del Partido Comunista?)

En varios puntos de la capital china se extendieron carteles rojos con letras amarillas sobre puentes vehiculares citando frases del presidente Xi Jinping y contando los logros de la última década. Todo como preparación para el nuevo congreso.



El cónclave será definitivo porque pavimentaría el camino para que el mandatario, que también es presidente de la Comisión Central Militar, pueda ser reelegido como Secretario General del PCCh. Es decir, por tercera vez consecutiva sería el líder del partido que gobierna el país asiático, algo inédito en la historia reciente.

Xi Jinping llegó al poder a finales de 2012. Foto: AFP

El partido dirigente tiene más de 96 millones de miembros y este congreso tendrá 2.379 delegados e invitados de 38 unidades electorales. Ellos elegirán al nuevo Comité Central, que es el encargado de tomar las decisiones relevantes en cuanto al funcionamiento del PCCh y la administración estatal.

El Comité Central, una vez terminado el congreso, elegirá al Buró Político en su primera sesión plenaria. Sus deliberaciones guían el curso del gobierno para los próximos cinco años.



Ese selecto grupo escogerá entre sus miembros al Comité Permanente, conformado por el Secretario General y otros altos miembros del partido. En la actualidad hay siete personas —incluido Xi Jinping y el premier Li Keqiang— pero el número puede variar.



(Le puede interesar: China insiste en reunificación pacífica pero no descarta uso de fuerza en Taiwán)

La inédita reelección

Para el cierre de esta edición, el XX Congreso Nacional del PCCh estaba comenzando y aunque hay que esperar a que se conozca quiénes conformarán el nuevo Comité Central, lo cierto es que el anuncio de la reelección de Xi Jinping podría conocerse en cuestión de horas o días, como ocurrió hace cinco años.



Este hecho es considerado como histórico y trascendental, según analistas consultados por EL TIEMPO. “Xi Jinping es la figura política más fuerte desde Mao Zedong y Deng Xiaoping”, explica Francisco Taiana, historiador y sinólogo argentino.

Xi Jinping es la figura política más fuerte desde Mao Zedong y Deng Xiaoping

“Su eventual reelección como secretario general del PCCh ratificaría un cambio trascendental en el sistema político chino que no se veía desde hace tres décadas y marcaría un respaldo a su gestión para que China alcance sus objetivos para los próximos años”, dice.



Si Xi Jinping asegura por tercera vez consecutiva ser el núcleo y líder máximo del partido, se rompería una norma no estricta que había sido adoptada desde finales de la década de los 80, cuando se estableció que los mandatos se deberían limitar a máximo diez años, divididos en dos legislaturas de cinco años, y se debía elegir a los posibles sucesores al comienzo del segundo periodo a través de su inclusión en el Comité Permanente del Buró Político.



“Hay que prestar atención a cómo quedará conformado el Comité Permanente, porque podría mostrar quién se perfilaría como sucesor o por el contrario dejaría entrever si Xi Jinping podría quedarse más tiempo”, afirma Taiana.



Sin embargo, Stephen Chan, autor y profesor de Política Mundial en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, le dijo a EL TIEMPO que “hay una centralización de poder en torno a Xi".



"El trabajo preliminar para esto ha estado en marcha durante unos tres años y no tiene retadores ni rivales. Tampoco parece haber candidatos reales de la 'próxima generación' para las elecciones al Comité Central del Buró Político. Así que es Xi y la vieja guardia con quienes se siente cómodo”, agregó.



Y si bien se espera que Xi sea reelegido como Secretario General del PPCh, su tercer mandato como presidente de China estaría previsto para marzo de 2023.



(Además: Un nuevo mandato de Xi es mal augurio para los derechos humanos, advierte HRW)

Todo listo para la celebración del Congreso del Partido Comunista, en China. Foto: AFP

En todo caso, en el Partido Comunista hay un espaldarazo a la política adelantada por el presidente Xi en la última década para que China se convierta en un estado socialista moderno para 2035 y para que en 2050 sea una “sociedad próspera y revitalizada por completo” —como dicen los miembros del partido— a través del impulso al crecimiento económico, el desarrollo de la infraestructura y los avances tecnológicos.



“El pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era fue incluido en la constitución del partido en el congreso de hace cinco años y sería ratificado en el que comienza este domingo”, explica David Castrillón Kerrigan, docente investigador de la Universidad Externado.



“El presidente Xi ha ganado el apoyo en el país y a nivel mundial por su gestión en iniciativas como la de la Franja y la Ruta. Sus planteamientos teóricos aprobados en los últimos diez años podrían ser incluidos en nuevas modificaciones de los estatutos del partido”, cuenta Wang Hua, embajador y secretario general de la Fundación China para la Paz y el Desarrollo, en diálogo con EL TIEMPO.

Ese respaldo estaría evidenciado, además, en el informe que presenta el Comité Central saliente, que tuvo su última sesión plenaria esta semana y consideró “por unanimidad que el quinquenio que ha pasado ha sido sumamente excepcional y extraordinario”.



“La determinación de Xi Jinping revista un significado decisivo para el desarrollo de la causa del PCCh y el país en la nueva era, y para el impulso del proceso histórico de la gran revitalización de la nación china”, señala.

Avances en diez años de Xi Jinping

Lo cierto es que cuando se habla con ciudadanos chinos en Pekín, hay un punto común que se repite: son notorios y acelerados los cambios en la última década. Y solo basta con vivir un tiempo en esta ciudad para notarlo. China no es la misma que se presentó al mundo en los Juegos Olímpicos de 2008.



Uno de los avances más importantes fue la erradicación de la pobreza extrema. “La sociedad china es de clase media consolidada y eso se nota en las calles y en la forma de vida”, le dijo a este diario un pekinés que pidió no ser citado.



En 2020, el presidente Xi Jinping dijo que la pobreza extrema había sido erradicada y se había cumplido uno de los objetivos que trazó al comienzo de su mandato hace diez años. El Banco Mundial se ha referido en varias ocasiones al tema y aseguró que de los 770 millones de chinos en pobreza extrema en 1978, el país pasó a 82 millones en 2013 y a 6 millones en 2019.



Según reporta AFP, China tuvo un repunte económico con un 8,2 por ciento de crecimiento económico anual entre 1978 y 2020, lo que “permitió la aparición de empleos mejor pagados”.



El gobierno del gigante asiático, además, ha asegurado haber invertido al menos 1,6 billones de yuanes (más de 225 millones de dólares) en proyectos como la construcción de carreteras, casas e infraestructura para reducir la pobreza en el país.

China no es la misma que se presentó al mundo en los Juegos Olímpicos de 2008.. Foto: AFP

Otro de los avances está relacionado con el programa espacial. China logró en 2013 alunizar un robot y en 2019 puso el primero en la cara oculta de la Luna.



En 2020 trajo a la Tierra muestras lunares y el año pasado envió su primer robot a Marte. “China aspira a producir energía limpia e ilimitada la próxima década mediante procesos de fusión nuclear, y parte del combustible que se necesita, el Helio-3, está en la Luna”, asegura Alberto Lebrón Veiga, investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín.



Sobre este punto, el presidente Xi Jinping dijo en 2020 que China alcanzaría el pico máximo de emisiones de carbono para 2030 y se llegaría a la neutralidad de carbono en 2030. Según el Ministerio de Medio Ambiente, entre 2015 y 2021, la concentración en el aire de partículas peligrosas para la salud cayó un 34,8 por ciento. Y eso se ve en la panorámica de la capital china: el aspecto gris y denso que se veía cuando se llevaron a cabo las justas olímpicas es apenas notorio ahora.

Un momento crucial

El congreso se realiza en medio de un contexto mundial complejo. Las conclusiones del encuentro serán determinantes para conocer cuáles serán los intereses del Partido Comunista de China y de Xi para los próximos años y cuál, además, será la hoja de ruta del país más poblado del mundo para acercarse a sus objetivos de mitad de siglo.

En el ámbito nacional, el gobierno instauró la política de ‘covid cero’ para mitigar la pandemia en el país. Testeos masivos a diario, cuarentenas obligatorias e ingreso de extranjeros limitado han marcado la estrategia. Pero en los últimos meses se ha visto una flexibilización de las restricciones y hay expectativa por las determinaciones que se podrían tomar después del cónclave de esta semana.



El portavoz designado por el Partido Comunista para el Congreso, Sun Yeli, dijo en una rueda de prensa a la que asistió EL TIEMPO en Pekín que “China es un país con gran población, una población de envejecimiento elevado, un desarrollo regional desigual y un conjunto de recursos médicos relativamente insuficientes".



"Es precisamente por eso que se hizo el ‘covid cero’, para garantizar una tasa de infección y mortalidad extremadamente baja. En general, nuestras medidas de prevención son las más económicas y eficaces”, afirmó.



La última plenaria del saliente Comité Central resaltó que “se ha coordinado la prevención y el control de la epidemia de covid-19 con el desarrollo económico y social, así como el desarrollo con la seguridad”. Y, además, “se ha persistido en la primacía del pueblo y de la vida, y se ha liberado una guerra de contención contra la epidemia, con lo cual se ha protegido hasta donde ha sido posible la seguridad de la vida del pueblo y su salud”.

Personal de seguridad se para frente al área en cuarentena durante el cierre de la ciudad en Shanghai, China. Foto: EFE

Aunque ha recibido críticas de Occidente, la política seguiría siendo respaldada según analistas. “Lo que ha sido establecido le ha funcionado a China, si se da una mirada a las cifras de casos y muertes desde el comienzo de la pandemia. China no busca que su modelo se establezca en otros países. Sabe que ha sido exitoso para evitar el mayor impacto negativo en una población de 1.400 millones de personas, teniendo en cuenta sus recursos y su infraestructura hospitalaria”, explica Guillermo Buitrago, profesor colombiano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Sanda en Shanghái.



Y Castrillón agrega: “Está política no ha sido fácil, pero se seguirá tomando porque el liderazgo chino considera que se debe poner encima la vida de las personas sobre otras cosas”.



Lo cierto es que tanto China como el mundo han sido impactados por la pandemia. Ante una eventual recesión global —como se ha alertado en los últimos meses—, el XX Congreso del PCCh establecería una nueva hoja de ruta que evite una desaceleración más profunda de su economía.



“El crecimiento para expertos y organizaciones internacionales está proyectado para un 2,8 por ciento este año, menos que lo que estableció el gobierno de 5,5 por ciento, y eso determinará la discusión de esta semana. Las decisiones tendrán que ser de orden económico, y serían enfocadas hacia los empresarios y la clase media, que han sido un valuarte para China en los últimos años”, dice Víctor Alejandro Godoy, asesor en geopolítica y docente máster en relaciones internacionales de la Universidad Militar de Colombia.

Desde el punto de vista de las autoridades chinas, la política de cero-covid ha funcionado. Foto: EFE

Y en ese orden de ideas, algunas de las determinaciones podrían estar orientadas a seguir dinamizando la economía con desarrollos tecnológicos y la diversificación de empleos.



“China ha logrado crear las condiciones para que no haya pobreza extrema y la sociedad entre a la clase media. Ad portas de una recesión global, el país puede actuar como un motor para el mundo”, asegura Castrillón.

El tablero geopolítico

Y en el plano internacional, hay tres temas que llaman la atención: la guerra entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos y Taiwán.



Para analistas, la postura del partido sobre estos asuntos no tendría cambios radicales. “Se mantendría lo expuesto durante estos años, es decir, un discurso coherente”, dice Wang Hua.



“La sociedad internacional sabe qué esperar de Xi Jinping y de cómo quiere que China tenga un papel relevante en términos económicos y comerciales en comparación con el pasado”, dice Camilo Pérez Restrepo, director del área de Gestión Global de la Universidad Eafit.



(Siga leyendo: Propuestas de China se centran en el desarrollo y la seguridad en todo el mundo)

La sociedad internacional sabe qué esperar de Xi Jinping y de cómo quiere que China tenga un papel relevante en términos económicos y comerciales

Sobre la guerra de Ucrania y Rusia, “la posición china siempre ha sido clara: Rusia debe respetar la integridad territorial. Pero en una sociedad internacional multipolar, China no reconoce la hegemonía de Estados Unidos y, para ella, todas las voces deben ser escuchadas y esto incluye las preocupaciones sobre la seguridad que podría tener Rusia”, explica Alberto Lebrón Veiga, investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín.



Algo en lo que coincide Castrillón: “China habla de que las potencias no deberían estar decidiendo por el resto”.



Para el historiador Taiana, “Europa esperaba que China tomara un rol moderador sobre la guerra y se sumara a un paquete de sanciones, pero China tuvo un margen de maniobra con la que no se distanció, pero tampoco condenó”.



Esa posición está basada en la llamada Iniciativa de Seguridad Global del presidente Xi con la que busca trabajar para una “seguridad común, cooperativa y mantener la paz en el mundo”.



No obstante, Stephen Chan, de SOAS de la Universidad de Londres, dice que “habrá un apoyo silencioso pero positivo para Rusia, pero, detrás de escena, el liderazgo chino está consternado por los errores militares que ha cometido Rusia”.

Esta foto de archivo muestra a estudiantes universitarios mostrando la bandera del Partido Comunista de China Foto: Patrick BAERT /AFP

Sobre Taiwán, el portavoz designado por el Partido Comunista para el Congreso, Sun Yeli, dijo este sábado que China seguirá interesada en “lograr una reunificación pacífica”, aunque no descartó el uso de la fuerza, que “sería el último recurso”.



Fue enfático en aclarar que “ninguna potencia debe subestimar nuestra capacidad para defender la soberanía nacional”. Wang Hua lo explica de esta forma: “Nos oponemos al hegemonismo que usa la fuerza porque así no solucionamos los problemas”.



Para Stephen Chan, es importante estar pendiente en este congreso a “cualquier declaración que Xi pueda hacer sobre Taiwán".



"Podría establecer un marco de tiempo para una reunión paso a paso de Taiwán con China continental. Esto sería en contra de la voluntad de los taiwaneses, pero sería esencialmente una advertencia a Occidente de que, si China se ve ‘obligada’ a moverse debido a la falta de cooperación de Taiwán, China no cometerá los errores que Rusia cometió con Ucrania”, enfatiza.



En cuanto a la relación con Estados Unidos, Taiana asegura que “las tensiones en el corto plazo podrían profundizarse porque hay intereses en ascenso”, aunque aclara que “no habría una determinación diferente en el congreso a la que ya se ha conocido en los últimos meses”.



Sun Yeli dijo en la rueda de prensa que “los intereses comunes son mucho mayores que las diferencias” y que es “responsabilidad de ambos países estabilizar las relaciones bilaterales y promover la cooperación mundial”.



Para Chan, “la sensación es que China puede 'resistir' en una guerra comercial que, en todo caso, Estados Unidos ya ha declarado en cuanto a equipos y software electrónicos e informáticos clave”.

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ

Enviado especial de EL TIEMPO

Pekín (China)

En redes: @lopez03david

