En las últimas horas, en redes sociales occidentales se ha difundido información sobre un supuesto golpe de Estado en China, así como un presunto arresto del presidente, Xi Jinping. En Twitter, la tendencia cobró relevancia en varios países de América y Europa. La etiqueta #ChinaCoup se posicionó con videos y trinos relacionados.(Irán: las protestas por muerte de joven que provocan inédita movilización social)

Los rumores se intentaron justificar con un video en el que se ve una fila de vehículos militares que estarían avanzando sobre una carretera. Algunos aseguraron que son videos del pasado 22 de septimbre cuando estarían intentando llegar a Beijing, la capital china. Sin embargo, no se sabe con certeza cuándo fue grabado de forma original el contenido de menos de un minuto de duración.



Entre el jueves y sábado, cuentas replicaron la información. Algunas incluso mostraron la imagen de una supuesta explosión, pero se trataba de una que sucedió en 2015 en Tianjin.



La analista Atandra Ray, de la compañía de inteligencia artifical Logically, identificó más de 2.000 cuentas de Twitter que estaban difundiendo información sobre el tema. La conclusión: la mayoría de usuarios al parecer habrían sido creados recientemente y no cuentan con un alto número de seguidores. Sin embargo, hay unas cuentas grandes, o nodos, provenientes de India y África que fueron claves en el posicionamiento del rumor.



Cuando se hace un rastreo con palabras claves sobre China, Beijing y golpe de Estado, la información es difusa, y los contenidos sobre el tema, que deberían estar posicionados, están ocultos. De hecho, los que logran destacarse se publicaron hace más de 18 horas. Sin embargo, algunas personas han dicho que cuando intentan publicar contenidos sobre el tema, no logran publicar los trinos.

Vuelos cancelados y Xi Jinping

El presidente de China, Xi Jinping. Foto: EFE y Presidencia de Kazajistán

Uno de los temas que también tomó fuerza está relacionado con la supuesta cancelación masiva de vuelos en Beijing.



Para el miércoles 21 de septiembre cifras oficiales mostraron que fueron cancelados el 60 por ciento de los vuelos programados en todo el país, para el día siguiente: 16.000 estaban programados y 9.580 fueron cancelados.



En redes sociales se compartieron imágenes del espacio aéreo chino y algunos las usaron para expandir los rumores.



Pese a que no hay pronunciamientos oficiales sobre el tema, analistas consultados por EL TIEMPO han asegurado que la razón se debería a dos situaciones en particular: la primera es por la pandemia, pues desde hace varios meses se suspenden a diario vuelos por las restricciones por el covid-19. La segunda está relacionada con que se restringe el espacio aéreo por ejercicios militares que se llevan a cabo desde hace unos días a propósito del Día Nacional, el 1 de octubre, y el vigésimo Congreso del Partido Comunista de China (PCCh), el próximo 16 de octubre.

Llama la atención que se ha asegurado además un supuesto arresto del presidente Xi Jinping.



Lo último que se sabe es que hace dos días, el viernes 23 de septiembre, el mandatario envió una carta de felicitación al Servicio de Noticias de China por su aniversario número 70. Según Xinhua, la agencia estatal, el mandatario estuvo en el quinto festival de la cosecha celebrado ese mismo día y dijo que los agricultores deberían desempeñar un papel activo para acelerar la modernización de la agricultura y las áreas rurales.



La última aparición pública de Xi Jinping, registrada con fotografías, fue en Samarcanda (Uzbekistán) cuando dio un discurso durante la reciente reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO, por sus siglas en inglés). Este domingo, se conoció la lista de los 2.296 diputados para el congreso del próximo mes. En el documento se lee el nombre del Jefe de Estado chino, lo que podría entenderse como una respuesta implícita a los rumores difundidos.



Esta ola de informaciones se ha dado mientras el canciller chino, Wang Yi, daba su discurso en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York (Estados Unidos) y se reunía con el Secretario General de la organización, António Guterres.

El llamado a los militares

Después de la masacre, el 6 de junio de 1989 miembros del Ejército chino resguardaban la Avenida Chang'an, que conducía a la plaza de Tiananmén. Foto: Manny Ceneta. AFP

La semana pasada, el 21 de septiembre, la agencia Xinhua publicó que el presidente Xi Jinping dio instrucciones sobre la defensa nacional y la reforma del ejército de China. Según lo reportado, el mandatario enfatizó en que el Congreso Nacional del Partido Comunista de ese país, el Comité Central y la Comisión Militar Central “han implementado la estrategia de reformar y fortalecer las fuerzas armadas y se han descifrado los obstáculos institucionales”.



Entre las declaraciones recogidas por la agencia estatal también está que el mandatario chino les pide a los militares de su país “enfocarse en la preparación” y “generalizar y aplicar la experiencia exitosa de las reformas”.



En ese orden de ideas, un artículo publicado por el diario oficial Ejército Popular de Liberación, retomado por South China Morning Post, se asegura que el gobierno de China enfatiza en que “los militares deben hacer lo que el partido les pida que hagan y negarse a hacer lo que el partido no permite”. Y se agrega: “El liderazgo absoluto del partido sobre el Ejército es un sistema inquebrantable”.

¿Qué pasa en Pekín?

En los últimos cinco días, la vida en la capital de China ha transcurrido con normalidad. El equinoccio de otoño fue el viernes pasado y las personas se están alistando para celebrar el día nacional. La primera semana de octubre es festiva, por lo que millones de ciudadanos están buscando qué hacer y cómo desplazarse durante ese momento.



Hasta el momento de la redacción de este artículo no se ve militarización, como se ha asegurado. Los controles policiales aumentaron en las últimas semanas, sobre todo entre los anillos primero y segundo de la ciudad –donde están las zonas políticas y administrativas- por el congreso. En la zona de las embajadas, cerca del parque del Sol, la situación es normal.



De ser cierto el supuesto golpe de Estado en China, ha pasado desapercibido para la mayoría de ciudadanos chinos. No se han escuchado alarmas ni se ha restringido la movilidad. Los puntos para realizarse pruebas PCR siguen activos y los supermercados funcionan con total normalidad. El metro también funciona y el tráfico es el usual. En redes sociales chinas, como Weibo, el tema no ha trascendido y cuando se les pregunta a varios sobre el tema, aseguran no conocer mayores datos al respecto.



Lo cierto es que los ojos del mundo y de China están puestos en lo que podrá ocurrir en las próximas semanas, pues Xi Jinping podría lograr la vía libre para poder asegurar un tercer mandato.





DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ

Enviado especial de EL TIEMPO

Pekín (China)

En redes: @lopez03david

