China prohíbe los ‘realities’ y los hombres ‘afeminados’ en sus pantallas

El gremio de los artistas en China está siendo objeto de múltiples restricciones.



La Administración Nacional de Televisión y Radio, entidad estatal que controla los medios de comunicación, dispuso una serie de polémicas prohibiciones.



Se busca que los programas se enfoquen en promover “la cultura china, revolucionaria y socialista avanzada”, según reseña el medio asiático ‘SINA’.



La entidad estatal ordenó que los medios inciten “el amor por el partido comunista y el país, defendiendo la moralidad y abogando por el arte”.

China quiere que se mantengan todos los contenidos mediáticos acordes con el Partido Comunista. Foto: AFP / Wang Zhao

El documento divulgado contiene puntos que deben acoger los medios de China. A continuación, se detallan 6 aspectos:

Resistirse al pan-entretenimiento

1. “Personal ilegal y poco ético”. Acá se plantea que cualquier programa radial o de televisión debe tener en su personal e invitados adeptos al partido comunista. No se permitirán sujetos que “violen el orden público y las buenas costumbres”.



2. “Oponerse a la teoría de solo flujo”. Con este punto se prohíben los ‘realities’ porque estarían volviendo ‘dioses’ a celebridades, cantantes, actrices, actores, entre otros.



3. “Resistirse al pan-entretenimiento”. Las autoridades no quieren que actitudes estéticas ‘anormales’, como hombres considerados por ellos como ‘afeminados’, salgan en la pantalla. Al parecer, el ‘pan-entretenimiento’ (expresión de pan y circo) no se debe mostrar porque agrupa los chismes, celebridades vulgares y el disfrute de la riqueza.



4. “No al pago de películas de alto precio”. Los actores, directores y demás personas del mundo del entretenimiento cinematográfico no recibirán sueldos elevados para que no evadan el pago de impuestos.



5. “Fortalecer la gestión de empleados”. Como se lee en el comunicado, se ordena que capaciten a todos sus trabajadores en la doctrina marxista. Deben fortalecer la ética profesional.



6. “Revisar la bibliografía de forma profesional”. La industria mediática debe analizar datos de ‘rating’ o ‘clicks’ en las redes sociales con seriedad y objetividad.

El presidente chino, Xi Jinping, pronuncia su discurso durante la celebración del centenario de la fundación del Partido Comunista de China, el 1 de julio de 2021. Foto: EFE/EPA/XINHUA/XIE HUANCHI

Deben mejorar su profesionalismo

Por otro lado, el Ministerio de Cultura y Turismo de China emitió más restricciones para que las agencias o ‘managers’ de influenciadores vigilen los contenidos que circulan en las redes sociales de ese país.



“Deben prohibirles que aparezcan en contenido ilegal, digan malas palabras, regañen a los fanáticos y otros comportamientos inapropiados. Deben mejorar su profesionalismo a través de capacitaciones”, mencionan las autoridades en otro comunicado.

¿Por qué se dan estas restricciones?

China estaría tratando de contener el denominado ‘círculo de arroz’, de acuerdo con la agencia ‘Reuters’. Así se le conoce a un sector de la industria del entretenimiento que convoca a distintos artistas y fanáticos.



No se quiere que los ciudadanos apropien conductas contrarias a las que las autoridades consideran como ‘buenas costumbres’.



Los entes chinos han emprendido hace algunas semanas sanciones drásticas contra varios de ellos, como reseña la agencia ‘Deutsche Welle’ (DW).



Por ejemplo, el cantante Wu Yifan se vio involucrado en un presunto caso de violación. La Policía lo mantiene retenido mientras que su música y contenido fue eliminado de todas las redes chinas en agosto.

Por su parte, a la actriz Fan Bingbing se le acusó de evadir el pago de casi 900 millones de yuanes (más de 500 mil millones de pesos colombianos), así que se bloqueó su participación en distintos eventos y programas.

Fan Bingbing at UCCA Lab. 2021 August 9th. pic.twitter.com/yWHtZA225z — Fan Bingbing 范冰冰 Pics (@fbb_pics) September 1, 2021

Además, Zhang Zhehan, cantante y actor, ha sido culpado de ir en contra de la moral china. Él asistió a una boda en el Santuario Nogi en Tokio, Japón. Las autoridades lo criticaron porque ese lugar fue construido en honor a un militar que invadió un distrito de China en la Guerra Ruso-Japonesa.

Aunque se disculpó en el pasado mes de agosto, y dijo que siempre defendía los valores del partido comunista, Zhehan ha sido objeto de ‘complots’, según menciona ‘DW’, pues toda su discografía o participaciones en series de televisión ha sido anulada.

