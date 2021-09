China dice que reducirá los abortos con 'fines no médicos'

China anunció este lunes que se pondrá como objetivo reducir el número de abortos con ‘fines no médicos’. Al mismo tiempo, informó que mejorará los servicios de anticoncepción y control de natalidad.



Los anuncios hacen parte de una serie de medidas dadas a conocer por el Consejo de Estado como parte del ‘Programa para el desarrollo de la mujer china’, que propone directrices para promover la igualdad de género y el desarrollo integral de la mujer y medidas para mejorar el acceso a la salud para ellas.



(Lea también: Afganistán: la 'horrible experiencia' de dar a luz bajo el régimen talibán)

Según el documento, que incluye medidas para el desarrollo de la mujer en la economía, la seguridad social, la salud, el medio ambiente, el derecho, entre otras áreas, China se plantea el objetivo de “reducir el número de abortos que no se deban a una necesidad médica”.



Sin embargo, no se menciona la manera en que se llevará a cabo este objetivo.



Esta meta sobre el aborto se suma a otras medidas ya aprobadas por el gobierno en el pasado con el fin de prevenir los abortos selectivos por sexo y a las declaraciones de las autoridades en las que destacan que el aborto en un embarazo no deseado es perjudicial para la mujer.



El documento también plantea como metas, divulgar y mejorar los conocimientos en control de enfermedades de transmisión sexual, mejorar la educación escolar sobre la salud sexual y reproductiva y promover la responsabilidad compartida en la anticoncepción.



Además, en términos de salud sexual se propone “implementar y fortalecer los servicios de anticoncepción básicos”.



(Le puede interesar: Mujer mexicana estuvo cuatro meses en la cárcel por aborto espontáneo)

Facebook Twitter Linkedin

La tasa de natalidad se mantiene a la baja en China, según el último censo poblacional del país. Foto: AFP / GREG BAKER

Según EFE, esta es una medida que busca hacer frente a la baja tasa de nacimientos en dicha nación, pues según un pronóstico de las autoridades, la natalidad seguirá a la baja en 2021, a pesar de que China ya autorizó a las familias para tener un tercer hijo.



Los problemas de natalidad en el país asiático tienen su origen en 1979, cuando el gobierno impuso la política del hijo único para mitigar el crecimiento demográfico.



Sin embargo, esta medida desencadenó abortos selectivos y abandono de niñas debido a las preferencias de las familias a tener un hijo varón.



En 2020, la cifra de nacimientos cayó por cuarto año consecutivo, con 12 millones frente a los 14,65 millones de 2019, mientras que la tasa de fertilidad quedó en 1,3 hijos por mujer, por debajo del 2,1 estimado por Naciones Unidas para mantener una población estable.



Según el último censo de 2020, la población de hombres es de 723,34 millones por 688,44 de mujeres, lo que en su momento ya suscitó el miedo a que los hijos acabaran solteros y que a las hijas se les concertaran matrimonios de conveniencia.



*Con información de EFE

Más noticias

Médico sale de Texas para practicar un aborto en 'protesta' a polémica ley

Bukele cierra la puerta a aborto y matrimonio igualitario en El Salvador