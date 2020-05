China insta a EE. UU. a cooperar en la lucha contra la pandemia

China instó el viernes a reforzar la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra la pandemia de covid-19, pese a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de "cortar toda relación" con Pekín.



Un portavoz de la diplomacia china, Zhao Lijian, abogó este viernes por reforzar la cooperación entre los dos países en la lucha contra el nuevo coronavirus.



(Lea también: El mundo supera los 300.000 muertos por covid-19)

"Mantener relaciones estables entre China y Estados Unidos está en el interés fundamental de los dos pueblos y de la paz y la estabilidad en el mundo" afirmó a la prensa.



(Le puede interesar: Trump no quiere hablar con China y sugiere posible corte de relaciones)



El jueves, Trump endureció su retórica contra China al afirmar que no hablará con su homólogo Xi Jinping y amenazando con cortar los lazos bilaterales debido a la forma en que Pekín manejó la pandemia de covid-19.



"Tengo una muy buena relación (con Xi), pero ahora mismo no quiero hablar con él", dijo Trump a la cadena Fox Business, y agregó que está "muy decepcionado" por el manejo chino de la pandemia.



"Hay muchas cosas que podríamos hacer. Podríamos hacer cosas. Podríamos cortar toda relación", amenazó, sin más precisiones.



(Lea también: EE. UU. dice que piratas informáticos intentaron robar datos de vacunas)

Mantener relaciones estables entre China y Estados Unidos está en el interés fundamental de los dos pueblos y de la paz y la estabilidad en el mundo. FACEBOOK

TWITTER

La tensión entre Estados Unidos y China se ha disparado en las últimas semanas debido a los intercambios de acusaciones sobre el origen de la pandemia, que se ha cobrado la vida de 300.000 personas.



Trump sostiene que Pekín encubrió la magnitud real de la epidemia, que se originó a fines de 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, lo que -según él- permitió su propagación.



AFP