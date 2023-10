China llevará a cabo una encuesta nacional para examinar la tasa de natalidad

China llevará a cabo una encuesta nacional sobre cambios en su población el próximo 1.° de noviembre con el fin de recabar información para formular planes de desarrollo económico y social, así como políticas demográficas, informó la Oficina Nacional de Estadísticas del país asiático.



La iniciativa llega en un momento de preocupación creciente de las autoridades chinas por la baja tasa de nacimientos que registra el país a pesar de la reciente aprobación de medidas y campañas para incentivar la natalidad.



Según un comunicado publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en su página web, el sondeo se centrará en una selección de áreas urbanas y rurales de China continental que serán encuestadas hogar por hogar en su totalidad y abarcará a las personas de nacionalidad china.

La tasa de natalidad se mantiene a la baja en China, según el último censo poblacional del país. Foto: AFP / GREG BAKER

La encuesta tendrá en cuenta tanto a las personas que residan en el domicilio encuestado como a las que estén registradas en ese domicilio aunque en la práctica no vivan allí en el momento de la entrevista.



Además de la información personal de los encuestados, el sondeo recopilará datos sobre etnia, nivel de educación, migración y movilidad, empleo, estado civil, número de hijos y circunstancias de alojamiento, avanzó la ONE.



Los datos recopilados se procesarán a lo largo del mes de noviembre, aunque la Oficina aún no ha indicado cuándo se divulgarán los resultados de la encuesta ni el número total de personas u hogares que englobará.



China experimentó en 2022 un descenso oficial de 850.000 habitantes y cerró el año con 1.411,75 millones, en contraste con los 1.412,6 millones registrados a finales de 2021.

Población China en las calles de Beijing. Foto: Jade Gao / AFP

La última ocasión hasta el año pasado en la que China sufrió una contracción poblacional fue en 1961, cuando perdió unos 7 millones de habitantes en el marco de la hambruna provocada por la fallida campaña de industrialización conocida como Gran Salto Adelante.



Durante el XX Congreso del Partido Comunista Chino, celebrado hace un año, el partido gobernante enfatizó que el país necesita un sistema que "aumente las tasas de natalidad y reduzca los costos del embarazo, el parto, la escolarización y la crianza".



El gigante asiático permite desde 2021 a sus ciudadanos tener un tercer hijo, aunque la decisión no ha sido acogida con gran entusiasmo por la población, debido tanto a la carga económica que supone la crianza como a la prioridad que se da a la carrera laboral.



Pekín también se prepara para una sociedad envejecida ante la cada vez mayor proporción que los mayores de 60 años representarán en la población -más del 30 % en 2035-, para lo cual ha anunciado recientemente medidas como la apertura de una universidad para mayores para "promover la formación permanente".



En abril pasado, proyecciones de la ONU indicaron que la vecina India pasó a ser el país más poblado de la Tierra tras superar a China.



EFE