El mandatario chino, Xi Jinping, ratificó este viernes un tercer mandato presidencial tras ser reelegido durante la plenaria de la 14.ª Asamblea Nacional Popular (ANP), en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín. El inédito hecho había sido proyectado desde octubre del año pasado cuando fue reelegido por segunda vez como secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), el partido político dirigente del país. Además, se mantiene como presidente de la Comisión Militar Central.



Todos estos sucesos lo convierten hoy en el líder con más poder en China desde Mao Zedong. Este tercer mandato le asegura mantenerse en el poder hasta el 2028, con lo cual completaría 15 años como líder absoluto del país.

La reelección ocurre en medio de tensiones con Estados Unidos y Occidente por la delicada situación en Taiwán y bajo las acusaciones de Washington sobre supuesto espionaje chino a través de globos de vigilancia en territorio norteamericano. Esto se suma a la guerra de Ucrania y Rusia, y a los coletazos económicos derivados de las restricciones en el mundo por la pandemia de covid-19.



Para los analistas consultados por este diario, la continuación de Xi Jinping confirma la continuación de una posición contundente por parte de China frente a Occidente ante estos frentes abiertos. “Vamos a seguir viendo a Xi tomando posturas más enérgicas hacia Occidente en términos retóricos e ideológicos”, explica Michelle Mengsu Chang, experta del centro de pensamiento ‘Asia Society’.



Partido Comunista Chino Foto: David López. EL TIEMPO

Taiwán, la línea roja

De hecho, la semana pasada, el nuevo canciller chino, Qin Gang, advirtió en rueda de prensa que la situación en Taiwán “es una línea roja que Estados Unidos no debería cruzar” en una disputa que Washington y Pekín libran por mantener una esfera de influencia en esa isla. Aunque la posición del gigante asiático sobre este tema no es nueva y para Xi y el PCCh no es negociable la política de ‘Una sola China’, lo cierto es que sí ha habido un cambio en el tono del discurso.



“China no quiere que el problema de Taiwán se descontrole, por lo que está volviendo a un enfoque más orientado a la atracción económica, en lugar de la coerción militar”, explica Wen-Ti Sung, científico político y profesor de la Universidad Nacional de Australia.



Michelle Mengsu Chang lo analiza de esta forma: “Xi es un líder de mente fuerte y está menos interesado en mantener equilibrios sutiles. El nacionalismo doméstico está en aumento, pero el gobierno también está reaccionando a las señales”.



Algo en lo que ha insistido Xi es que “no se debe subestimar la fuerza de China”, explica Li Yihu, miembro de la comisión de asuntos internacionales de la ANP y profesor de la Universidad de Pekín. Sin embargo, la vía de la guerra estaría descartada al menos en el corto plazo, pese a que generales estadounidenses insisten en que puede haber un conflicto abierto entre ambas potencias.



Para Stephen Chan, profesor de la Universidad de Londres, “China se vería desestabilizada en sus ambiciones si intenta invadir a Taiwán. Ha visto los terribles resultados de la invasión rusa de Ucrania y un asalto por mar sería mucho más difícil que un asalto por tierra transfronterizo. Pero se seguirán usando palabras duras, aún más para inducir al electorado taiwanés a votar por un partido pro-Pekín por miedo derivado del discurso”.



El foco principal y determinante está en las elecciones del 2024. “Si hay un cambio de partido gobernante, las cosas se verán bastante más positivas”, afirma Jonathan Sullivan, profesor de la Universidad de Nottingham. “La combinación de la definición cambiante del statu quo de Tsai Ing-wen -líder de la isla desde 2016- y el apoyo de Estados Unidos ha hecho que China esté muy preocupada por la prolongación de la separación de Taiwán. La clave será si el DPP -partido nacionalista taiwanés- gana de nuevo en 2024, porque Estados Unidos parece decidido a respaldar a Taiwán, lo que podría aumentar las tensiones”.

Xi Jinping, presidente de China. Foto: David López. EL TIEMPO,

Otros frentes

El constante tira y afloja entre China y Estados Unidos parece no tener punto final. Ya se anunció una visita de Tsai Ing-wen a Nueva York y California a finales de este mes. Se reuniría con Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, algo que tiene a Pekín en alerta y que recuerda al episodio de agosto pasado en el que Nancy Pelosi, entonces presidenta de esa corporación, visitó a Taiwán y se reunió con Tsai, desafiando las advertencias de China. Como respuesta, el gigante asiático lanzó ejercicios militares alrededor de la isla. “Se está amplificando la atmósfera general de hostilidad e impulsando a los funcionarios de ambos lados a intercambiar advertencias”, dice Michelle Mengsu Chang.



La posición del gigante asiático es clara: “No tenemos miedo a las provocaciones de Estados Unidos”, enfatiza Li Yihu. “Vamos a defender nuestros derechos. Peleamos en contra de cualquier tipo de fuerza de otros países que interfieran con asuntos internos de China”, agrega.



El punto álgido de las relaciones sino-estadounidenses está en este tema. No en vano, la ANP aprobó un aumento del 7,2 por ciento para la defensa nacional en el presupuesto de este año. “Algo que más le molesta a China es la intromisión de otros países en su soberanía y si Estados Unidos sigue haciéndolo en temas como el de Taiwán, no habrá una relajación de las tensiones”, asegura David 3Castrillón Kerrigan, docente investigador de la Universidad Externado.



El encuentro entre Xi Jinping y Joe Biden en Bali (Indonesia) en noviembre del año pasado intentó alivianar la tensión tras la visita de Pelosi a Taiwán, pero todo parece vuelto a empeorarse con el escándalo de los globos, que “pudo haber sido evitado”, según dijo el canciller chino, y a las recientes prohibiciones de TikTok en Estados Unidos, algo que se suma a la llamada ‘guerra de los chips’ entre ambas potencias.



“Muchas de las palabras fuertes entre Pekín y Washington en este momento son solo retórica. Occidente desconfía, pero no teme del desafío chino”, explica Stephen Chan.



El otro punto de la tensión está dado por la guerra activa entre Ucrania y Rusia. La postura de Xi Jinping y su gobierno sobre una salida por la vía del diálogo fue mirada con escepticismo y desestimada por Occidente, que la tildó de “posición ambigua”, sobre todo por las relaciones con Vladimir Putin. El canciller Qin Gang le salió al paso a los comentarios y dijo que la relación entre Pekín y Moscú está basada en la “no alianza y la no confrontación” y enfatizó en que “China no es ninguna de las partes” del conflicto.



Ante los ojos de los expertos, el tercer mandato de Xi Jinping no solventaría las tensiones actuales con Occidente, pero habría posibilidades de alivianarlas. “Es difícil ver que puedan mejorar las cosas, pero existen importantes objetivos comunes, sobre todo en torno a la acción climática”, asegura el profesor Sullivan. Algo en lo que coincide Michelle Mengsu Chang: “China y Estados Unidos están relacionados por décadas y por millones de personas cuyas vidas se extienden a ambos lados del Pacífico. La solución podría estar en cambiar el foco a las formas en que pueden trabajar en conjunto, como en salud pública y medioambiente”. Sin embargo, “el problema es que la sospecha es alta y la confianza es baja”, enfatiza Sullivan.



Lo cierto también es que la guerra en Ucrania ha creado un espejo de una situación bélica a la que no se busca llegar al menos en el corto plazo, más allá de las advertencias verbales. Otros sectores, como el comercial, energético, rural y tecnológico, son un campo de acción y de competencia a los que le ha apostado Xi Jinping y en los que seguiría enfocado porque quiere lograr la modernización del gigante asiático. La duda entonces está en cuáles serán las cartas que jugarán Occidente y el próximo presidente de Estados Unidos cuando haya un relevo en la Casa Blanca.

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ

EL TIEMPO

PEKÍN

En Twitter: @lopez03david