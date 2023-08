El vertido al mar del agua residual tratada de la central nuclear de Fukushima empezará el jueves, anunció el primer ministro nipón este martes, lo que desató reacciones inmediatas y la furia de China, que convocó al embajador de Japón.



(En contexto: ¿Por qué causa preocupación la decisión de Japón de verter el agua de Fukushima al mar?)



"El viceministro de Relaciones exteriores, Sun Weidong, convocó al embajador de Japón en China, Hideo Tarumi, para entregarle una declaración solemne luego del anuncio de Japón", según un comunicado del ministerio de Relación es exteriores.

"El océano es la propiedad de toda la humanidad, no es el lugar donde Japón puede arbitrariamente lanzar agua contaminada", señaló el martes a la prensa el portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin.



En concreto, el gobierno japonés y el operador de la central TEPCO aseguraron, con el respaldo de la agencia nuclear de la ONU, que el agua no implica riesgos sanitarios o medioambientales tras un tratamiento que elimina la mayoría de sustancia radioactiva.



(Lea también: Familia de Edwin Arrieta pedirá cadena perpetua para Daniel Sancho en Tailandia)



El gobierno pedirá a TEPCO "prepararse para el inicio del vertido oceánico, basándose en el plan aprobado por la Autoridad de Regulación Nuclear", informó el primer ministro Fumio Kishida. Y el inicio de la descarga está "previsto para el 24 de agosto si las condiciones meteorológicas y marítimas no lo impiden", agregó tras una reunión del gobierno.



"Esto es extremadamente egoísta e irresponsable, ya que el vertido extenderá los riesgos de la contaminación nuclear al resto del mundo, y al hacerlo, Japón está poniendo sus intereses egoístas por encima del bienestar a largo plazo de toda la humanidad. China está seriamente preocupada y se opone firmemente a ello. Hemos hecho serias gestiones ante Japón", se lee en una declaración que emitió el gobierno chino al respecto.



(Además: ¿Por qué migración irregular de colombianos a Estados Unidos se mantiene en descenso?)



Y añade: "Japón aún no ha abordado las principales preocupaciones internacionales, como la fiabilidad a largo plazo de la instalación de depuración, la autenticidad y exactitud de los datos sobre el agua contaminada con material nuclear y la eficacia del dispositivo de vigilancia (...) Es injustificado, irrazonable e innecesario que Japón impulse el plan de vertido al mar".



Por último, el gobierno chino señala que China tomará las medidas "necesarias para proteger el medio marino, garantizar la seguridad alimentaria y salvaguardar la vida y la salud de las personas".



En uno de los peores desastres radioactivos, la central nuclear de Fukushima-Daiichi quedó destruida por un masivo terremoto seguido de un tsunami que mató a unas 18.000 personas en marzo de 2011.

Facebook Twitter Linkedin

La decisión también ha generado críticas en China y en algunos sectores de Corea del Sur. Foto: EFE

Desde entonces, el operador TEPCO ha acumulado más de 1,3 millones de toneladas (el equivalente a la capacidad de 500 piscinas olímpicas) de agua de refrigeración de los reactores radioactivos, mezclada con agua subterránea y de lluvia que se ha filtrado.



(Le puede interesar: La historia del niño genio Kim Ung-Yong que renunció a su trabajo en la Nasa)



TEPCO asegura que el agua ha sido diluida y filtrada para eliminar todas las sustancias radioactivas a excepción del tritio, que se encuentra en niveles muy inferiores al umbral de peligrosidad.



El plan prevé verter el agua a un ritmo máximo de 500.000 litros diarios al océano Pacífico, frente a la costa noreste de Japón.



La oenegé ecologista Greenpeace denunció que el proceso de filtración era defectuoso y que una "inmensa" cantidad de material radioactivo se dispersará en el mar en las próximas décadas.

REDACCIÓN INTERNACIONAL