El primer ministro chino, Li Qiang, dijo este miércoles que las grandes potencias deben "evitar una Guerra Fría" durante una cumbre de países del Sudeste Asiático con la participación de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, en Indonesia.



China expresó su preocupación por la formación de bloques geopolíticos en la región, donde Estados Unidos conformó la asociación de defensa Aukus con Australia y Reino Unido y la alianza Quad con Australia, India y Japón.



Pero al mismo tiempo, Pekín enfrenta críticas en esta cumbre por cuestiones como su reivindicación de soberanía sobre casi todo el mar de China Meridional.

Cumbre de países del Sudeste Asiático. Foto: EFE

"Pueden surgir desacuerdos y disputas entre países por malentendidos, intereses divergentes o interferencias externas", declaró Li durante una reunión con los líderes de Japón, Corea del Sur y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).



"Para mantener estas disputas bajo control, lo esencial ahora es no tomar partido, oponerse a la confusión entre bloques y evitar una nueva Guerra Fría", sostuvo.



En junio, el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, ya advirtió contra el establecimiento de alianzas tipo Otán en la región Asia-Pacífico y pidió una "cooperación inclusiva" en vez de "pequeñas camarillas".



Los gobernantes de los diez países de la Asean (Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam) celebran encuentros con China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá, que permitirán a estas potencias hacer presión en el bloque.



El compromiso estadounidense

Las reuniones del miércoles preceden a la celebración el jueves de la Cumbre del Este Asiático, con 18 miembros, que contará con el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, y abordará temas geopolíticos más amplios.



La vicepresidenta estadounidense Harris, en representación del presidente Joe Biden, agradeció a los líderes de la Asean por su "compromiso compartido con las reglas y normas internacionales (...) y las cuestiones regionales".

Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos Foto: EFE

En una muestra del creciente interés de la potencia norteamericana en esta región, Harris anunció la creación de un primer centro EE. UU.-Asean en Washington.



De su lado, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, advirtió a los líderes de Asean contra colaborar con Corea del Norte que, según Estados Unidos, mantiene conversaciones para vender armas a Rusia.



"Cualquier intento de forjar una cooperación militar con Corea del Norte (...) debe ser frenada inmediatamente", dijo Yoon, según la agencia surcoreana Yonhap, que cita a un alto cargo presidencial.



El país anfitrión, Indonesia, dijo el martes a los gobernantes de la Asean que el bloque no puede ser escenario de disputas entre grandes potencias, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China sobre Taiwán, el mar de China Meridional y la invasión rusa a Ucrania.

Serguéi Lavrov, canciller de Rusia. Foto: EFE/Eskinder Debebe/ONU

La mesa redonda con Lavrov y Harris será el primer encuentro de alto nivel de los dos países desde una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de julio en Yakarta, donde autoridades de Estados Unidos y Europa increparon al ministro ruso por la invasión a Ucrania.

Disputas por la soberanía del mar

Birmania y las disputas por la soberanía en el mar de China Meridional son otros puntos calientes del encuentro.



Los líderes de la Asean condenaron fuertemente el martes la violencia y ataques contra civiles en Birmania, y culparon directamente a la junta militar, que tiene en China un importante aliado.



La junta birmana acusó el miércoles al bloque de ser "parcial" y le instó a seguir su principio de "no interferencia en asuntos internos de los Estados miembros".



Pekín también irritó la semana pasada a varios miembros de la Asean, como Vietnam, Malasia o Filipinas, al divulgar un mapa atribuyéndose la soberanía sobre casi todo el mar de China Meridional.



Un diplomático regional dijo a la AFP que las declaraciones conjuntas de las reuniones "contendrán referencias al mar de China Meridional y Birmania". Los líderes expresarán preocupación por "las reclamaciones de terreno, las actividades y los graves incidentes" en este disputado mar, según un borrador de la presidencia de la Asean visto por la AFP.



Sin embargo, los expertos consideran que el bloque evitará enfurecer a Pekín. "No van a arriesgar la relación con las grandes potencias", indicó a la AFP Aleksius Jemadu, experto en asuntos internacionales de la Universidad Pelita Harapan de Indonesia.

AFP