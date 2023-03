En China para este año tienen previsto contratar más de 200.000 trabajadores, luego de que el Centro para el Desarrollo de la Industria de la Información del país realizara una investigación que determinó que será necesario atraer más personas a la industria de los chips.



Si esto no ocurre, China no logrará recuperarse de la competencia que está ejerciendo Estados Unidos en el desarrollo tecnológico y de armas.



En medio de esta disputa por el poder tecnológico, el presidente Xi Jinping pretende independizase completamente de los países extranjeros y comenzar a crear su propia tecnología; sin embargo, esto le saldría bastante claro a la Republica Popular.



Esta no es la principal preocupación de China, pues cuenta con el dinero suficiente para el desarrollo tecnológico, no obstante, dicha producción entraría en una guerra contra el tiempo.



China pretende convertir a Hong Kong en un centro tecnológico y de innovación internacional que toma a Sigapur como uno de sus principales referentes. Por esta razón, el país necesita atraer trabajadores nacionales e internacionales para su proyecto.



Una de las estrategias de este país para contratar personas que se sumen a su proyecto es comenzar a competir y, así, ofrecer el doble del salario mínimo estipulado internacionalmente en la industria. Por eso, están ofreciendo estos puestos a estudiantes recién egresados de ingeniería y que no cuenten con experiencia.

Las tecnologías blandas son intangibles. Foto: iStock

Se sabe que personas que hacen parte de otras carreras están interesadas en estos puestos por el buen salario que están ofreciendo.



Además, el Gobierno chino se está aliando con universidades para fomentar la investigación tecnológica y la innovación, pues tal parece que el sistema educativo no está completamente calificado en estos temas.



Un ejemplo del funcionamiento del plan de la potencia asiática es la empresa taiwanesa TSMC, la cual produce los nodos litográficos más avanzados del mercado que acapara el 54% del mismo. La manera en la que recluta a sus investigadores es porque cuenta con centros de investigación muy avanzados dentro de las principales universidades del país. Por ejemplo, un estudiante en Taiwán realiza en tan solo tres meses un posgrado de tres años.

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS