Una trapecista china murió tras caer al vacío durante una actuación que tuvo lugar el pasado sábado, pero que recién se dio a conocer este lunes. El hecho se produjo durante un show en vivo en la ciudad de Suzhou, en la provincia central de Anhui. Las imágenes de la tragedia circularon en redes sociales.



Según precisó la BBC, la gimnasta -identificada por el apellido Sun- y su pareja- conocido por el apelativo Suzhou- solían realizar acrobacias a gran altitud y sin medidas de seguridad -cinturones o arneses por ejemplo- que los contuvieran. Esto último porque decían verse “mejor estéticamente”.

En uno de los espectáculos que brindaron días atrás, como muestran los videos, Suzhou tomó a su compañera por la cintura y se elevaron con ayuda de una grúa. En el momento en el que la mujer debía de soltarse del torso del acróbata y sujetarse de sus pies, Sun falló el movimiento y se precipitó desde una altura significativa.



Ambas grabaciones permiten escuchar a los espectadores gritar al momento en el que se procure el desacierto. El evento fue cancelado de inmediato.

Muere una joven trapecista se precipitó al vacío desde una altura de 9 metros durante un show, el trágico suceso tuvo lugar en la ciudad de Suzhou, en China, la gimnasta Sun y su pareja conocido por Suzhou solían realizar acrobacias a gran altitud y sin medidas de seguridad. pic.twitter.com/iPtCju9wdR — Chapoisat (@ChapoisatMoises) April 18, 2023

Minutos después del accidente, fue llevada a una unidad hospitalaria cercana. Sin embargo, consignó el medio británico, los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida fueron en vano y la trapecista murió pocos después de su ingreso. De esta manera, Sun deja a su esposo viudo y a dos hijos.



Debate en China por la poca seguridad en la industria

Las imágenes causaron gran impacto en el país asiático y llevaron a usuarios en redes sociales, medios de comunicación y hasta el mismo gobierno chino a reconocer que esta industria trae aparejados altos niveles de riesgo para los que no existen realmente muchas medidas de seguridad.



Mientras las autoridades locales realizan una investigación a fondo -con la intención de obtener mayores precisiones sobre lo ocurrido-, el Departamento de Cultura y Turismo confesó que la pareja de acróbatas no contaban con la aprobación necesaria para proceder con el acto en primer lugar.



“La empresa Anhui Yaxi Performing Art Media será tratada en consecuencia de ello”, sostuvieron.



Otra de las realidades del rubro, analiza la BBC, es que la decisión justamente de no tomar medidas de seguridad durante los shows se debe gran parte a la posibilidad de hacer “más dinero” al ejecutarse presentaciones y/o actos más riesgosos o que tienten a la muerte.



