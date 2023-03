China afirmó hoy que el plan de adquisición y desarrollo de submarinos de propulsión nuclear en el marco del pacto de seguridad Aukus "solo alimentará una carrera armamentística" y que "dañará la paz y la estabilidad regional".



"El programa de submarinos nucleares del Aukus derrocha mentalidad de Guerra Fría y solo servirá para alimentar una carrera armamentística, socavar el sistema de no proliferación nuclear internacional y dañar la paz y la estabilidad regional", dijo hoy el portavoz de Exteriores chino Wang Wenbin en rueda de prensa.



Al margen del pacto de seguridad promulgado Reino Unido, Estados Unidos y Australia, la Misión China en la ONU criticó que "la ironía del #AUKUS es que dos países nucleares que dicen mantener los máximos estándares nucleares están transfiriendo toneladas de uranio enriquecido de nivel armamentístico a un país sin armas nucleares, claramente violando el TNP (Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares)".



"La última declaración conjunta de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia demuestra que los tres países transitan más y más por una vía errónea y peligrosa, pensando en sus propios intereses y menospreciando la preocupación de la comunidad internacional", declaró el portavoz diplomático chino, Wang Wenbin.

El pacto está considerado como una alianza para contrarrestar la influencia de Pekín en la región estratégica del Indopacífico.

Una alianza que amenaza la influencia de China

Los líderes de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia revelaron este lunes su plan de adquisición y desarrollo de submarinos de propulsión nuclear en el marco del pacto de seguridad Aukus, visto como un contrapeso a la creciente influencia de China en el Indopacífico.

En virtud del acuerdo, Australia comprará a Estados Unidos hasta tres submarinos de propulsión de la clase Virginia durante la década de 2030 y tendrá la opción de adquirir dos más si fuera necesario, lo que llevaría la cifra total a cinco.

El portavoz diplomático chino, Wang Wenbin, declaró que el pacto Aukus "demuestra que los tres países transitan más y más por una vía errónea y peligrosa, pensando en sus propios intereses".

Aunque los países firmantes no han mencionado expresamente a China, el pacto está considerado como una alianza para contrarrestar la influencia de Pekín en la región estratégica del Indopacífico, escenario de tensiones en el mar de China Meridional y en Taiwán, al que el Gobierno chino considera un territorio rebelde.

Estos submarinos serán

de propulsión nuclear, pero no llevarán

Los nuevos submarinos permitirán a Australia entrar, a partir de la próxima década, en el club de las naciones con sumergibles de propulsión nuclear, que integran Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia e India.



El año pasado, el entonces ministro de Exteriores chino, Wang Yi, criticó la creación de la alianza Aukus y aseguró que va "en contra del espíritu de paz para los países de esa región".



"El verdadero objetivo de la estrategia de Estados Unidos en el Pacífico es la de establecer una versión de la OTAN. Esta es una región que quiere desarrollo y cooperación, no es el tablero de una partida de ajedrez. China rechaza cualquier intento de crear círculos de influencia", dijo.

El Kremlin toma postura del lado de Pekín

Rusia, que quiere fortalecer sus vínculos con China, también acusó a las potencias occidentales de fomentar "años de confrontación" en la región Asia-Pacífico.



"El mundo anglosajón construye estructuras de bloque como Aukus, avanzando la infraestructura de la OTAN en Asia, y apostando seriamente a largos años de confrontación", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.



Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió que debe "vigilar que ningún riesgo de proliferación emane de este proyecto", en palabras de su director general, Rafael Grossi.



Rusia, que quiere fortalecer sus vínculos con China, también acusó a las potencias occidentales de fomentar "años de confrontación" en la región Asia-Pacífico.

El lunes, el presidente estadounidense, Joe Biden, junto a los primeros ministros de Australia y Reino Unido, Anthony Albanese y Rishi Sunak -respectivamente-, anunció desde la base naval de San Diego una cooperación "sin precedentes".



"Nos situamos en la mejor posición para hacer frente juntos a los retos de hoy y de mañana", dijo el mandatario. Estados Unidos no puede tener "mejores amigos", agregó.



El programa de submarinos de ataque, que busca adaptar la presencia militar occidental en el Pacífico, se desarrollará en tres etapas, detalló la Casa Blanca.



Y se basará en un principio "crucial", reiteró Biden: "Estos submarinos serán de propulsión nuclear, pero no llevarán armas nucleares", para respetar el principio de no proliferación.



Primero habrá una fase de familiarización de Australia, que no tiene submarinos de propulsión nuclear ni tecnología nuclear. Sus marines, ingenieros y técnicos recibirán formación por parte del personal

